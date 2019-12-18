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Все про:день народження (63) Луценко (2154) Бейлін (1)

 "Схеми" зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів. ФОТОрепортаж

Ексгенпрокурор Юрій Луценко відзначив своє 55-річчя в італійському ресторані, який належить фігуранту розслідування НАБУ і САП.

Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях"  у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ексгенпрокурор зняв італійський ресторан Vino e Cucina в центрі столиці, який повністю закрили для нього від інших відвідувачів (чого цей заклад, як нам там сказали, зазвичай не робить)", - зазначають журналісти.

Зазначається, що цей ресторан належить столичному бізнесмену, в минулому раднику глави АП Бориса Ложкіна Михайлу Бейліну.

Зараз НАБУ і САП підозрюють Бейліна в участі в корупційній схемі на "Укрзалізниці", якій завдано шкоди мінімум на 20 мільйонів гривень.

Привітати VIP-іменинника прийшли деякі його колишні підлеглі, частина з яких досі працюють у прокуратурі.

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Зокрема, серед гостей були експрокурор Києва Роман Говда, екскерівник Генінспекції Генпрокуратури Володимир Уваров, колишній начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях ГПУ В'ячеслав Свірець, ексначальник департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури Костянтин Моргун.

Також був присутній колишній начальник департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах ГПУ Сергій Тимченко та Валерій Романов, який до вересня цього року очолював прокуратуру Запорізької області, а в листопаді отримав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області.

Схеми зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів 01
Схеми зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів 02

Роман Говда

Схеми зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів 03
Схеми зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів 04
Схеми зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів 05

Зазначається, що гостей було значно більше, але частину з них журналісти поки не впізнали.

Схеми зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів 06

Схеми зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166127
 
 
 Топ коментарі
 
У украденной фабрики Карла Маркса цены на тортики вроде он сахар из Африки везёт
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уявляю... ти певно місяць цілодобово в кров пальці на клаві збивав, вихваляючи сивочолого мародера, щоб тортик рашен купити,))))))))))
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Треба порушити оп цьому факту карну справу і посадити юбіляра! Луценко отпраздновал юбилей в ресторане фигуранта дела НАБУ Бейлина, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4460
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Ну, закрыли и закрыли... Может, он снова с собаками танцевать будет, зачем пересичных развращать...
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Треба порушити оп цьому факту карну справу і посадити юбіляра!
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Юбиляр с женой скрывали, что воевали с танками на Донбассе (так сказал Джулиани)
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ну такое. пол украины ест конфеты фигуранта многих дел в ГБР и что?
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Доречі, дякую що нагадали - сьогодні куплю тортик Рошен і підтримаю Президенкта.
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У украденной фабрики Карла Маркса цены на тортики вроде он сахар из Африки везёт
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Там еще пальмового масла выше крыши - пусть жрет. Оно онкологию провоцирует/вызывает.
Некоторые, особо ръяные соевые уже болеют
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болеют г..овноеды ЗЕльоные, ДИЗЕНТЕРИЕЙ Зельоной "Схеми" зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів - Цензор.НЕТ 8180
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кстати, захотелось недавно Красного мака купить, ну до одури. Так съел - и обсыпала аллергия.
Думаю, случайность. Прошло. Съел опять - и опять обсыпало. Так что Африка или нет, а чтоб аллергия была на конфеты- такое впервые в жизни.
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батюшки маи, самого "Красного мака" для до одури? "Рошен" ************? Съел опять - и опять обсыпало. Мазохизм, аль 50 оттенков случайностей? "Схемы" сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов - Цензор.НЕТ 4399
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Буквоцифренный, Олег Петрович, все остальные тортики дешевые-дешевые и Рошен никто не покупает, совсем обанкротились, так где же ты их увидел?
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Так тортики, как я понимаю, с натуральным маслом, а не с пальмой? Сахар в кондитерской промышленности далеко не самый дорогой ингредиент. Можно купить тортик с кремом из химии 0 калорий, 0 жиров по цене 30 грн/кг. Как там было написано на воротах Бухенвальда -Jedem das Seine (Каждому свое, если кто не знает). Слесарю - слесарево, а кесарю - кесарево.
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уявляю... ти певно місяць цілодобово в кров пальці на клаві збивав, вихваляючи сивочолого мародера, щоб тортик рашен купити,))))))))))
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Вам просто завидно.

Как Барыга кормит своихЛуценко отпраздновал юбилей в ресторане фигуранта дела НАБУ Бейлина, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1349
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У мене вистачає коштів на якісну продукцію. Вам йолочка нравится?
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А после празднования днюхи он поедет на фронт с семьёй сражаться с рашн тэнкс...
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Где это видано,чтоб работник МВД за свои деньги в ресторане гулял?...
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Зарплата генпрокурора в районе 100.000 грн в месяц. Может себе позволить ресторан в отличии от завистливого ....
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слово "советник" уже неимоверно подбешивает.
это "советник" Авакова Шкирян Зоряк, например, или толстый скоморох Сцивохо.

а Луценко скорее добрый чем злой - ну не может же православный мущина быть такой дрянью, как о нем говорят завистники(злые))
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Вот как проффессиональный революционер день рождения отмечает.Скорей на сходняк воров в законе больше похоже.
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А я б на місці Югіка запросив би 95 квартал і відомого пісюаніста.
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Я ему предлагал. Он сказал что на эту банду бабла не хватает.
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не треба змішувати підприємство (ресторан, завод, ферму і тд) з його власником. Оскільки підприємство має персонал, який працює.
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Хрень якась, Луценко звичайно вилупок номенклатури КПРС, але коли хтось замовляє ресторан, то дивиться меню а не право власності на нього.
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Ну да, всё нормально, плод революции достоинства.
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вилупок номенклатури КПРС - а что есть такое преступление в УК?
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Хороший ресторан!
Летом там особенно хорошо.
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наверное
рассказывал как с Бляхой-мухой на танки бросался
а потом слегка усрался
и обрыгался
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Дас.
Много бы я дал за послушать бред пьяного югика!
Он то и трезвый постоянно бредил,отэц сольдата,а пьяный,это же просто феерия!
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Когда же Луценко, его жене и сыновьям вручат орден за то, что отбивал российские танки? В самый раз на День рождения! https://censor.net.ua/video_news/3165863/dvajdy_otravlennyyi_rtutyu_shokin_i_lutsenko_s_jenoyi_i_synovyami_otbivayuschie_ataki_rossiyiskih_tankov
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А он такой:Вымаю кулэмэта и тататататататататататататата!
Тыдыщ и долгожданная победа!
Зачем его только из колонии выпустили?
Кстати,ка на нарах сидел,так цироз печени был,как только с нар снялся опять бухать.
Вывод,ему на нарах,для здоровья полезней,чем на воле!
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До держдепа клопотання пишіть.Або за адресою : the White House1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500,
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а сходняк зєзібонов на "Парковому" вертодромі коли освєщать будете?..
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Тут зебили писали що Луценко із дружиною за кордон втік .
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Тут деякі дятли зеленою піною сходять,згадуючи побрехеньки Джуліка трампівського.Але хто спитає у нашого розслідувача,а що він забув біля того ресторану ?Набіса йому день народження Луценка ? набіса це нам ? Чи це дивина,коли в бувшого генпрокурора є друзі-прокурори ?
3 грудня був день народження фігури набагато впливовішої -Богдана Андрія
8 жовтня-Разумков
14 жовтня-ДН Рябошапки
Що,не зміг простежити ?
Може за Бакановим 2 травня вдасться прослідкувати ?
І за Бєньою 13 лютого-обов'язково ,(оце прастимлюдям точно цікаво)
наступна зупинка-2 січня-днюха Авакова,треба буде Ткачу нагадати.
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Ви все доладу написали, але в стті забули вкащати, що югік гуляв на залишки останньої зарплати. За що тепер буде жити бідний?
Мабуть на те що ірка заробить ресторані намдень народження!
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Ірина Луценко-досить забезпечена жінка,співвласниця "ООО "Украинские новейшие телекоммуникации", ООО "Бизнес-центр "Лотос", ООО "Бел фам", ООО "Гейтвэй-Харьков Сервис ЛТД"".
Зате теперішні міністри-начальнички з проблемами маленьких зарплат не паряться.Поплакав Мілованов над зарплатою в 30 тис.(а до цього казав про 18 тис.),і будь ласка :
"Схемы" сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов - Цензор.НЕТ 1813
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интересно юрик стул проссал?..И ****** ли спонсоры ирку дырку...
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Sergey

@Sergey_666

·Про Яроша забули, він теж там був. Луценка секретарша підтвердила
"Схемы" сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов - Цензор.НЕТ 2594
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А чи був головний піаніст України без штанів?
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Как же вас падлюк не хватает на нулевом, вместе с вашими детками и женами - санитарками! Господа военкомы прошу вас призвать прямо с ресторанов всю эту элитную мразоту, они на словах ОООЧень сильно патриоты!!!
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Это частная вечеринка ЧАСТНОГО лица

при всей моей неприязни к Луцику, какое дело "пожирателям" грязи из Схем ?
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..так а чо Пса - на танок - не покликали...= бида.......
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