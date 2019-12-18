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 Політика України, Фоторепортаж
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 Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів". ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" зустрівся з генералом Дмитром Марченком, який вийшов із СІЗО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, за останні пів року в Україні активізувалися спроби дискредитації військових, волонтерів і добровольців.

"Що вони зараз роблять? Вони намагаються переписати історію останніх п’яти років. Вони намагаються сказати, що Армія, Збройні сили, українські герої – це не найважливіше, що є в Україні. Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів, які, кинувши все, у 14-му пішли на фронт. Я буду робити все, щоб не дозволити їм це зробити. Я буду робити все, щоб чесне імя кожного українського офіцера, українського воїна, було захищене. Я ще раз хочу подякувати за ту величезну роботу по захисту рідної землі, яку ви робили ці 5 років. Я як п’ятий Президент і Верховний Головнокомандувач хочу подякувати у вашій особі всім нашим воїнам, героям, які зробили величезний внесок для того, щоб країна була збережена – і ще зроблять для того, щоб не дати негідникам зробити реванш", - зазначив п'ятий президент.

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"Він також зазначив справжню командирську позицію Дмитра Марченка, який відмовлявся виходити з СІЗО під заставу доти, поки не звільнять його підлеглих", - повідомляє пресслужба.

Дмитро Марченко, після участі в бойових діях на Донбасі в рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був притягнутий, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення. Генерал подякував Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями.

Дмитро Марченко, який після участі у бойових діях на Донбасі у рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був залучений, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення, подякував Петру Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями.

"Дмитро Марченко подякував родині Петра Порошенка і всім небайдужим українцям, які за кілька днів разом зібрали необхідну суму у 20 мільйонів гривень для застави", - повідомляє прес-служба "євросолідарності".

"Для мене велика честь, що я мав змогу воювати і захищати цей народ. У нас неймовірний народ і ви в нас були неймовірним президентом", – сказав генерал Марченко.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка.

Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів 01
Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів 02
Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів 03
Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165981
 
   
 Топ коментарі
 
25%-отлично,для думающих людей...
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Порох заплатил залог, чтобы из клетки вышел защитник Украины, боевой генерал, которого в эту клетку посадил Зеля.
Что, не кошерно для тебя, скрепа?
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Доверие к Порошенко продемонстрировали выборы. Как президентские, так и парламентские.
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А о чём с тобой говорить,если ты только гадишь тут,в спам винторогое...
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У тебя тут и подельники есть,лайкают тебе,какие сейчас расценки у лаптескрепных,хватает на щи? Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 2736
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Порох і надалі залишаеться моїм Президентом! крапка
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Страно, что с лопаты не навалили, по-скрепнОму.
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И шо ядрёный пепел Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 1291 шо прикажете барин Пётр Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 2547
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еще надо освежить память-то фото,где свиночолый с беркутней зимой 2013-14
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а шо на бимбасе вас не научили у федьки берзина тут картинки вставлять Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 4645
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ну я-то на Бимбасе хоть повоевать успел.а картинки не умею вставлять.
а ты той фото не помнишь,.оевый
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да ты шо повоевал нуну по амнистии вышел или в отказниках сидел тенистика? Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 6445 сектор вч волна ?
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осиль знаки препинания.
или переходи на легкие,тяжелые тебе моск выжрали.
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так и запишем Андрюша кафелников баблабол не воевал а сидел на диване с колорадокой в заду Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 3579
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Он и с вашим )(уйлом встречался...,но от этого )(уйло не перестало быть )(уйлом,а он Президентом... Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 5478
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Больше всего подрывают доверие обнимашки с Порошенком.
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Картина маслом - Мародеры на сходняке перетирают как отпетлять от закона.
И физиономия у этого марченко зачетная
как пел Высоцкий -но если эту рожу паразита, поставить с моей жo пой на углу, все закричали бы, что это два бандита
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Если бы они пытались подорвать доверие к офицерам и генералам, то они посадили бы не одного, а всех офицеров и генералов.
И какая разница, какой чин и пост занимает человек, когда рассматривается совсем не его высокое положение, а совершил этот человек преступление или нет. Ну заплатил петя за него. И что это доказывает? Ровным счетом ничего.
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вспоминаем про "отрубленные руки"...
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В стране тысячи раненых солдат,сотни семей погибших нуждающихся в помощи,а этот вор тратит десятки миллионов на залог тыловику генеральчику с сомнительной харей.
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А что сделал для армии трусливый наркоман клоун ? То что он скрывался от призыва как крыса не вщет
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методички "скрывался от призыва" давно признали фейковыми.
метод "тухлой селёдки" - однако соевая ботня до сих пор признает это аргументом!
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Ну он же «нелох» чтобы идти на призыв)))
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встреча двух воров(сходка)...а вообще, "цензор" сам того не понимая, делает из пети настоящего МЕМА! я только за!
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ну что Петя вытащил Марчело а Зеля Ефремова Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 4139 Думайте зебобики
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лично -тогда бегом к Трубе с доказательствами и ярик тикай с города сепарок Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 6723
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не плюсую,бо-двусмысленно трктовать можно.
уточню-бебебеков.при дозволи пети.
как и сейчас-волонтеров и бойцов-при дозволи зеленой гнуси.
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Александр Иванович Музычко/Дата смерти-24 марта 2014 г. Он же Саша БілийПорошенко, Пётр Алексеевич,-
Президент УкраиныПорошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 33407 июня 2014 - 20 мая 2019Сри дальше,- Винторогий...
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интересно что сериал Зеленского на раисе запретили - но цензоро про это ни слова )))
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Нічого подібного. Показ перенесли з каналу ТНТ на канал ТНТ Premium.
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Цензор стал абсолютным порохоботовским отстойником. Больше таких изданий нет. Если вспомнить выборы, то они показали, что отношение порхоботов и людей, отвратно относящихся к пете, 1 : 10. А если посмотреть на количество комментариев и их содержание здесь, то тут это отношение где-то 2 : 1. И под порохоботскими постами лайков на много больше, чем под другими. Статистику то ведь не обманешь. А статистика без внешних вмешательств здесь должна была бы быть 1 : 10.
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Просто Фісбку закрив ботоферму Зєєєлі ватрыстю 2 млн. баків. Виденлили кількасот акаунтыв та понад сотню груп.
От і нікому стало топити за Зє!
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Влажные мечты порохобота. Петя победит в первом туре, да порохобот? Это же понятно как дважды два четыре. Да, порохобот? И все твои расчеты да аргументы ни по одному вопросу ничего не стоят. Потому что вы тупые, ничего толком ни рассчитаь не можете, ни предсказать, и для вас народ ничто. Вам нужны лозунги типа армия, мова, церковь. А где же в этих лозунгах главное, - народ? Нету, нищий при пете народ, ни ему, ни тебе не нужен. Потому вас и послали на фиг и никогда никто из 73% населения обратно петю не побежит любить. И как же он в таком случае собирается опять стать президентом через выборы? Не доходит до него, потому как из-за своей жадности, стремления к власти он в этом вопросе тоже тупой. Ослеплен своим якобы величием и нужностью.
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Чукча, нашо тобі Україна? Сиди у чумі і жуй довбанину, Сонце зійде влітку.
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Да пошло тіы жигунское. А тебе жигунское на фиг народ Украины. Сидел бы в своей пещере, обернувшись в баранью шкуру. Для твоих мозгов этого достаточно. Ну еще телявизяр туда притащил бы, чтоб по прямому петю дывытыся.
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Зашел плюсануть. Года три в этот вонючий порохсвинарник форум не захожу
Модераторы порохоботов даже за прямые оскорбления, клевету не банят. Поэтому редко тут обитают нормальные. Только ботня!
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слова,конечно петя говорит правильные...
НО кто ему мешал 5 лет.ведь саботаж и диверсии и спецоперации против Украины не прекращались как при нем,так и при зеленой гнуси.
гнусь на поверку оказалась вообще безпредельной..
но то-уже отдельный пример предательства.
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Оставим в стороне лирику...но "порохоботы" и Порошенко МОЛОДЦЫ-сработали очень быстро!!!!Ведь на Марченко стали "вдруг" давить и разводить следователи...только за последний месяц,более 15 раз его вывозили в разные кабинеты и склоняли "к признанке,лжесвидетельствованию и выбивание информации о лицах,которые не идут по его делу"!!!И хоть Марченко и боевой генерал,но уже "поплыл" под давлением ментов...Ждём с нетерпением его заявления или его адвоката.о том что происходило в застенках!!!!
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В стране тысячи раненых солдат,сотни семей погибших нуждающихся в помощи,а этот вор тратит десятки миллионов на залог тыловику генеральчику который явно виновен.
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не трынди про тысячи.и это-забота МОУ и МОЗУ.
он свои внес.за это ему плюс.
а "нуждающихся" везде и всегда хватает.
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Порядочный человек потратит деньги на нуждающихся защитников страны,а не на залог для воришки.
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Тыловой ну ну кацап работай лепше а то окончишь как носитель секретной флешка Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів" - Цензор.НЕТ 7640
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зустрівся барижник, щоб нотарільно узаконити відсотки за внесені кошти
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КІБОРГУ ДМИТРУ МАРЧЕНКУ
Марченко був на війні,
Гідний генерал.
Ті, що його садили, ні.
Їх закон- «квартал».
Судді, що йому дали
Заставу важку,
Вірність свою довели
«Портяні-божку».
Щур, якого захистив
Кіборг-офіцер,
В тюрму його помістив,
Всі заслуги стер.
То для кого служиТЕ,
Суддя й прокурор?
Коли героїв садите,
А зрадникам-простор.
17.12.2019
Анатолій Березенський
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Вот что я вам скажу - человек, который сидел в ДАПе и в которого ЛИЧНО стреляли - не будет продвигать плохие бронежилеты.
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Цензор акуратно блокирует все что против сои . Настоящий цензор.
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Та тут давно соевая ботня победила. И модераторы такие же. За осорбления, клевету и прочее их уже даже не банят!
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Петр Порошенко боится, что генерал Дмитрий Марченко «откроет рот». Об этом рассказала украинский адвокат Татьяна Монтян. По мнению собеседницы издания, Петр Порошенко внес 19 млн грн в рамках сбора средств на выплату залога за генерала Дмитрия Марченко потому, что таким образом он «спасает подельника». «Порошенко боится, что Марченко откроет рот и расскажет о его роли в этом деле . Без «крыши» Порошенко вряд ли он бы этим занимался», - уверена Татьяна Монтян. По словам адвоката, развитие событий в рамках вышеупомянутого дела зависит от того, какова цель данных арестов. «Если раздавить фигурантов и поиметь их на денежки, то это одно. Если же хотят кого-то целенаправленно посадить и предъявить народу доказательную базу, что они ворье, негодяи и сволочи - это совсем другое. Поэтому посмотрим», - добавляет Монтян.
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В стране тысячи раненых солдат,сотни семей погибших нуждающихся в помощи,а этот вор тратит десятки миллионов на залог офисному генеральчику который явно виновен.
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Встретились два вора, выпили, перетерли как отмазываться будут. Вот и вся новость.
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко. К сожалению, у новой власти нет политической воли загнать этого морального урода под шконку, это ее погубит
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