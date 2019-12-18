 "Схеми" зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ексгенпрокурор зняв італійський ресторан Vino e Cucina в центрі столиці, який повністю закрили для нього від інших відвідувачів (чого цей заклад, як нам там сказали, зазвичай не робить)", - зазначають журналісти.
Зазначається, що цей ресторан належить столичному бізнесмену, в минулому раднику глави АП Бориса Ложкіна Михайлу Бейліну.
Зараз НАБУ і САП підозрюють Бейліна в участі в корупційній схемі на "Укрзалізниці", якій завдано шкоди мінімум на 20 мільйонів гривень.
Привітати VIP-іменинника прийшли деякі його колишні підлеглі, частина з яких досі працюють у прокуратурі.
Зокрема, серед гостей були експрокурор Києва Роман Говда, екскерівник Генінспекції Генпрокуратури Володимир Уваров, колишній начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях ГПУ В'ячеслав Свірець, ексначальник департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури Костянтин Моргун.
Також був присутній колишній начальник департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах ГПУ Сергій Тимченко та Валерій Романов, який до вересня цього року очолював прокуратуру Запорізької області, а в листопаді отримав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області.
Роман Говда
Зазначається, що гостей було значно більше, але частину з них журналісти поки не впізнали.
Некоторые, особо ръяные соевые уже болеют
Думаю, случайность. Прошло. Съел опять - и опять обсыпало. Так что Африка или нет, а чтоб аллергия была на конфеты- такое впервые в жизни.
мы свободные люди в свободной стране и голосуем гривней
Как Барыга кормит своих
это "советник" Авакова Шкирян Зоряк, например, или толстый скоморох Сцивохо.
а Луценко скорее добрый чем злой - ну не может же православный мущина быть такой дрянью, как о нем говорят завистники(злые))
Летом там особенно хорошо.
рассказывал как с Бляхой-мухой на танки бросался
а потом слегка усрался
и обрыгался
Много бы я дал за послушать бред пьяного югика!
Он то и трезвый постоянно бредил,отэц сольдата,а пьяный,это же просто феерия!
Тыдыщ и долгожданная победа!
Зачем его только из колонии выпустили?
Кстати,ка на нарах сидел,так цироз печени был,как только с нар снялся опять бухать.
Вывод,ему на нарах,для здоровья полезней,чем на воле!
3 грудня був день народження фігури набагато впливовішої -Богдана Андрія
8 жовтня-Разумков
14 жовтня-ДН Рябошапки
Що,не зміг простежити ?
Може за Бакановим 2 травня вдасться прослідкувати ?
І за Бєньою 13 лютого-обов'язково ,(оце прастимлюдям точно цікаво)
наступна зупинка-2 січня-днюха Авакова,треба буде Ткачу нагадати.
Мабуть на те що ірка заробить ресторані намдень народження!
Зате теперішні міністри-начальнички з проблемами маленьких зарплат не паряться.Поплакав Мілованов над зарплатою в 30 тис.(а до цього казав про 18 тис.),і будь ласка :
Sergey
@Sergey_666
·Про Яроша забули, він теж там був. Луценка секретарша підтвердила
при всей моей неприязни к Луцику, какое дело "пожирателям" грязи из Схем ?