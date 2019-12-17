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Все про:ВР (5457) депутат (963) земля (472)

 Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і "э кап ов к'офы" у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня. ФОТОрепортаж

Спроба проголосувати за ринок землі, мітинги під Радою й ухвалення закону про Пласт. Таким був робочий день депутатів 17 грудня під куполом ВР. Крім того вони вивчали англійську мову, грали в шахи і читали про Чингісхана.

Про це в репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 01

Початок роботи ВР


Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 02

Вадим Новинський з колегою зі "СН" Артемом Культенком

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 03

Ложа Кабміну

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 04

Жан Беленюк зі "СН" із колегою Олександром Фельдманом з ОПЗЖ

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 05

Нардеп Анатолій Драбовський зі СН читає про Чингісхана

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 06

Дмитро Лубінець з групи "Зa майбутнє" грає в шахи


Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 07
Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 08

Геннадій Вацак з групи "Зa майбутнє" зайнятий вивченням англійської мови - "э кап ов к'офы"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 09

Григорій Суркіс з ОПЗЖ з колегою Михайлом Радуцьким зі СН

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 10

Ольга Василевська-Смаглюк зі СН спілкується з Вадимом Новинським з ОПЗЖ

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 11

Скаути у ВР - депутати ухвалили сьогодні закон про Пласт

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 12

Керівництво фракції СН - Микита Потураєв, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 13

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 14

Телефони депутатів зі СН з фракційним чатом

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 15

Єлизавета Ясько з колегою зі СН Олександром Скічком

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 16

Олександр Качура, Єлизавета Ясько і Леся Забуранна з СН

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 17

Рустем Умеров і Сергій Рахманін з "Голосу"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 18

Дружнє голосування фракції "СН"


Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 19

Спілкування Петра Порошенка та Ірини Геращенко з "Євросолідарності"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 20

Ярослав Железняк з "Голосу" з колегою Андрієм Холодовим з "СН"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 21

Юлія Льовочкіна з ОПЗЖ

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 22

Максим Бужанський і Олександр Дубинський з "СН"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 23

Нестор Шуфрич з ОПЗЖ у президії Ради

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 24

Тимошенко проти голосування щодо продажу землі

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 25

Початок блокування трибуни

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 26
Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 27

Фракція "Батьківщина" заблокувала трибуну, виступаючи проти продажу землі

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165882
 
   
 Топ коментарі
 
Дійсно, що обличчя СН не зіпсоване інтелектом.
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Максим Бужанский и Александр Дубинский - найбільша загроза для України. Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 1053
Ці хамовиті маланці ще себе не проявили.Чекайте!
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Немає про виступ Гончаренка,коли якесь чучало чомусь ставало навшпиньки і кривилось .

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 32
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Зе мост импотент синг из ту спик ол зис райт фром ё харт.
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«Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo» (укр. «Бізони з Буффало, налякані [іншими] бізонами з Буффало, залякують [інших] бізонів з Буффало») - граматично коректне, але важке для розуміння речення англійською мовою, використовуване для демонстрації можливості утворення складних конструкцій омонімами та омофонами. Також це речення є прикладом антанаклази.
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В курсі ))) Є ще подібна китайська тема: Ші Ші ші ші ші
«Ші Ші ші ші ші» (кит. 施氏食獅史, пін. Shī Shì shí shī shǐ) - вірш класичною китайською мовою, який створив китайський лінгвіст Чжао Юаньжень (Zhào Yuánrèn, Ε1892-1982). Назву можна перекласти як «Історія про те, як пан Ші їв левів». Усі 92 склади вірша читаються як ші в одному з чотирьох тонів. Текст, записаний класичною китайською мовою, зрозумілий більшості освічених читачів. Проте більш ніж 2500-річна еволюція вимови спричинила сильну омофонію, і внаслідок вірш при читанні ******** пекінським діалектом або при записі фонетичною системою стає абсолютно незрозумілим для носіїв мови.
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вен ю тачин хёр хипс ар ю спикинг фром хёр харт ор нот ет?
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Ит депендс оф дептх оф пенетрейшен - иф антил зе вери гландс, зен... мейби...
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Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
Кабінет Міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 млрд грн.
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
Відповідні зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 500-р було внесено на засіданні Уряду 4 грудня. Унаслідок цього місцеві бюджети Закарпатської області отримають замість 55 млн грн лише 13,6 млн грн.

Юлія Траньович, консультант з бюджетних питань Закарпатського РВ Асоціації міст України, розповідає, що місцевим бюджетам Закарпаття з раніше виділених коштів залишилось тільки 24,7%. Новим розпорядженням Кабінету Міністрів бюджетам м. Ужгород, м. Берегово, Тячівської ОТГ, Берегівського та Іршавського районів повністю скасовано виділення субвенції. Місту Виноградів залишено лише 5,5 млн грн з передбачених майже 20,3 млн грн, або 27,3%, а смт Міжгір'я - 0,05 млн грн із 8,8 млн грн, або 0,6%.

Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти - будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків. Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим. Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то і весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 млн грн, з яких 1 млн грн виділено з місцевого бюджету, а 500 тис. грн передбачалося субвенції. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено.
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Обезьянник и дурдом с «нелохом » Моникой
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Я юлю терпіти не можу, проте таку хероту можу зняти не напружуючись.
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Здається багато хто не розуміє, що буває коли під Радою люди збираються...
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Зе-потерпевшие!, - какой весной этот Чел сидеть будет...? Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 1092

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 7838
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О! А шош такоє?

Тєлєпузікі?

Ви ж тут вищали - кричали : «Ростов, пєрєобуєтся, в Борісполє дєжурят, Іспанія, Мальдіви !»
Шо, знов зеленим обдристалися?

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Дійсно, що обличчя СН не зіпсоване інтелектом.
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Для керівництва СН члени партії з високим інтелектом небезпечні бо вони мають власні думки, тому основна маса СН слухняні дебільні кнопкодави.
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Ну и шобло...Кто это там гигант мысли из кабминовской ложи? Впрочем, насчет мысли не знаю, но ложу он затмил, ее за ним почти не видно. Стукачек бегает за Ясько. В общем шах вам и мат, зебобики.
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Максим Бужанский и Александр Дубинский - найбільша загроза для України. Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 1053
Ці хамовиті маланці ще себе не проявили.Чекайте!
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барабан-вот тут ты прав..они самая большая проблема.они уже вцепились в горло Украине,медленно додавливают.и сковырнуть их-это совсем не Янека..тут мировая Каббала впишеться-нам мало не покажеться..
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Немає про виступ Гончаренка,коли якесь чучало чомусь ставало навшпиньки і кривилось .

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 32
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Такої "культури"навіть при Овоче не пригадую...
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Нюхач унітазних йоршиків, золотий детектив по розшуку використаних контрацептивів, зєпутат для зєбілів.
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Сервант оф зе піпл. Зе крім оф сосаєті
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На всех фотографиях депутаты из СН воркуют с рыгами из ОПЗЖ.

Совпадение?
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