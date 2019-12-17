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Все про:Зеленський (3892) Путін (4336) Росія (14535) годинник (10)

 Зеленський і Hublot: провідна російська ділова газета вийшла з оригінальною першою сторінкою ФОТО ДНЯ

Провідне ділове видання Росії "Ведомости" 17 грудня на першій шпальті розмістила фотографію українського президента Володимира Зеленського та рекламу відомого бренду годинників Hublot.

Фотографію розмістив у Facebook журналіст Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський і Hublot: провідна російська ділова газета вийшла з оригінальною першою сторінкою 01

Нагадаємо, тиждень тому російський телеканал ТНТ показав три перші серії серіалу "Слуга народу". з Володимиром Зеленським у головній ролі. Планувалося, що за тиждень серіал покажуть повністю, однак його було знято з ефіру.

Права на показ "Слуги народу" телеканал ТНТ придбав у шведської компанії Eccho Rights, заявили в студії "Квартал 95".

З першої серії телеканал вирізав жарт про Володимира Путіна. В епізоді герой Зеленського, новообраний президент Голобородько приходить вибирати дорогий годинник і костюм, як йому тепер належить за статусом. Помічник розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як "Хубло"). На що герой Зеленського дивується: "Путін - "Хубло?".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165903
 
   
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Ща порохоботы вам расскажут, что и кто здесь хубло
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Не ображай дитятко! В нього одна мрія - тотягтись без рук до чорної клавіші Зеленский и Hublot: ведущая российская деловая газета вышла с оригинальной первой страницей - Цензор.НЕТ 8855 Зеленский и Hublot: ведущая российская деловая газета вышла с оригинальной первой страницей - Цензор.НЕТ 7742
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Ты сатри какой смелый порохобот нарисовался - фиг сотрёшь
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Какая разница кто и что там понял или догадался. Единственно верный вариант толкования событий - только и исключительно прахоботский. Те, кто с этим не согласны подлежат анафеме, четвертованию и аутодафе. Стадо озлобленных прахоботов, обитающих тут на ЦН, каждый день лишь подтверждают правоту моих слов.
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ХарибДа,а ну поведай, какие такие стада пасутся на ЗЕлёных лужках и жуют ЗЕлёную травку !
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Напиши о них сам. У тебя получится.
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Коровам - нет,а очумелым от своей " элитарности", непогрешимости и исключительности соевым жополизам хвост накрутить лишний раз не грех.
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Да Вы, любезный,прямо Айболит! И по стадам спец и от чумки лекарь! Может по зелёному кизяку и будущее предсказать можете?
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Откуда такая страсть к гаданию по кизякам?
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Слежу за творчеством Зелофилов, делами Зелёной команды и самого великого политика современности. Уровень тот же ,одним словом - кизячество.
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Кто и что хубло я хз. А вот ***** - это тот,к кому зеленский ездил в Париж, чтобпосмотреть в глаза. Так ему сильно хотелось в глаза ***** посмотреть, что он даже забубонно сиськи брил, а бороду нет.
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Я этот унылый пук с весны тут слышу. Посвежее что-то есть?
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КОгда назад в Украину тут твой клоун ка краз просил возращаца. Или ты пока из за пАребрика понаблюдаешь за концом эпохи бедности??
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Поправки к майдану- это хороший знак! При Януковиче этого не было, Федорыч, возвращайся Украина раскаялась!
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если это ирония, то очень неудачная, а если это твое личное мнение, то хрен тебе на воротник!
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Лучше хрен тебе на воротник а так все верно
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Верить кацапам - себя не уважать! Эти тонкие намёки только с подачи Кремля.
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я думаю єто храбрейшая кацапская фронда.
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Вот вот. Когда кацапы говорят что Порошенко - главный враг кремля и его надо немедленно убрать - это явно сказано неискренне и с другой целью.
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єто ж когда кацапі такую ахинею несли? вот так прям и главній враг?
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Хрен его знает, но порохоботы постоянно об этом твердят, и злостно настаивают что кацапам надо верить.
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Порохоботы за своего шефа и ***** святым признают Зеленский и Hublot: ведущая российская деловая газета вышла с оригинальной первой страницей - Цензор.НЕТ 4260
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"Послушай кацапа и сделай все наоборот" Украинская народная пословица
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Хублот є тільки один, і він у мАасквє. А це так... Бубочкп
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Назва гарна, хублот, замість букви б пасуватиме і.
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смело, очень смело
яркий намек на вірезанную сцену из "Слуга народа" на кремлядском тв
смело и оч рискованно
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А шо? Нормальная передовица получилась - ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь из-подлобья пялит бельма на швейцарские котлы. Ну охренел маненько - котлы-то беспонтовые. С кем не бывает?
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Ну вот порохобот отбеливает Путина
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Я большой почитатель Петра Лексееича. Если б не было Петра Лексеича даже и не знаю чтобы и делал - кому ж тогда лепить гавно на голову? Чтобы точнее передать своё почтение к Петру Лексеичу, использую хвалебные эпитеты «Порохатый Шоколатье», «... Барыга», «... Мародёр», во всех падежах кроме именительного - «Тошнотворного Порош(ен)ка» и т.д. А разве Порохло не заслужил?
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Как жалок шут на троне короля! КАК ГЛУП НАРОД, который то позволил" Роберт Бёрнс 18 век.
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тебя кто-то спрашивал?
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Вот и закрой пасть зебил... тебя никто не спрашивал... и команды гавкать не давал..
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дыныриец,комендантский час уже.выключай свет и баиньки,бо прийдут мышебратья и наподвал заберут
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Это ты... зебил.. о своих буднях? и о своей житухе?
Мне все о чем ты проблеял по барабану... я в Украине живу..
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правильней біло бі рекламу хубло нарисовать в обьятьях рекламі рашен
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И не забыть стрелочников ЗЕбилов дорисовать..
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Загуглив "крекер всезнайка" - результатів видало непогано. І це не єдині крекери-абетки, тож купити не проблема Зеленский и Hublot: ведущая российская деловая газета вышла с оригинальной первой страницей - Цензор.НЕТ 9353
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от простого до вечного - один шаг. Казалось бы, просто речевочка - а здохнет с этим погонялом, бо приклеїлося. Зеленський і Hublot: провідна російська ділова газета вийшла з оригінальною першою сторінкою - Цензор.НЕТ 431 СЛАВА УКРАЇНІ !!! Все буде добре.
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Это как в старом анекдоте:

Сидит старый шотландец в пабе, сидит, пивко потягивает, трубку курит.
Сидел, сидел и говорит: - Вот эту мельницу, построил я сам, ОДИН(!)...
собрал камней, намесил раствор и построил... но почему-то никто не
называет меня Макфларен-строитель мельниц.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот сад, в котором сейчас самые большие урожаи фруктов и ягод,
посадил я сам, ОДИН(!)... все радуются и собирают плоды. Но почему-то
никто не называет меня Макфларен-садовник.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот мост, построил я сам, ОДИН(!), спилил деревья, ошкурил и
сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто
не называет меня Макфларен-строитель мостов.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Но стоило один раз тр@хнуть эту несчастную овцу...
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)) есть такой прикол. начинающему туристу пару кирпичей в рюкзак подкладывать ))) тут сразу пришла мысля, по доброму подшутить бы над моим камрадом омским, услужливо подбросив ему в рюкзак пару-тройку таких пакетиков с наклееной на них распечаткой скрина с этой картинки ))
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ну теперь запаребриковый биоматериал фсех мастей точно сериал пасмотрит)))))))))))
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Похоже на очень тонкий стёб. Зеленский какбы говорит что-то смотря вниз. А внизу реклама Хубло.
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мне одному кажется, что в противостоянии украинского и российского президентов, порохоботы больше критикуют украинского?
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А есть какое то противостояние между зебобиком и ******? какое?
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Критикуют? Д аони только и делают, что поливают грязью Президента. Такое ощущение, что им лучше был бы президентом-*****..., лишь бы не Зеленский. Дибилы, мля...
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А какое там противостояние, язык твоего кловуна героически противостоит сапогам *****??
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А порохоботы разгоняют фейки руссоСМИ, работают слаженно
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Точно - Хубло))) А чего тогда кричат что Зеля ватник)))
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Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
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Нынче на Рассее за часы Hublot можно сесть за экстремизм.
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