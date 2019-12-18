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Все про:митниця (636) сканер (2) Гончарук_Олексій (373)

 Сканер вантажів запрацював на Закарпатській митниці. Львівська, Волинська та Чернівецька митниці готуються до запуску, - Гончарук. ФОТО

На Закарпатській митниці запустили в роботу сканер вантажів, а в трьох пунктах пропуску Львівської митниці аналогічні сканери пройшли тестування.

Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні починають працювати сканери, які я доручав запустити на митних кордонах під час робочої поїздки до Чернівецької області. Стартували із Закарпатської митниці. Там вже все працює", - написав він.

Сканер вантажів запрацював на Закарпатській митниці. Львівська, Волинська та Чернівецька митниці готуються до запуску, - Гончарук 01

За словами Гончарука, Львівська митниця вже провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краковець", і "Шегині" і найближчим часом вони будуть працювати повноцінно.

Волинська, Чернівецька митниці також готуються до запуску таких систем, додав прем'єр.

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Сканер вантажів запрацював на Закарпатській митниці. Львівська, Волинська та Чернівецька митниці готуються до запуску, - Гончарук 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165873
 
   
 Топ коментарі
 
стоп. барадатый фрик же вроде рассказывал что сканер фуфло. надо весы ставить
проверил. таки да

Более эффективным и бюджетным инструментом борьбы с контрабандой являются весы, нежели сканеры

Об этом глава Гостаможни Максим Нефедов сообщил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.
"Мне надо сначала понять насколько эти сканеры эффективны в работе. Каждый сканер перекрывает один отдельный вид нарушения. Он не может отличить брендовую одежду от секонд-хенда, но может отличить её от электроники.
Задача, которую я вижу как более приоритетную, потому что она гораздо дешевле - обеспечить всех весами. На это нужно 21 млн грн", - заявил Нефьодов. Для сравнения, по словам Нефедова, один сканер Nuctech стоит 75 млн грн.
Нефедов отметил, что сейчас задание по сканерам - запустить и отработать их. Также руководитель таможни заявил, что ему не нравится механизм, когда обработка изображений осуществляется не централизованно, а таможенниками на местах. По его словам, это может привести к субъективизму и халатности.
"В абсолютном идеале мы должны обеспечить 100% взвешивания, сканирования и фотофиксацию абсолютно каждого товара. Если бы мы это делали даже с существующим не идеальным кадровым составом таможни, 30-40% проблем на границе бы ушли", - заявил глава таможни.
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Звіздєц нинішнім розцінкам за пропуск контробасу. Ставки виростуть.
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Побачимо скільки податків надійде в бюджет.
Бо вже зартують ;
Петя крав - крав.
А Зеля краде - не краде.
Хм.. А гроші ДЕ ????
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Звіздєц нинішнім розцінкам за пропуск контробасу. Ставки виростуть.
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Було б бажання, а спосіб обійти знайдеться. Гонтарєва казала, що українці дуже креативні люди. Кримінальні таланти.
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И сколько сержанту Сканеру доложить надо??
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И сканеры есть... и таможня типа новая... а увеличения поступлений в бюджет на 2020-й год с таможен не заложено...
Вот так вот... парадоксально.. но факт..
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стоп. барадатый фрик же вроде рассказывал что сканер фуфло. надо весы ставить
проверил. таки да

Более эффективным и бюджетным инструментом борьбы с контрабандой являются весы, нежели сканеры

Об этом глава Гостаможни Максим Нефедов сообщил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.
"Мне надо сначала понять насколько эти сканеры эффективны в работе. Каждый сканер перекрывает один отдельный вид нарушения. Он не может отличить брендовую одежду от секонд-хенда, но может отличить её от электроники.
Задача, которую я вижу как более приоритетную, потому что она гораздо дешевле - обеспечить всех весами. На это нужно 21 млн грн", - заявил Нефьодов. Для сравнения, по словам Нефедова, один сканер Nuctech стоит 75 млн грн.
Нефедов отметил, что сейчас задание по сканерам - запустить и отработать их. Также руководитель таможни заявил, что ему не нравится механизм, когда обработка изображений осуществляется не централизованно, а таможенниками на местах. По его словам, это может привести к субъективизму и халатности.
"В абсолютном идеале мы должны обеспечить 100% взвешивания, сканирования и фотофиксацию абсолютно каждого товара. Если бы мы это делали даже с существующим не идеальным кадровым составом таможни, 30-40% проблем на границе бы ушли", - заявил глава таможни.
 показати весь коментар
 
 
Побачимо скільки податків надійде в бюджет.
Бо вже зартують ;
Петя крав - крав.
А Зеля краде - не краде.
Хм.. А гроші ДЕ ????
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Не поверю чтобы наши люди сдались испугавшись какого то сканера. Придумают что то.
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А що там з російським кордоном? Скульки там вже встановлено?
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