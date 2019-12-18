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 Політика України, Фоторепортаж
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 Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився. ФОТОфакт

Мітинг проти відкриття ринку сільськогосподарських земель під будівлею Ради завершився.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники залишили площу Конституції під будівлею Верховної Ради в центрі Києва, де другий день поспіль проходила акція проти відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Зазначимо, що вчора під час спроб встановити намети для постійного перебування мітингувальників під будівлею Ради відбулися сутички.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сутичок під Радою 17 грудня постраждали 23 правоохоронці, один з них у важкому стані, - Яровий

Зараз під Радою залишаються правоохоронці, сцена, з якої виступали перед мітингувальниками оратори, і пару інформаційних кубів з гаслами проти земельної реформи.

Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився 01

Спорожніла площа Конституції під Радою

Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився 02

Ще зранку на площі Когстітуціі фермери протестували проти ринку землі.

Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився 03

А вчора під Радою при спробі встановити намети для постійної акції протесту відбулися сутички.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166075
 
 
 Топ коментарі
 
заказчик поехал за баблом.....
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Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился - Цензор.НЕТ 5753Закончен бал, погасли свечи,
И педро подал экипаж.
Манто и шарф легли на плечи,
Исчезли шарм и эпатаж.
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Все порохоботы за клавиатурой, какой митинг. Да и Пэтрухе не когда, жену успокаевает, работы лешилась. Такой удар, первая лэди и на тебе.
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Так а хто ж переміг? Старий боригін міністр внутрішніх справ, чи цей, що зараз?
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А тот, который протест возглавил. Похоже, что нынешний. И всё так натурально прошло, даже потери были.
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А этот номерной пацак не в курсе, что и прежний и нынешний - это одно лицо Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився - Цензор.НЕТ 3893
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Ехал в поезде с этими ребятами. Типа профсоюзы, говорили что по вопросам КЗОТ собираются...
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опустел перон,
можно уходить,
мне теперь цветы--некому дарить.

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Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился - Цензор.НЕТ 5753Закончен бал, погасли свечи,
И педро подал экипаж.
Манто и шарф легли на плечи,
Исчезли шарм и эпатаж.
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А ты ушла любви не зная
В душе обиду затая
Так пусть тебя е..т собака злая
А не такой жиган как Я.
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Чего вы этого бедного пэдро тулите везде, вот уж глубокий след он оставил в душах украинцев. Он ВООБЩЕ к этим протестам никаким боком. Аграриев организовывает Тимошенко, Свобода и Нац.корпус Билецкого.
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В очередной раз кинули на деньги. Причем кинули системно. Бригадиры собрали людей и увели до получения бабла. Юлька - жадина!
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Все порохоботы за клавиатурой, какой митинг. Да и Пэтрухе не когда, жену успокаевает, работы лешилась. Такой удар, первая лэди и на тебе.
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Это точно, Петро жену успокаивает. А в это время Ленка, выдумывает новые стимулы жизни для своего зеленого дерьма. Чем бы приклеить хер к роялю ? ПВА или Эпоксидной смолой Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился - Цензор.НЕТ 2039
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Чувствуется большой опыт в этом вопросе. А не больно?
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Эти и без сверхурочно-клавиатурной герильи в дебрях Цензора никуда с места не сдвинутся)))
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Бедный папа зеленого говна, как же теперь студентам в глаза смотреть ? На кого будет старый пердун "батон крошить"
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Похоже эти "фермеры" всерьез поверили иные что в связи с экстремальными погодными условиями пришла пора сажать картоплю и все уехали лопатами орудовать на огородах.
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Митингующие крестьяне-рецидивисты и крестьяне-спортсмены стройными рядами двинули за зарплатой .Рецидивисты к паханам и паханшам типа бабы Йули и Рабиновича,с Порохом.Спортсмены к своим тренерам.
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Уверен на все 100%,ни один из этих самозванцев-крестьянинов,что митинговали под радой,ни разу в жизни и цветка комнатного не посадили.Не говоря уже о том,что бы целое поле вспахать,посеять.Да и на доярок или животноводов они не похожи.
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а може вони в КВН грали чи в сінагогу ходили? Тоді мають право на протести
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Под Радой пострадало 17 правоохранителей, одному из них, ветерану АТО подполковнику Кулинко планируют делать трепанацию черепа, - Нацполиция


Alex 6dec27a3. Ты сам то откуда выполз?
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Нема грошей,то на біса здалась кому та й земля.От і всі фермери.
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Пошли подрабатывать по совместительству.Ну там урожай у фермеров рейдернуть,хозяйство или технику отжать.Ни дня без работы."Стахановцы" епсель-мопсель.
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Жаба мордовская номерная. Ты совсем не в курсе Украинской внутренней политики. Попроси еще раз тебя проинструктировать
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serh.Меньше текста и эмоций,больше конкретики.Или ты хочешь сказать,что митинговали потомственные крестьяне или фермеры со спортивной подготовкой бойцов UFC?
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Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился. Зрада не получілась... Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился - Цензор.НЕТ 6781
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И правильно, чо им на шару там стоять что ли,
да и пропустил раздачу в подваротне - считай что нашару стоял.
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Какая нах "земельная реформа" - подготовка к земельному дерибану. Пусть гниды зебильные только попробуют!
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Тут ответившего тебе забанили, а коммент его админ удалил. Шо? Отвечаю тебе : посмотришь (это ну никак не угроза, это предложение вместе посмотреть что будет) Я ясно излагаю свои мысли?
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Я не сторонник спамов и банов.Этим тут порохоботы спамодрочеры больше балуются.Ну а на счет посмотреть.Годится.Надеюсь закон о рынке земли скоро примут.Ждать не долго осталось.
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А Капительман уже не зажигает? Нацжены и националисты фсбшные сдулись? Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился - Цензор.НЕТ 353
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Митинг латифундистов-патриотов завершён. Они устали бороться за то, чего у них никогда не было.... Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився - Цензор.НЕТ 4424
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Им хоть заплатили? Чтоб не было, как в прошлый раз на соевом майдане, когда потрох кинул с проплатой свой лохторат и вместо денег раздали колбасу и чай)) Об этом писали все СМИ, кроме Цензора...
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Какие СМИ? Расейские? Или медведчуковские?
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Все. Кина не будет - электричество кончилось...
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Кина не будет - у кинщика Пети закончились бабки.
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Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился.

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Петя Порошенко решил поэкономить деньги.
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Девочек продлевать будете?
Нет?
Ну мы тогда поехали!
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завтра-послезавтра Виталик выведет новую порцию девочек
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Если профинансируют. Просто так молодые аграрии треники рвать не будут.
Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився - Цензор.НЕТ 9192
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Только ватные *****-вафлеглоты верят , что можно 20 тысяч за бабло собрать .

Только шо-то Ибуковичу отсилы и вместе с Ринаткой никогда больше 2 тысяч собрать не удвалось .

А тут 72% украинской территории собираются слить .
Так шо , присуствие тут "Свободы" , "Нацкорпуса" и "Батькивщины" вполне очевидные .

Война за землю и территорию это только вопрос времени .
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Агра.... Арга..... Аргонавты не сдаются!
Моритури те салютант!
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Вмісті з "протестуючими" зникла з "цензора" і соєва шатія. Розхитує Петя державу з середини... Ініціатор сам, чи кремль "попросив". Знають сволочі що соєвий пахан за копійку з криші без парашута стрибне. Нічого не пропустить..
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Тебе из англии виднее, ишак мокшанский Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився - Цензор.НЕТ 3571
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походу зажал петя бабосики, и на цензоре соевых имбицилов стало меньше. и на митинг не идут "фермеры"))))
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Как то жидкоВато!
Нет вчерашнего накала страстей и возмущения нэгодующих хфэрмэров!
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о как зебілотролі дружненько отработали методички Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився - Цензор.НЕТ 2023
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Сам написал,сам ответил, ещё лайкни себе сам. чёт совсем имбицилов стали набирать на порохоферму))))
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одного не пойму зебіли че так усердно горло дерете за продажу ведь ви дебіли как билі с голой жопой с ней родненькой и останетесь
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Нацшлюхи и сволота за бесплатно митинговать не привыкли. Денег нет,давай петя до свиданья...
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Что они собираются купить за вырученные деньги ?!
Что это такое, что оно дороже земли, за которую проливают кровь ?
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Даремно. Зеленим вірити, себе не поважати. Зараз по-швидкому спробують проголосувати земельну реформу.
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эту земельну реформу нужно было проголосовать еще 28 лет назад
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Кинули с ваучерами,кинут и с земелькой. Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився - Цензор.НЕТ 8952
Зеленеє жито, зелене,

Хорошії гості у мене.

Зеленеє жито женці жнуть,

ЗеБенятки гості в хату йдуть. Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився - Цензор.НЕТ 8952
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Проплата закінчилась . Обурені "фермери" розійшлись .
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смотря на этих тупых идиотов перед радой сразу вспоминается песня
НИЩИЕ МОЛЮТСЯ, МОЛЮТСЯ НА
ТО, ЧТО ИХ НИЩИТА ГАРАНТИРОВАННА
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