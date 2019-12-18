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 У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські виявили у підлітка 30 пакетиків із марихуаною. Речові докази вилучено, розслідування у кримінальному провадженні триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.

Оперативники Уманського відділення поліції отримали інформацію про те, що неповнолітній житель одного із сіл Уманського району зберігає і поширює наркотичні засоби.

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Під час проведення слідчих дій у приміщенні, де проживає неповнолітній, поліцейські виявили і вилучили 30 полімерних пакетів з розфасованою і готовою до вживання коноплею.

Наркотичні засоби вилучено. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Слідство у цьому кримінальному провадженні триває.

У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція 01

У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція 02
У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166074
 
 
 Топ коментарі
 
а що ви хотіли в нього виявити - томик Гейне?
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Надо легализовать, как в Канаде, США, Голландии, и т.д. За траву арестовывать, это тоже самое, что за бутылку водки арестовывать. У травы даже опьянение меньше, чем от бухла. И вреда от травы меньше, чем от бухла. От бухла 90% преступлений в стране, а под травой преступлений нету, хотя вот в Киеве траву курят по всюду в каждом дворе наверное есть люди курящие траву. Траву уже даже в Грузии легализовали. Считаю, что за траву криминальную ответственность нужно снять!
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Новость на всю страну просто.

Кстати, марихуана безопасней пива. Жаль подростка, статью получит.
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Это вчерашний аграрий, что под Радой майданил против рынка земли...
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Таким пофіг, їм земля не треба, в них все на гідропоніці росте)))))
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Ні, просто іноді на кримінальну хроніку в неті натрапляю)))
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Гидропоника сложная фигня на самом деле.Если такое освоит то можно степень биолога получать)
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Зебилоиды из темы в темы одну мысль постят. По методичке работают.
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шо кацаб, боярки з ранку за комір не залляв?
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будущий "слуга нароТа".. готовится стать депутатом
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Новость на всю страну просто.

Кстати, марихуана безопасней пива. Жаль подростка, статью получит.
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Так марихуана или конопля? У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7184

А может иван и марья (Мари и Хуан)?
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Конорпля сорная - Cánnabis ruderális.

Растёт у меня в селе как сорняк, везде, в высоту до 2,5 метров бывает.
Не штырит.
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Говорят хорошо вставляет если трахаться в конопле.
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Не штырит. Но срок реальный.И пофигу что она не штырит.
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дайош лігалізацію канабіса, простітуції та оружія
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Хорошая трава отсюда вижу) Ну там не так и много если взвесить, а так написали 30 целых пакетов. А шо в стране работы нима для молодёжи вот и выкручиваются аграрии, причём трава одного цвета с новой властью.
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Надо легализовать, как в Канаде, США, Голландии, и т.д. За траву арестовывать, это тоже самое, что за бутылку водки арестовывать. У травы даже опьянение меньше, чем от бухла. И вреда от травы меньше, чем от бухла. От бухла 90% преступлений в стране, а под травой преступлений нету, хотя вот в Киеве траву курят по всюду в каждом дворе наверное есть люди курящие траву. Траву уже даже в Грузии легализовали. Считаю, что за траву криминальную ответственность нужно снять!
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Прям мои мысли прочитали! Тоже многим знакомым объяснял, что трава меньшее зло, чем бухло. Полностью поддерживаю легализацию!
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накрыли наркобарона блин.. Добкину карманы пошманайте - офигеете.
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Ментярам вірити , себе не поважати . Особливо коли стосується чогось нелегального , яке вони самі і кришують.
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отримали інформацію... зберігає і поширює наркотичні засоби.

Під час проведення слідчих дій у приміщенні, де проживає неповнолітній ???????????? Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3166074

Ордер оформили чи цирк показували? Кожному медаль- це ж місцевий Пабло? У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6777
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Все правильно роблять соколи Авакова! Конкурентів потрібно знищувати в зародку! Бач які розумні, маріхуану вони носять та вживають, а для кого наркомконтроль екстезі та амфітаміни приготував? Через таких піонерів мусора повинні зазнати невипрвданих збитків перед Новим роком? НЕПОРЯДОК!!!!
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А почему не расстреляли ? На месте ? Ведь именно ИЗ ЗА ТАКИХ людей в стране бардак и разруха уже 30 лет....)
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