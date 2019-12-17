 Інновації "русского мира", Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Знову "Слугу народу" б'ють!
Новий тренд
Скоро?
Конституцію не рояль! Те.
Децентралізація
Суверенний інтернет
По крихтах...
Інновації "русского мира"
Більше фотошопів дивіться тут.
Знову "Слугу народу" б'ють!
Новий тренд
Скоро?
Конституцію не рояль! Те.
Децентралізація
Суверенний інтернет
По крихтах...
Інновації "русского мира"
Більше фотошопів дивіться тут.
одно понятно - слишком у вас тупых набрали, типа тебя, но с полыхающими пердаками от фотожаб на шмарклю
На рынке.
- У Вас написано - Живая рыба, а она не шевелится.
- Спыт.
- А почему пахнет?
- Ты, когда спышъ, сэбя контролируэшь?
.
Новый Год уже на носу
вы сложите под елку подарки -
печень, курочку, колбасу!!!
подмена понятий произошла
Дякую)))
а ну скажи "главрыба" наоборот!