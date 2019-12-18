 Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - "Голос". ФОТО

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона навела приклад прийнятої поправки від депутата від ОПЗЖ Григорія Мамки, де норма виписана таким чином: "народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

"Депутати фактично забетонували депутатську недоторканність. Тому що там сказано, що депутат не несе юридичну відповідальність, якщо він при виконанні своїх депутатських повноважень. Там окремо, звичайно, йдеться про те, що голосування або робота в залі, але ця правка читається так, що фактично, якщо депутат при виконанні своїх депутатських повноважень, він не несе ніякої юридичної відповідальності за свої дії", - прокоментувала норму Устінова.

Вона додала, що "Голос" єдині, хто проголосували проти цієї поправки.

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"Але ця правка об'єднала весь зал. Чому? Тому що ніхто не хоче знімати депутатську недоторканність. Саме тому всі це підтримували, тисли зелені кнопки і говорили, що так, ми хочемо, щоб ми не несли відповідальності за те, що ми робимо в рамках своїх депутатських повноважень", - сказала Устінова.

Крім того, цей законопроєкт, на її думку, створює правову колізію.

"Тому що тепер правоохоронні органи взагалі не можуть відкривати справи проти депутатів. Вони повинні йти до однієї людини в цій країні, генерального прокурора, і просити його про дозвіл. Якщо вони раптом розслідують справу і виходять на народного депутата, а потім йдуть до генерального прокурора - і всі докази, які були зібрані до моменту, коли вони вийшли на народного депутата - не можуть бути використані в суді", - розповіла нардеп.

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Сьогодні парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".