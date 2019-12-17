 Зеленський і Hublot: провідна російська ділова газета вийшла з оригінальною першою сторінкою ФОТО ДНЯ

Фотографію розмістив у Facebook журналіст Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, тиждень тому російський телеканал ТНТ показав три перші серії серіалу "Слуга народу". з Володимиром Зеленським у головній ролі. Планувалося, що за тиждень серіал покажуть повністю, однак його було знято з ефіру.
Права на показ "Слуги народу" телеканал ТНТ придбав у шведської компанії Eccho Rights, заявили в студії "Квартал 95".
З першої серії телеканал вирізав жарт про Володимира Путіна. В епізоді герой Зеленського, новообраний президент Голобородько приходить вибирати дорогий годинник і костюм, як йому тепер належить за статусом. Помічник розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як "Хубло"). На що герой Зеленського дивується: "Путін - "Хубло?".
яркий намек на вірезанную сцену из "Слуга народа" на кремлядском тв
смело и оч рискованно
Мне все о чем ты проблеял по барабану... я в Украине живу..
Сидит старый шотландец в пабе, сидит, пивко потягивает, трубку курит.
Сидел, сидел и говорит: - Вот эту мельницу, построил я сам, ОДИН(!)...
собрал камней, намесил раствор и построил... но почему-то никто не
называет меня Макфларен-строитель мельниц.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот сад, в котором сейчас самые большие урожаи фруктов и ягод,
посадил я сам, ОДИН(!)... все радуются и собирают плоды. Но почему-то
никто не называет меня Макфларен-садовник.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот мост, построил я сам, ОДИН(!), спилил деревья, ошкурил и
сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто
не называет меня Макфларен-строитель мостов.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Но стоило один раз тр@хнуть эту несчастную овцу...
Дорога для президента: Зеленському збудували особисте шосе під Києвом ВІДЕО