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Все про:ВР (5482) недоторканність (487) Голос партія (113)

 Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - "Голос". ФОТО

Народний депутат від фракції "Голос" Олександра Устінова вважає, що законопроєктом №2237 парламент "забетонував" депутатську недоторканність.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона навела приклад прийнятої поправки від депутата від ОПЗЖ Григорія Мамки, де норма виписана таким чином: "народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

"Депутати фактично забетонували депутатську недоторканність. Тому що там сказано, що депутат не несе юридичну відповідальність, якщо він при виконанні своїх депутатських повноважень. Там окремо, звичайно, йдеться про те, що голосування або робота в залі, але ця правка читається так, що фактично, якщо депутат при виконанні своїх депутатських повноважень, він не несе ніякої юридичної відповідальності за свої дії", - прокоментувала норму Устінова.

Вона додала, що "Голос" єдині, хто проголосували проти цієї поправки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів

Нардепи забетонували свою недоторканність, - Голос 01

"Але ця правка об'єднала весь зал. Чому? Тому що ніхто не хоче знімати депутатську недоторканність. Саме тому всі це підтримували, тисли зелені кнопки і говорили, що так, ми хочемо, щоб ми не несли відповідальності за те, що ми робимо в рамках своїх депутатських повноважень", - сказала Устінова.

Крім того, цей законопроєкт, на її думку, створює правову колізію.

"Тому що тепер правоохоронні органи взагалі не можуть відкривати справи проти депутатів. Вони повинні йти до однієї людини в цій країні, генерального прокурора, і просити його про дозвіл. Якщо вони раптом розслідують справу і виходять на народного депутата, а потім йдуть до генерального прокурора - і всі докази, які були зібрані до моменту, коли вони вийшли на народного депутата - не можуть бути використані в суді", - розповіла нардеп.

Також читайте: Законопроєкт про депутатську недоторканність ще більше захищає народних депутатів, - нардепка від "Голосу" Устінова

Сьогодні парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166029
 
   
 Топ коментарі
 
Не чую радісного вереску зебелів.
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Вони бояться розчаровуватись, бо автоматом стануть бидломасою, як казав папік бубочки.
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Да ладно, не портите идиотам перемогу со снятием неприкосновенности.

Тем яроснее они будут, когда поймут как их кинул Зе.
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"Європейська солідарність" швиденько зашиває свої кишені. Ну, щоб там випадково не знайшли пакетик з білим порошком.
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"2. Статтю 27 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 27. Особливості юридичної відповідальності народного депутата України
1. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
2. Особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата України, повідомлення про підозру, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України»."




"Прогноз соціально-економічних та інших наслідків Прийняття запропонованих змін забезпечить реалізацію положень щодо скасування депутатської недоторканості, при цьому гарантуватиме безперешкодне здійснення депутатської діяльності та унеможливить необґрунтоване та безпідставне кримінальне переслідування народного депутата України"

ДУМАЙ!!!!! Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - "Голос" - Цензор.НЕТ 714
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Скоты Урода вешали лапшу что отменят неприкосновенность, а когда обосрались то вся ЗЕбилятня начала визжать про Порошенко...и это при том что ЕС вобще не голосовали за этот шабаш Скотов Урода. У ЗЕбилов только одно святое правило в методичке - в любой непонятной ситуации до усрачки визжи про Порошенко!
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https://enigma.club/articles/sluga-naroda-priynyala-zakon-ta-posilia-nedotorkannist-deputativ-vr-u-kilka-raziv

"Слуга народу" прийняли закон, що посилив недоторканність депутатів ВР у кілька раз

Новий закон №2237 про недоторканність депутатів, що був прийнятий виключно голосами "Слуги народу" Зеленського та ОПЗЖ Медведчука, посилив недоторканність депутатів у кілька разів.
Згідно нового закону вносити відомості, які свідчать про кримінальне правопорушення депутата до ЄРДР може виключно Генпрокурор. Раніше це міг бути будь-який слідчий чи прокурор. Тобто,якщо депутат Слуги народу наприклад розстріляє десь у Одесі чи Миколаєві людину, його не те що затримати, навіть справу відкрити може лише Генпрокурор. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, що обмежують права і свободи депутата, мають бути погоджені виключно Генпрокурором. До того часу, "слуганароду" може робити все що йому заманеться без жодних наслідків. Ви ж розумієте, що виключно Зеленський вирішує проти кого давати Генпрокурору відкривати справу, а проти кого ні.
До того ж згідно з новим законом "народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Ось так. Вони можуть приймати будь-які закони що вбивають країну чи людей - і ніяких наслідків особисто для них не буде. Це вирішив Зеленський та його банда. Вирішили - та зробили. Зробили Всіх.
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так так во всем Западном Мире ... на этом держится демократия ..
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А судьям чего тогда отменили неприкосновенность
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Приняли законопроект, который вся пять лет не мог продавить в той Раде Пороженко.
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Слуги - настоящие коммунисты! Или их потомки.
Гворят одно,подразумевают другое,а делают третье!
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Это совок, господа. Он пришел в 17 ом, с переворотом. И уходить не собирается ни через майдан, ни через люстрации, ни через реформы, отмены и смены президентов))). Вот, как в Австрии - меняются президенты и проч, а правят несколько аристократических семей. Но не поддалась, Австрия, когда то большевистскому перевороту, хоть и провисело красное знамя над парламентом ... один день)). Цивилизация, понимаете? А, ведь, как давили все демократическое вместе с Россией и Пруссией в Европе)).
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Так Совок и не уходил из Украины никогда. Просто вывеску новую повесили...
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Там в голосі всі такі юристи, чі через одного?
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Маленькая иллюстрация к моей крылатой фразе "слова имеют смысл!":

"народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".
"Депутаты фактически забетонировали депутатскую неприкосновенность. Потому что там сказано, что депутат не несет юридическую ответственность, если он при исполнении своих депутатских полномочий. Там отдельно, конечно, говорится о том, что голосование или работа в зале, но эта правка читается так, что фактически, если депутат при выполнении своих депутатских полномочий, он не несет никакой юридической ответственности за свои действия", - прокомментировала норму Устинова.

УСЕКЛИ?
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Ото Рябошапка нагребе...І хоч ми давно звикли,що до повноважень нардепа відносяться брехня,злодійство і корупція все таки була мала надія...
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Мощно конечно плюнули нам всем в лицо.Возникает только один вопрос кто же за вас тварей в следующий раз проголосует.Будет не 73% а 0,73% но сейчас вам ублюдкам все равно лохов то уже кинули.
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