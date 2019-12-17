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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
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Все про:лист (113) Шеремет (289) Шеремет Людмила (2) Кузьменко Юлія (19)

 "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко написала лист матері загиблого журналіста.

Фотокопію листа опублікував у Facebook її адвокат Владислав Добош, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Вами не знайомі особисто, але вже, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні до чого - я хочу, щоб Ви це дізналися з об'єктивних експертиз і доказів, на проведенні яких я наполягаю" , - звертається вона до Людмили Шеремет.

Кузьменко називає "шоу" ситуацію довкола розслідування і просить вибачення за те, що тій доводиться спостерігати за цим.

Читайте також: Захисту блокують можливість ознайомлення з матеріалами справи про вбивство Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош. ВIДЕО

"Я просто хочу висловити Вам моє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати більше всього на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але Вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Пробачте нашу країну і за це. Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць і Ви могли подивитися їм в очі. Тримайтеся", - йдеться в листі.

Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць, - Кузьменко написала лист матері Шеремета 01

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165922
 
   
 Топ коментарі
 
Може вона, може ні: в МВС зробили нову заяву про вбивство Шеремета
У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета з'явилися нові деталі
....Артем Шевченко, спікер МВС, в коментарі "5 каналу" заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.
"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.

т.е. аваков и моника зе!лох на ВЕСЬ мир объявили её "убийцей" - а теперь лепят отмазки - это "є припущеннями"..
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ДОРОГА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ПІД КИЄВОМ - "СТОПРЕВАНШ"
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із сучасним освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
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ЗЕботы, фассссс!!!!
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Тут будуть завивати не так адепти зе, як лахтоботи. Їм ця тема вигідніша.
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Може вона, може ні: в МВС зробили нову заяву про вбивство Шеремета
У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета з'явилися нові деталі
....Артем Шевченко, спікер МВС, в коментарі "5 каналу" заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.
"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.

т.е. аваков и моника зе!лох на ВЕСЬ мир объявили её "убийцей" - а теперь лепят отмазки - это "є припущеннями"..
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Працюють як звичайні разводіли.

Мовчать люди - то впєрьод!
Починають викривати брехню, - дають задню.
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А шо за припущення в нас вже садять у кутузку
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І ще, як би це не пастка для самого Авакова.
Такий собі, харрроший капканчік...

Бо ж «На всякою старуху, биваіть прорухо»...

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У юристів немає припущеннь, Це маячня. Ви Scjrpman Y знаєте, я з великою неповагою ставлюсь до Петра Порошенка і його приятеля Філатова, який втілював люстрацію суддів в життя., але правда залишается правдою. Замість браслету стеження, та підписку про не виїзд з Украіни, ми отримали арешт для патріотів.Будемо боротися.
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ДОРОГА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ПІД КИЄВОМ - "СТОПРЕВАНШ"
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
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Защишается как может. Имеет право!
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Давит на слезу,соевые мастера в этом
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Почему "соевые"? Юлия Кузьменко - волонтер. Волонтеры помогают украинской армии. Украинская армия - это враждебная для Зеленского армия? Т.е. волонтеры украинской армии для вас- "соевые", а "зеленые" волонтеры - это те, кто террористам помогает?
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Не парься) Логика для зебилов - это что-то сверхъестественное, он всё равно ничего не поймет.
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Ой, ліса, та ти вже бажала києву градів. Досить побажань. Нехай реформований суд ім парашенка розбереться. Ми почекаємо.
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А не мішало б викурити вату,якої в країні біля 20%,де більше,де менше..
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В оное время на эмоциях говорили "разрази тебя гром!", а нынче - "чтоб вас градом накрыло!". У меня тоже на определенные случаи тоже есть присказка -"VPN", и шо?
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Думаєш, твоїх слів про те з побажанням комусь смерті немає серед телефонних записів?) Наївна дурепа)
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Уже и второй Президент после Януковича, но все равно почему то получается Янукович.....
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Місце прокляте... Доки люди не почнуть пам'ятати минуле- майбутнє їм не світить....
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не місце, а мозок, прошу пана. мозок лайноподібний - через те всі негаразди
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Пока один из них не повиснет вниз головой с дома с химерами, проку не будет.
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Шо-та вроде патриоты в своей среде общаются как урки, причем на языке агрессора
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А це придворна волонтерша Коломойського.
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"Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета - Цензор.НЕТ 204

БЕЛОРУССКАЯ ШКОЛА КГБ, ВЫСОКАЯ ДОЛЖНОСТЬ В МВД: ЧТО ИЗВЕСТНО О "БОЦМАНЕ", КОТОРЫЙ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НАПАДЕНИИ НА ПЕТРА ПОРОШЕНКО

"Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета - Цензор.НЕТ 5844
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Почему как, один из фигурантов неоднократно сидевший, другая - охранник на зоне. Биографию остальных тоже не мешало бы проверить, а то как заявляла по телефону предположительно сама Кузьменко - "До 14 года никого не касается кем мы и что делали, отсчет у этой страны начался с 2014 года"
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попробуй досмотреть до конца, может чего нового узнаешь ...
https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
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згадали бабки як дівками були. )(уйло хоче щоб Лукашенка прибрати от і запустили компромат. Кучму , пам'ятаю так само чмирили. А ти розганяєш? )(уйловський корисний ідіот?
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но в одном ты прав,
это то, что ********** агенты влияния (ФСБшники и ГРУшники) внедрены в националистические организации Украины.
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и еще, забыл ...
зайди на Миротворец и почитаешь о Коротких, а после поговорим кто тут идиот "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета - Цензор.НЕТ 6233
https://myrotvorets.center/criminal/korotkikh-sergej-arkadevich/

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
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«В БРО РНЕ (Белорусская региональная организация Русского национального единства - авт.) Малюта (Коротких) был начальником службы безопасности и командиром спецподразделения «Варяг». Привёл его в 1999 году его же дальний родственник, некто Валерий Игнатович (ныне сидит по знаменитому делу Завадского). С появлением этих двух братьев РНЕ начало стремительный взлёт, появились ниоткуда деньги, наладились тренировки. Заодно начала стремительно меняться направленность организации. Если ранее основными врагами были чёрные, то теперь ими стала местная оппозиция, начала высказываться поддержка режима Батьки. В феврале 1999 под руководством этих двух молодчиков были зверски избиты активисты «Хартии'97». Милицейских постов, обычно дежурящих вокруг площади Победы, почему-то рядом не оказалось. Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко, Олег Бебенин и проходящий рядом военный попытавшийся вступиться, остались лежать без сознания... Было заведено уголовное дело, но тут же прекращено...

После получения украинского гражданства Коротких возглавляет отдел полиции охраны объектов стратегического значения и, соответственно, заполняет декларацию. В документе значится официальная зарплата на уровне 6,5 тысяч гривен. При этом человек декларирует две квартиры, самолет Л-39, наличные (223 тыс. долларов, 135 тыс. евро и 500 тыс. гривен), а также 565 тыс. евро, которые ему задолжало определенное лицо, и другие ценные вещи.
Кроме того, Коротких связан с россиянином Усовским, о чем свидетельствуют скрины их переписки от ноября 2014 года. Говорят оба о так называемом Третьем Майдане.

"Скрин переписки Коротких с Усовским (эфэсбэшник, занимался организацией антиукраинских акций в Восточной Европе). Коротких пишет Усовскому, который уговаривает делать Третий Майдан: "Я [Коротких] сейчас в основном в районе Бессарабии контрабанду гоняю. Поэтому лучше тебе [Усовский] в Одессу [приехать]. Там есть пансионат "Немо". Устрою тебе каждое утро заплыв с дельфинами"

При этом именно в 2014 году, по данным властей, Коротких должен был воевать за Украину на востоке и пропагандировать патриотизм в рядах бойцов АТО.
"И вот после этой успешной деятельности с контрабандой в Одесской области Аваков поставил Коротких начальником отдела охраны в Киеве. Кстати, подумайте, сколько дохода эта деятельность - контрабанда в Одессокой области - приносила и Авакову, и Коломойскому (главой ОГА тогда был его ставленник Палица), если учесть, что за очень короткий срок она принесла миллион долларов простому "смотрящему" за контрабандой"

https://www.5.ua/ru/ukrayna/urozhenets-rossyiskoho-toliatty-bloher-rasskazala-kto-osnoval-natsyonalnie-druzhyni-188134.html
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Ці історії в Україні є нормою. Незрозуміло тільки навіщо успішному корупцонеру вбивати Шеремета? І взагалікому він потрібний був. Там щось не пов'язане з його професією мабуть.
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деньги, большие деньги ... больше одного 1 млн. евро

* "Убийство из-за денег достаточно состоятельного Шеремета выглядит более правдоподобно, чем убийство " ...с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране..." почти никому не известного гражданина трех стран"

еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета очень крупную сумму - 1 116 890 евро.

"Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование"

в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии.
"Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране, активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в этот фонд должны были поступить именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны"
В день убийства 20 июля 2016-го Шеремет ехал не на работу, а фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда.
"Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура, записанная в уставе фонда"
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Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

https://myrotvorets.center/criminal/korotkikh-sergej-arkadevich/

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===Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц===
А я пока займусь тем, как украсть двоих детей, чтобы организовать провокацию и народное возмущение против Зеленского
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Ты еще не всех порохоботов перевешал.
А уже за кражу детей берешься?
Не надорвессси?
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Хоспади, какое же ты тупое. Это она собиралась украсть детей Звиробий.
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звери они редкие
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А ты собирался вешать порохоботов.
И то и то преступление.
Так какая разница,умник?
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Порохоботам, как и их хозяину, давно пора к психиатру
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Сметанат борщу‏ @SmetanatBorschu

Друзі, спеціалити по вареникам є тут?
Якої статі бувають вареники?

"Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета - Цензор.НЕТ 1776
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то так Гугл, перевів йому: «єлі пол варєніка», - мокша передивився жахів пропагандонів про «голодающюю Украіну»
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Шеремет работал на ФСБ. Это и есть мотив убийства. Кураторы убийства в СБУ. После Парижа земрази атакуют патриотов для мира с Россией.
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А шо следователь Портнов говорит по этому поводу?
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Что-то у обвиняемых единственные аргументы - писать душевные письма и давить на эмоции .
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А давай тебе посадимо на два місяця до буцигарні і подивимось, що ти будеш робити?
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...Незадовго до затримання підозрюваних практично всі прокурори Генеральної прокуратури України, які впродовж трьох років займалась розслідуванням по Шеремету, були звільнені, а група прокурорів розформована. Що стосується осіб, яким наразі повідомлено про підозру у вбивстві Шеремета, то, за інформацією джерел у ГПУ, деякі з них, дійсно, можуть бути причетними до скоєння цього злочину, але жодних доказів цього за три роки здобути так і не вдалось. Через це начальник Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Олександр Лукашенко погодив повідомлення про підозру лише під загрозою звільнення з посади. - https://naspravdi.today/2019/12/16/z-heneral-noi-prokuratury-ukrainy-zvil-neni-mayzhe-vsi-prokurory-iaki-vprodovzh-tr-okh-rokiv-r
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Naspravdi.Today 1 день тому
12 грудня 2019 року слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України повідомили п'ятьом особам про підозру у вбивстві російського журналіста білоруського походження Павла Шеремета. Шеремет жив у Києві, працював на радіо «Вести», яке належить міністру доходів і зборів часів Януковича Олександру Клименку, і загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. За повідомленням джерел у Генеральній прокуратурі України, зразу після вбивства Шеремета слідство розглядало як основу версію про причетність до цього злочину відомого російського нациста білоруського походження Сергія Коротких (він же ж «Боцман», він же ж «Малюта») - колишнього активіста Білоруської регіональної організації Російської національної єдності та співзасновника «Націонал-Соціалістичного товариства». Але перевірити цю версію не вдалось через те, що Коротких є людиною, наближеною до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та дружить з сином міністра Олександром Аваковим. Докладніше про Коротких та «білоруський слід» у вбивстві Шеремета розповідається на сайті «Білоруський партизан».»
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а нафіга тому короткіх вбивати Шеремета?
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а нафіга тому короткіх вбивати журналистов и оппозиционеров в Белоруссии?

а нафіга тому короткіх вбивати юрисконсульт полка "Азов"?
ответ прост ... деньги!!!
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Лицемерное отродье
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Режим на этом "деле" сломается. У всякого беспредела есть завершение; вопрос лишь - хватит ли бензина в баках того вертолёта что нацелился на Ростов.
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Ну, судя по твоим предыдущим пророчествам, в Украине все будет хорошо.
Спасибо, и вам того же.
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Да пока что всё идёт так как предсказано: режим ни тарифы не снизил, ни войну не закончил. Короче, на**ал всех дурных бабок, которые за него голосовали, продавшись за два кило гречки. Я пророчил катастрофическое падение гривны - так ведь Беня с первого же дня возвращения к власти сам провозгласил что его целью является дефолт; какие ко мне претензии ? Правда, эти ушлёпки вовремя опомнились, и начали строить пирамиду ОГВЗ, чтобы их раньше времени возмущённый лохторат не вынес вперёд ногами с Банковой.
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Аваков зробив велику помилку, що влаштував таке шоу. Але добре, що запросив на це шоу Зе.
Їм поряд висіти буде веселіше.
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко
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Даун ЗЕбильный
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100%- Порошенко за свою копейку удавит, а тут 19 лямов "вынь да положь...ставки высоки!
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Много активизировалось зеленых в комментах. Они всегда, как обосрутся, так активизируют своих комментаторов.
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Ну вот зачем это,. вы что с ними зелёными воевать собираетесь или всё таки будете хотя бы пытаться строить страну , в первом случае вы вместе с ними ляжете и кто то воспользуется , во втором у вас есть шансы, третьего не предусмотрено и будет как и раньше из за разрозненности населения
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ИМ, ДЕБИЛАМ СОЕВЫМ, ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ. ВСЁ НАДЕЮТСЯ, ЧТО СЫВОЧОЛОГО ЭТИМ ВЕРНУТ НА ТРОН "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета - Цензор.НЕТ 2934
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Ребята давайте ка вот в эту тему загляните, а то когда в этой на сей час 52 там только двое ну чего у нас всё вот как то так
ТЕМА есть такая не менее важная на форуме Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире.
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Зелёнский с буцыгарни так не напишет,кишка тонка у уклониста. А ведь всё идёт к тому,что от тюрьмы и сумы не зарекайся.Дурилка картонная подтявкивала собакову,значит подельник. "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета - Цензор.НЕТ 3568
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Ох и актриса)) акцентирует внимание на,, настоящих убийцах,, - лучше бы доказательства своей невиновности хоть какие то предоставила.. Показуха это письмо, особенно что оно в сеть пошло, чтобы у людей еще больше по-подгорало(манипуляция общ. Мнением)
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лучше бы доказательства своей невиновности хоть какие то предоставила -- ВАЩЕ-ТО СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТИЕ "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ". ПРЕДОСТАВИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО АЛИБИ, А НИЧЕГО ДРУГОГО ОБВИНЯЕМЫЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ. ПРОКУРАТУРА ДОЛЖНА ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВИНОВЕН, А НЕ ОБВИНЯЕМЫЙ - ЧТО НЕВИНОВЕН.
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Согласен.. Я под доказательствами и имел ввиду алиби)
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