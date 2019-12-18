 Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився. ФОТОфакт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Мітингувальники залишили площу Конституції під будівлею Верховної Ради в центрі Києва, де другий день поспіль проходила акція проти відкриття ринку сільськогосподарських земель.
Зазначимо, що вчора під час спроб встановити намети для постійного перебування мітингувальників під будівлею Ради відбулися сутички.
Зараз під Радою залишаються правоохоронці, сцена, з якої виступали перед мітингувальниками оратори, і пару інформаційних кубів з гаслами проти земельної реформи.
Спорожніла площа Конституції під Радою
Ще зранку на площі Когстітуціі фермери протестували проти ринку землі.
А вчора під Радою при спробі встановити намети для постійної акції протесту відбулися сутички.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
можно уходить,
мне теперь цветы--некому дарить.
И педро подал экипаж.
Манто и шарф легли на плечи,
Исчезли шарм и эпатаж.
В душе обиду затая
Так пусть тебя е..т собака злая
А не такой жиган как Я.
Alex 6dec27a3. Ты сам то откуда выполз?
да и пропустил раздачу в подваротне - считай что нашару стоял.
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Петя Порошенко решил поэкономить деньги.
Нет?
Ну мы тогда поехали!
Только шо-то Ибуковичу отсилы и вместе с Ринаткой никогда больше 2 тысяч собрать не удвалось .
А тут 72% украинской территории собираются слить .
Так шо , присуствие тут "Свободы" , "Нацкорпуса" и "Батькивщины" вполне очевидные .
Война за землю и территорию это только вопрос времени .
Моритури те салютант!
Нет вчерашнего накала страстей и возмущения нэгодующих хфэрмэров!
Что это такое, что оно дороже земли, за которую проливают кровь ?
Зеленеє жито, зелене,
Хорошії гості у мене.
Зеленеє жито женці жнуть,
ЗеБенятки гості в хату йдуть.
НИЩИЕ МОЛЮТСЯ, МОЛЮТСЯ НА
ТО, ЧТО ИХ НИЩИТА ГАРАНТИРОВАННА