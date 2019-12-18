 Для ЗСУ створили сучасний командно-штабний трансформер. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

Цього року фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки ретельно перевірили якість нової командно-штабної машини з кузовом змінного об’єму на базі МАЗ-63172.

Для Сухопутних військ ЗСУ це у чомусь унікальна розробка. Адже переважна більшість рухомих пунктів управління, які нині перебувають в експлуатації, не відповідають сучасним вимогам.

Одне з вітчизняних приватних підприємств узялося допомогти війську частково розв’язати цю проблему. Його фахівці створили нову рухому командно-штабну машину з кузовом змінного об’єму. Його встановили на модернізовану раму авто МАЗ-63172, а також удосконалили технологію розкладання. Залежно від ситуації, її можна виконати як гідравлічним, так і механічним способом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко

Начальник науково-дослідного відділу випробувань спеціальної техніки, засобів зв'язку і автоматизованих систем управління інституту підполковник Дмитро Камак зазначив, що нова КШМ зовні нічим не відрізняється від звичайного 20-тонного контейнера. Він має конструкцію трансформера: його складові частини розкладаються в ширину праворуч і ліворуч від основного кузова й встановлюються на опори. Стіни всередині обшиті сандвіч-панелями, що значно поліпшує теплоізоляційні властивості, а підлога встелена ковроліном.

Всі меблі, необхідні для обладнання робочих місць органів управління, зосереджені всередині кузова і закріплені в транспортному положенні. Весь цей процес триває близько півгодини.

Випробування нової КШМ відбувалися на початку року. За їхніми результатами підприємство-виробник унесло зміни в елементи конструкції. Зокрема розширено сходи до тильних дверей контейнера, а їхні перила перенесено на інший бік. Це зробили для мінімізації можливості травмування під час підйому зледенілими сходами, оскільки контейнер установлений на упорах доволі високо над землею.

Нині виробник продовжує вдосконалювати конструкції КШМ, аби їх можна було стикувати одна з одною. Тоді з’явиться змога отримати більшу площу для розгортання й організації належної роботи органів управління бригади або оперативного командування.









