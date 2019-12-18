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 Для ЗСУ створили сучасний командно-штабний трансформер. ФОТОрепортаж

Для Збройних сил України створили нову командно-штабну машину з кузовом змінного обсягу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

Цього року фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки ретельно перевірили якість нової командно-штабної машини з кузовом змінного об’єму на базі МАЗ-63172.

Для Сухопутних військ ЗСУ це у чомусь унікальна розробка. Адже переважна більшість рухомих пунктів управління, які нині перебувають в експлуатації, не відповідають сучасним вимогам. 

Одне з вітчизняних приватних підприємств узялося допомогти війську частково розв’язати цю проблему. Його фахівці створили нову рухому командно-штабну машину з кузовом змінного об’єму. Його встановили на модернізовану раму авто МАЗ-63172, а також удосконалили технологію розкладання. Залежно від ситуації, її можна виконати як гідравлічним, так і механічним способом.

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Начальник науково-дослідного відділу випробувань спеціальної техніки, засобів зв'язку і автоматизованих систем управління інституту підполковник Дмитро Камак зазначив, що нова КШМ зовні нічим не відрізняється від звичайного 20-тонного контейнера. Він має конструкцію трансформера: його складові частини розкладаються в ширину праворуч і ліворуч від основного кузова й встановлюються на опори. Стіни всередині обшиті сандвіч-панелями, що значно поліпшує теплоізоляційні властивості, а підлога встелена ковроліном.

Всі меблі, необхідні для обладнання робочих місць органів управління, зосереджені всередині кузова і закріплені в транспортному положенні. Весь цей процес триває близько півгодини.

Випробування нової КШМ відбувалися на початку року. За їхніми результатами підприємство-виробник унесло зміни в елементи конструкції. Зокрема розширено сходи до тильних дверей контейнера, а їхні перила перенесено на інший бік. Це зробили для мінімізації можливості травмування під час підйому зледенілими сходами, оскільки контейнер установлений на упорах доволі високо над землею.

Нині виробник продовжує вдосконалювати конструкції КШМ, аби їх можна було стикувати одна з одною. Тоді з’явиться змога отримати більшу площу для розгортання й організації належної роботи органів управління бригади або оперативного командування.

Для ЗСУ створили сучасний командно-штабний трансформер 01
Для ЗСУ створили сучасний командно-штабний трансформер 02
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Для ЗСУ створили сучасний командно-штабний трансформер 04
Для ЗСУ створили сучасний командно-штабний трансформер 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165997
 
   
 Топ коментарі
 
лучше б головки самонаведения разрабатывали....
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Они и раньше еще при совке такие были, только их называли "бабочки"
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А что, таких не было? Стояли сотнями в парках, только без "охренительно защищенных ноутов" по 100 штук гривен. Пора уже отдать в частные руки разработку и производство подобных домиков, штабных машин и прочей околотыловой ерунды, через Прозорро. Так выйдет в разы дешевле и быстрее
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Они и раньше еще при совке такие были, только их называли "бабочки"
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лучше б головки самонаведения разрабатывали....
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Так разрабатывают. Или надо ТОЛЬКО головки самонаведения разрабатывать? Для ВСУ создали современный командно-штабный трансформер - Цензор.НЕТ 181
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нет..надо помывочные машины с КШМ новыми разрабатывать при нищей армии, отсутствием связи с РЭБ в принципе и калашами 50-х годов....
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Ну им запоребриком так говорят. И в шлепках все ходят, формы нет совсем 😁
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А что, таких не было? Стояли сотнями в парках, только без "охренительно защищенных ноутов" по 100 штук гривен. Пора уже отдать в частные руки разработку и производство подобных домиков, штабных машин и прочей околотыловой ерунды, через Прозорро. Так выйдет в разы дешевле и быстрее
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Это СССРовская КМШ "Светлица". В чем разница, два окошка на кунге сделали? Для сведения "Укроборонпрома", "Светлица" свободно продается, без начинки, охотникам, и прочим любителям активного отдыха. Может лучше покупать?

Для ВСУ создали современный командно-штабный трансформер - Цензор.НЕТ 7666
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Беларусь это на 99% республика в составе РФ. Те кто закупает белорусские МАЗы преступники.
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Подивись, какая красивая и мощная машина.
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До слова, раша вкотре заявляє що до 2050 року передумов для шир.масш. війни нема - отже, треба готуватись. Недарма вони хочуть відведення з демонтажем укріплень і розмінуванням - так легше наступати )
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Наземный вариант не подходит.Легко обнаружить и уничтожить.спутники безпилотники запеленговать .только подземный вариант.
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Минобороны Украины финансирует агрессора покупая МАЗы. Зачем?
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Деньги на ввозе всегда легче отмываются и труднее контролируются.
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Пчелиная матка.Убив матку можно парализовать рой.Задача для ДРГ и ССО.Выявление точки базирования и ликвидация военного руководства,должна стать приоритетом в войне с более сильным противником Для ЗСУ створили сучасний командно-штабний трансформер - Цензор.НЕТ 5101
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