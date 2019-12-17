 "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фотокопію листа опублікував у Facebook її адвокат Владислав Добош, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з Вами не знайомі особисто, але вже, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні до чого - я хочу, щоб Ви це дізналися з об'єктивних експертиз і доказів, на проведенні яких я наполягаю" , - звертається вона до Людмили Шеремет.
Кузьменко називає "шоу" ситуацію довкола розслідування і просить вибачення за те, що тій доводиться спостерігати за цим.
"Я просто хочу висловити Вам моє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати більше всього на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але Вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Пробачте нашу країну і за це. Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць і Ви могли подивитися їм в очі. Тримайтеся", - йдеться в листі.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета з'явилися нові деталі
....Артем Шевченко, спікер МВС, в коментарі "5 каналу" заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.
"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.
т.е. аваков и моника зе!лох на ВЕСЬ мир объявили её "убийцей" - а теперь лепят отмазки - это "є припущеннями"..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mDf9wU58I48
Мовчать люди - то впєрьод!
Починають викривати брехню, - дають задню.
Такий собі, харрроший капканчік...
Бо ж «На всякою старуху, биваіть прорухо»...
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
БЕЛОРУССКАЯ ШКОЛА КГБ, ВЫСОКАЯ ДОЛЖНОСТЬ В МВД: ЧТО ИЗВЕСТНО О "БОЦМАНЕ", КОТОРЫЙ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НАПАДЕНИИ НА ПЕТРА ПОРОШЕНКО
https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
это то, что ********** агенты влияния (ФСБшники и ГРУшники) внедрены в националистические организации Украины.
зайди на Миротворец и почитаешь о Коротких, а после поговорим кто тут идиот
https://myrotvorets.center/criminal/korotkikh-sergej-arkadevich/
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
После получения украинского гражданства Коротких возглавляет отдел полиции охраны объектов стратегического значения и, соответственно, заполняет декларацию. В документе значится официальная зарплата на уровне 6,5 тысяч гривен. При этом человек декларирует две квартиры, самолет Л-39, наличные (223 тыс. долларов, 135 тыс. евро и 500 тыс. гривен), а также 565 тыс. евро, которые ему задолжало определенное лицо, и другие ценные вещи.
Кроме того, Коротких связан с россиянином Усовским, о чем свидетельствуют скрины их переписки от ноября 2014 года. Говорят оба о так называемом Третьем Майдане.
"Скрин переписки Коротких с Усовским (эфэсбэшник, занимался организацией антиукраинских акций в Восточной Европе). Коротких пишет Усовскому, который уговаривает делать Третий Майдан: "Я [Коротких] сейчас в основном в районе Бессарабии контрабанду гоняю. Поэтому лучше тебе [Усовский] в Одессу [приехать]. Там есть пансионат "Немо". Устрою тебе каждое утро заплыв с дельфинами"
При этом именно в 2014 году, по данным властей, Коротких должен был воевать за Украину на востоке и пропагандировать патриотизм в рядах бойцов АТО.
"И вот после этой успешной деятельности с контрабандой в Одесской области Аваков поставил Коротких начальником отдела охраны в Киеве. Кстати, подумайте, сколько дохода эта деятельность - контрабанда в Одессокой области - приносила и Авакову, и Коломойскому (главой ОГА тогда был его ставленник Палица), если учесть, что за очень короткий срок она принесла миллион долларов простому "смотрящему" за контрабандой"
https://www.5.ua/ru/ukrayna/urozhenets-rossyiskoho-toliatty-bloher-rasskazala-kto-osnoval-natsyonalnie-druzhyni-188134.html
* "Убийство из-за денег достаточно состоятельного Шеремета выглядит более правдоподобно, чем убийство " ...с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране..." почти никому не известного гражданина трех стран"
еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета очень крупную сумму - 1 116 890 евро.
"Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование"
в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии.
"Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране, активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в этот фонд должны были поступить именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны"
В день убийства 20 июля 2016-го Шеремет ехал не на работу, а фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда.
"Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура, записанная в уставе фонда"
https://myrotvorets.center/criminal/korotkikh-sergej-arkadevich/
А я пока займусь тем, как украсть двоих детей, чтобы организовать провокацию и народное возмущение против Зеленского
А уже за кражу детей берешься?
Не надорвессси?
И то и то преступление.
Так какая разница,умник?
Друзі, спеціалити по вареникам є тут?
Якої статі бувають вареники?
12 грудня 2019 року слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України повідомили п'ятьом особам про підозру у вбивстві російського журналіста білоруського походження Павла Шеремета. Шеремет жив у Києві, працював на радіо «Вести», яке належить міністру доходів і зборів часів Януковича Олександру Клименку, і загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. За повідомленням джерел у Генеральній прокуратурі України, зразу після вбивства Шеремета слідство розглядало як основу версію про причетність до цього злочину відомого російського нациста білоруського походження Сергія Коротких (він же ж «Боцман», він же ж «Малюта») - колишнього активіста Білоруської регіональної організації Російської національної єдності та співзасновника «Націонал-Соціалістичного товариства». Але перевірити цю версію не вдалось через те, що Коротких є людиною, наближеною до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та дружить з сином міністра Олександром Аваковим. Докладніше про Коротких та «білоруський слід» у вбивстві Шеремета розповідається на сайті «Білоруський партизан».»
а нафіга тому короткіх вбивати юрисконсульт полка "Азов"?
ответ прост ... деньги!!!
Спасибо, и вам того же.
Їм поряд висіти буде веселіше.
ТЕМА есть такая не менее важная на форуме Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире.