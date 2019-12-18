EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  5379  20
Матеріали за темою:
Все про:Вакарчук (146) ВР (5482) Івченко (13) Кожем'якін (24) Соболєв Сергій (64) Суркіс (35) Герасимов (213) Іванчук (41) Умеров (231) Арахамія (179) Герус (94) Алексєєв (9) Рахманін (28) Разумков Дмитро (331) Янченко (14) Корнієнко (94) Бабак Сергій (7) Потураєв (30) Радуцький Михайло (41) Бужанський (16) Артем Дмитрук (2) Галайчук Вадим (4) Кравчук Євгенія (13) Єлизавета Ясько (15) Віталій Безгін (4) Салійчук Олександр (1)

 Янченко, яка обіймає Потураєва, "слуга народу" Салійчук просить помічника складати "базу обіцянок", Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 грудня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Зранку "слуги народу" охороняли трибуну Ради від можливого блокування.

Тим часом, стало відомо, що в Раді створять ТСК з розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, а також, що до Нового року Рада не розглядатиме закон про землю.

Відкриваючи ранкове засідання, Разумков закликав депутатів перерахувати частину зарплати онкохворим дітям: "По дві тисячі, і хто може - той більше".

Тим часом, під Радою другий день мітингували проти земельної реформи.

Водночас, нардепи сьогодні вирішили працювати в січні один пленарний тиждень замість двох. Потім, Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.

Тим часом, площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 18 грудня.

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 02

Глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько і Сергій Бабак.

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 03
Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 04

Слуга народу Максим Бужанський.

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 05

Сергій Рахманін, Олег Макаров, Святослав Вакарчук, Рустем Умеров (зліва направо, всі "Голос")

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 06

Григорій Суркіс (ОПЗЖ) і Михайло Радуцький (СН).

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 07

Галина Янченко (СН) розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим. Давид Арахамія (СН) чекає своєї черги.


Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 08

Віталій Безгін (СН) з колегою.

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 09

Артем Дмитрук (зліва, СН) з колегою.


Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 10

Депутати розглядають поправки до законопроекту про реалізацію скасування недоторканності нардепів.

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 11

Співголова фракції ЄС Артур Герасимов і Андрій Кожем'якін ("Батьківщина").

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 12

"Слуги народу" оточили керівництво фракції Давида Арахамію і Олександра Корнієнка.


Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 13

Тим часом глава Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (СН) веде переписку з абонентом "Dmytro Dronov".

Зазначимо, що Дмитро Дронов є головою правління ПАТ "Київоблгаз".

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 14

Андрій Герус: А їй писали знову? У вотс ап?

Dmytro Dronov: Контакт є. Завтра о 10:00 зустріч.

Андрію, вітаю. Буду говорити з шефом щодо наших моментів щось потрібно налаштувати?

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 15

Галина Янченко (СН) обіймає Микиту Потураєва (СН).


Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 16
Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 17

Андрій Герус показує колегам Євгенії Кравчук і Микиті Потураєву щось на телефоні.

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 18

Сергій Алексєєв (ЄС, зліва) та Вадим Івченко ("Батьківщина", праворуч).


Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 19

Тим часом, Олександр Салійчук (СН) веде переписку з абонентом "Сергій Плісецький".

Зазначимо, що Сергій Плісецький значиться на сайті Ради помічником (на громадських засадах) Салійчука. Плісецького в ЗМІ також називають власником і директором Рівненської піар-компанії "Перець".

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 20

Олександр Салійчук: Ти би ці всі відео зберігав, щоб база була обіцянок.

Сергій Плисецький: Я зберігаю.

Олександр Салійчук: Що він вже тільки не робив)))

Сергій Плисецький: Старається

Олександр Салійчук: Короче Ігорний бізнес піпец

Сергій Плисецький: Прочитав. Такий нам треба закон зробити )) Бачу під Радою гаряче

Олександр Салійчук: Ага


Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 21

Тим часом, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Галайчук (СН) веде переписку з абонентом "Михайло Пекін"

У Фейсбуці Михайло Пекін вказав, що працює помічником-консультантом народного депутата, а також, що є секретарем міжпарламентської групи зі зв'язків.

Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 22


Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 23

Михайло Пекін: ..у всякі сраки лізти не буде. І по Харкову будемо працювати, просто було б розумніше, щоб ми де-юре не були ніяк пов'язані, ось я до чого.

А корпоратив я думаю краще просто скасувати, зара не той час. Нехай партійний з'їзд просто організують у якомусь будинку офіцерів чи українському домі. Ну це чисто моя думка. А інакше тільки мінус рейтинг...


Янченко, яка обіймає Потураєва, слуга народу Салійчук просить помічника складати базу обіцянок, Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня 24

Сергій Соболєв ("Батьківщина"), Андрій Іванчук ("Довіра").

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166112
 
 
 Топ коментарі
 
Янченко то до Бабаку сиською притискається, то обнімається з Потураєвим. Треба її поставити над усіма порноборделямі і казино головною.
 показати весь коментар
 
"Тем временем глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) ведет переписку с абонентом "Dmytro Dronov".
Отметим, что Дмитрий Дронов является председателем правления ПАО "Киевоблгаз". - наверное с коррупцией борется.
 показати весь коментар
 
Ну просто горять на роботі...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
но как отменить корпоратив для зебилов??? там уже очередь выстроилась - на блины с лопат...
без корпоратива - рейтинги моники зе!лоха уйдут в минус))
 показати весь коментар
 
 
Хотя бы никто копро-порно не смотрит...
Хотя это и так один большой копратив...)
 показати весь коментар
 
Янченко то до Бабаку сиською притискається, то обнімається з Потураєвим. Треба її поставити над усіма порноборделямі і казино головною.
 показати весь коментар
 
 
Ужжас!! А депутат от слуги народа даже посцать ходил.
 показати весь коментар
 
 
Приняли все что надо. А мадам Херащенко против?
 показати весь коментар
 
По адресу-- " Богоугодное заведение им..доктора Павлова"-- психушка.
 показати весь коментар
 
 
А санитарка с Севера Одесской области даже Кубанским козаком стала. Даже ОТАМАНОМ Войска Кубанского.
 показати весь коментар
 
які все одухотворені та інтелектуальні обличчя!
Ці депутати виведуть на світлі шляхи розвитку і прогресу.
Ура, товаріщі.
 показати весь коментар
 
 
вам бракує позитиву і ви прагнете дістати його ззовні, наприклад, від мене ?
такі зараз новини - нічого хорошого.
можливо вам варто почитати анекдоти ? ))
 показати весь коментар
 
я не люблю анекдоти, вони дуже рідко смішні.
мені позитиву не бракує - в нашій країні - Україні - позитив давно немає...взагалі. І навряд чи ми його побачимо.
Я про вас не думав, як джерело позитиву - я вас не знаю і не знаю чи є в вас позитив, ви постійно незадоволені Президентом.
 показати весь коментар
 
Не знаєте ? То не варто і знайомитись.
 показати весь коментар
 
"Тем временем глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) ведет переписку с абонентом "Dmytro Dronov".
Отметим, что Дмитрий Дронов является председателем правления ПАО "Киевоблгаз". - наверное с коррупцией борется.
 показати весь коментар
 
 
Вчора на 112 ця галина янченко так доказувала про користь від продажу землі ,аж мало не била всіх ,а сьогодні висить на хлопові ,як остання шльондра і вже не думає про землю ! Ось такі піпетки творять для нас закони і керують Державою !!! Якщо ми не дамо копняка під ті смердячі д .пи , Україні кінець !!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору