 Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і "э кап ов к'офы" у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня. ФОТОрепортаж

Про це в репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР
Вадим Новинський з колегою зі "СН" Артемом Культенком
Ложа Кабміну
Жан Беленюк зі "СН" із колегою Олександром Фельдманом з ОПЗЖ
Нардеп Анатолій Драбовський зі СН читає про Чингісхана
Дмитро Лубінець з групи "Зa майбутнє" грає в шахи
Геннадій Вацак з групи "Зa майбутнє" зайнятий вивченням англійської мови - "э кап ов к'офы"
Григорій Суркіс з ОПЗЖ з колегою Михайлом Радуцьким зі СН
Ольга Василевська-Смаглюк зі СН спілкується з Вадимом Новинським з ОПЗЖ
Скаути у ВР - депутати ухвалили сьогодні закон про Пласт
Керівництво фракції СН - Микита Потураєв, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія
Телефони депутатів зі СН з фракційним чатом
Єлизавета Ясько з колегою зі СН Олександром Скічком
Олександр Качура, Єлизавета Ясько і Леся Забуранна з СН
Рустем Умеров і Сергій Рахманін з "Голосу"
Дружнє голосування фракції "СН"
Спілкування Петра Порошенка та Ірини Геращенко з "Євросолідарності"
Ярослав Железняк з "Голосу" з колегою Андрієм Холодовим з "СН"
Юлія Льовочкіна з ОПЗЖ
Максим Бужанський і Олександр Дубинський з "СН"
Нестор Шуфрич з ОПЗЖ у президії Ради
Тимошенко проти голосування щодо продажу землі
Початок блокування трибуни
Фракція "Батьківщина" заблокувала трибуну, виступаючи проти продажу землі
Два чая у другий номер)
«Ші Ші ші ші ші» (кит. 施氏食獅史, пін. Shī Shì shí shī shǐ) - вірш класичною китайською мовою, який створив китайський лінгвіст Чжао Юаньжень (Zhào Yuánrèn, Ε1892-1982). Назву можна перекласти як «Історія про те, як пан Ші їв левів». Усі 92 склади вірша читаються як ші в одному з чотирьох тонів. Текст, записаний класичною китайською мовою, зрозумілий більшості освічених читачів. Проте більш ніж 2500-річна еволюція вимови спричинила сильну омофонію, і внаслідок вірш при читанні ******** пекінським діалектом або при записі фонетичною системою стає абсолютно незрозумілим для носіїв мови.
Кабінет Міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 млрд грн.
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
Відповідні зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 500-р було внесено на засіданні Уряду 4 грудня. Унаслідок цього місцеві бюджети Закарпатської області отримають замість 55 млн грн лише 13,6 млн грн.
Юлія Траньович, консультант з бюджетних питань Закарпатського РВ Асоціації міст України, розповідає, що місцевим бюджетам Закарпаття з раніше виділених коштів залишилось тільки 24,7%. Новим розпорядженням Кабінету Міністрів бюджетам м. Ужгород, м. Берегово, Тячівської ОТГ, Берегівського та Іршавського районів повністю скасовано виділення субвенції. Місту Виноградів залишено лише 5,5 млн грн з передбачених майже 20,3 млн грн, або 27,3%, а смт Міжгір'я - 0,05 млн грн із 8,8 млн грн, або 0,6%.
Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти - будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків. Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим. Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то і весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 млн грн, з яких 1 млн грн виділено з місцевого бюджету, а 500 тис. грн передбачалося субвенції. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено.
Тєлєпузікі?
Ви ж тут вищали - кричали : «Ростов, пєрєобуєтся, в Борісполє дєжурят, Іспанія, Мальдіви !»
Шо, знов зеленим обдристалися?
Ці хамовиті маланці ще себе не проявили.Чекайте!
Совпадение?