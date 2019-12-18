 Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
За словами Порошенка, за останні пів року в Україні активізувалися спроби дискредитації військових, волонтерів і добровольців.
"Що вони зараз роблять? Вони намагаються переписати історію останніх п’яти років. Вони намагаються сказати, що Армія, Збройні сили, українські герої – це не найважливіше, що є в Україні. Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів, які, кинувши все, у 14-му пішли на фронт. Я буду робити все, щоб не дозволити їм це зробити. Я буду робити все, щоб чесне імя кожного українського офіцера, українського воїна, було захищене. Я ще раз хочу подякувати за ту величезну роботу по захисту рідної землі, яку ви робили ці 5 років. Я як п’ятий Президент і Верховний Головнокомандувач хочу подякувати у вашій особі всім нашим воїнам, героям, які зробили величезний внесок для того, щоб країна була збережена – і ще зроблять для того, щоб не дати негідникам зробити реванш", - зазначив п'ятий президент.
"Він також зазначив справжню командирську позицію Дмитра Марченка, який відмовлявся виходити з СІЗО під заставу доти, поки не звільнять його підлеглих", - повідомляє пресслужба.
Дмитро Марченко, після участі в бойових діях на Донбасі в рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був притягнутий, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення. Генерал подякував Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями.
Дмитро Марченко, який після участі у бойових діях на Донбасі у рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був залучений, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення, подякував Петру Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями.
"Дмитро Марченко подякував родині Петра Порошенка і всім небайдужим українцям, які за кілька днів разом зібрали необхідну суму у 20 мільйонів гривень для застави", - повідомляє прес-служба "євросолідарності".
"Для мене велика честь, що я мав змогу воювати і захищати цей народ. У нас неймовірний народ і ви в нас були неймовірним президентом", – сказав генерал Марченко.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.
Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка.
а ты той фото не помнишь,.оевый
или переходи на легкие,тяжелые тебе моск выжрали.
И физиономия у этого марченко зачетная
как пел Высоцкий -но если эту рожу паразита, поставить с моей жo пой на углу, все закричали бы, что это два бандита
И какая разница, какой чин и пост занимает человек, когда рассматривается совсем не его высокое положение, а совершил этот человек преступление или нет. Ну заплатил петя за него. И что это доказывает? Ровным счетом ничего.
метод "тухлой селёдки" - однако соевая ботня до сих пор признает это аргументом!
уточню-бебебеков.при дозволи пети.
как и сейчас-волонтеров и бойцов-при дозволи зеленой гнуси.
Президент Украины7 июня 2014 - 20 мая 2019Сри дальше,- Винторогий...
От і нікому стало топити за Зє!
порохсвинарникфорум не захожу
Модераторы порохоботов даже за прямые оскорбления, клевету не банят. Поэтому редко тут обитают нормальные. Только ботня!
НО кто ему мешал 5 лет.ведь саботаж и диверсии и спецоперации против Украины не прекращались как при нем,так и при зеленой гнуси.
гнусь на поверку оказалась вообще безпредельной..
но то-уже отдельный пример предательства.
он свои внес.за это ему плюс.
а "нуждающихся" везде и всегда хватает.
Марченко був на війні,
Гідний генерал.
Ті, що його садили, ні.
Їх закон- «квартал».
Судді, що йому дали
Заставу важку,
Вірність свою довели
«Портяні-божку».
Щур, якого захистив
Кіборг-офіцер,
В тюрму його помістив,
Всі заслуги стер.
То для кого служиТЕ,
Суддя й прокурор?
Коли героїв садите,
А зрадникам-простор.
17.12.2019
Анатолій Березенський