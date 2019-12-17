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 Інновації "русского мира", Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Інновації русского мира, Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Знову "Слугу народу" б'ють!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру", - "Слуга народу" закликає правоохоронців відреагувати на побиття нардепа Ананченка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труна, похоронний вінок, КамАЗ землі, - Корнієнко заявив про залякування нардепів від "Слуги народу"

Інновації русского мира, Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Новий тренд

Інновації русского мира, Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Скоро?

Інновації русского мира, Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Конституцію не рояль! Те.

Інновації русского мира, Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Децентралізація

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентралізації Зеленського повертає Україну до авторитаризму, - Сюмар

Інновації русского мира, Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Суверенний інтернет

Інновації русского мира, Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

По крихтах...

Інновації русского мира, Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Інновації "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165915
 
   
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Паршивый с тебя комиксодел. Фотожабы вышли смешнее.
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то то у тебя подгорело - аж ты выскочилО Инновации "русского мира", Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7466
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Было бы это смешно, так ведь просто скопипастил с методички, да, скорпи? Инновации "русского мира", Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4862
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та кто же знает - откуда и из каких лахтинских методичек ты копипастишь Інновації "русского мира", Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6253
одно понятно - слишком у вас тупых набрали, типа тебя, но с полыхающими пердаками от фотожаб на шмарклю
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Старый анекдот.
На рынке.
- У Вас написано - Живая рыба, а она не шевелится.
- Спыт.
- А почему пахнет?
- Ты, когда спышъ, сэбя контролируэшь?
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пусть горят гирлянды ярко
Новый Год уже на носу
вы сложите под елку подарки -
печень, курочку, колбасу!!!
Інновації "русского мира", Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5925
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с золотым теленком как то мимо
подмена понятий произошла
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Липецкая ботоферма.
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Фуфло каЦАПское, информационная война. Украина не должна иметь связи с Чебурнетом ФСБ-ным.
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Як тоді зебіли заглядатимуть до ширіньки клятого кондитера?
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а как вы сюда сцукикацапские прорываетесь...?
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Дивлюсь на Богдана та Зе і розумі, що на них взагалі не треба робити жаби, вони самі на себе жаби роблять своїми пиками.
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олигофренские картинки только поднимаю рейтинг Зе и опускают Пе.
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Ооо!.. привет Зебил с синдромом зеркального ответа!
а ну скажи "главрыба" наоборот!

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сегодня твой второй ник : Magdalena Zurbiene, отдыхает после тяжких трудов..
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Оно даже не догоняет почему и где палится
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Ты, Доцент, конечно, вор авторитетный...©
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Ты, Доцент, конечно, вор авторитетный...©
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За Мюллера и индейцев, чьи проблемы не гребут шерифа -лайкос.
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