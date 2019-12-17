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 Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала зловмисника, який відкрив вогонь по наряду поліції в Яготині 11 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

11 грудня в Яготині чоловік відкрив вогонь із рушниці по поряду поліції, а потім зник на мікроавтобусі. Тоді на Київщині ввели поліцейські операції "Грім" і "Сирена".

Затримали зловмисника сьогодні в с. Кулажинці, Полтавської області, там він переховувався в будинку старої знайомої.

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Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 01

Як повідомив глава поліції Київської області Андрій Небитов, поки шукали підозрюваного за можливими адресами перебування, вилучили пістолети, револьвери, гвинтівку, автомат, гранатомети і гранати. Зловмисник дуже любив робити селфі із незаконною зброєю.

Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 02
Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 03

Дивіться також: Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 04
Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 05

Відкрито 3 кримінальні провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї) і за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165896
 
   
 Топ коментарі
 
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Наверное на Цензоре спецом перевернули или просто недосмотрели.
Вот так нужно Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря - Цензор.НЕТ 2113
Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря - Цензор.НЕТ 8811
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Эт точно.Оргазм к оружию наблюдается у отказников и не настрелявшихся психопатов.
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Задержали злоумышленника сегодня в с. Кулажинцы, Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой.Источник: https://censor.net.ua/p3165896

Не моог баклан нвую знакомую завести? Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря - Цензор.НЕТ 8742
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Наверное на Цензоре спецом перевернули или просто недосмотрели.
Вот так нужно Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря - Цензор.НЕТ 2113
Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря - Цензор.НЕТ 8811
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Рэмбо нервно курит в сторонке и завидует
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мне знаком такой психотип идиотов.. у них от обладания оружием "крыша едет"
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а забрали бы его в свое время в армию , такого бы не случилось.
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Эт точно.Оргазм к оружию наблюдается у отказников и не настрелявшихся психопатов.
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Ну, рано или поздно многие из них о ловят и результат эякуляции оружия. Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня - Цензор.НЕТ 205
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І мілітарі стайл одягу також ********** ті, хто до армії не має відношення.
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З його брендовою кофтою ''Партія регіонів 2012'' йому тільки в ополченці йти було)
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Канєшна телепень! А тоб і меморіальную досточку на якійсь школі повісили б.
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Не бідний, навіть багатий не старий, сил ний... Нахєра,МЛЯТЬ...
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куча уродов психопатов с левыми стволами. а нормальным людям низзя.
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Можуть поліцаї народ дурити.Невже ще хтось віре,що поліцаї можуть спіймати розбійника? Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня - Цензор.НЕТ 7839
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Да пусть стреляют ... и находятся придурки которым полицаев жалко .
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Не шути так, ваша полиция тебя спасла, а вот в Беларуси, ты был бы уже закопан, и никто бы не узнал, где...
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