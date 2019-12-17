 Зеленський і Hublot: провідна російська ділова газета вийшла з оригінальною першою сторінкою ФОТО ДНЯ

Фотографію розмістив у Facebook журналіст Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, тиждень тому російський телеканал ТНТ показав три перші серії серіалу "Слуга народу". з Володимиром Зеленським у головній ролі. Планувалося, що за тиждень серіал покажуть повністю, однак його було знято з ефіру.

Права на показ "Слуги народу" телеканал ТНТ придбав у шведської компанії Eccho Rights, заявили в студії "Квартал 95".

З першої серії телеканал вирізав жарт про Володимира Путіна. В епізоді герой Зеленського, новообраний президент Голобородько приходить вибирати дорогий годинник і костюм, як йому тепер належить за статусом. Помічник розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як "Хубло"). На що герой Зеленського дивується: "Путін - "Хубло?".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло". ВIДЕО