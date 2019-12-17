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 Політика України, Суспільство
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Все про:Порошенко (7974) Марченко Дмитро (25)

 Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка. ДОКУМЕНТ

У мережі з'явилося підтвердження факту внесення Благодійним Фондом Порошенка суми в розмірі 19, 074 млн гривень як застави за вихід із СІЗО генерала Дмитра Марченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ексрадника міністра оборони Юрія Бірюкова.

Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вніс 19 млн грн для застави, щоб генерал Марченко вийшов із СІЗО

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165841
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко - не святой, но это единственный Президент, должность которого хотелось писать с большой буквы. Не то, что 95-й квартал красных фонарей и зелёных соплей.
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Да, не успел. А сейчас Моника награждать будет кого угодно, только не настоящих военных.
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Нет, он стал владельцем 120 тыс гектаров, будет сажать лук
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Настойчивым дегенератам - подарочек:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2018
Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді

З метою забезпечення реалізації прав громадян у сфері освіти, підтримки і стимулювання інтелектуально обдарованої, талановитої та креативної молоді, розширення ЇЇ можливостей у здобутті освіти, здійсненні наукових досліджень у провідних вітчизняних закладах вищої освіти, наукових установах та за кордоном як передумови підвищення освітнього рівня громадян, прискорення економічного зростання України та інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простір постановляю:
1. Заснувати Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді (далі - Фонд Президента України) з метою надання підтримки молоді для продовження навчання за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном, стажування в провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, участі в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, а також з метою залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України.
2. Кабінету Міністрів України:
внести до l грудня 2018 року на розгляд Президентові України проект положення про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді;
забезпечувати щорічне фінансування видатків Фонду Президента України;
розробити і запровадити механізми зі створення сприятливих умов для реалізації в Україні професійного потенціалу молоді, яка здобула освіту за підтримки Фонду Президента України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
6 листопада 2018 року
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ПАКОСТНИКИ СРАНЫЕ, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:

Президент України Володимир Зеленський перейменував Фонд Президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді, відтепер він матиме назву Фонд з підтримки освіти, науки та спорту.
Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Внести до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357 «Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді» такі зміни: у назві слова «освітніх та наукових програм для молоді» замінити словами "освіти, науки та спорту", - йдеться в указі.
Мета його створення - допомога талановитій молоді у навчанні за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном, сприяння стажуванню молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях та реалізація різноманітних проєктів у сферах освіти, науки та спорту.
Кабінету міністрів Президент доручив забезпечити кошти на фінансування Фонду, в тому числі передбачити їх у бюджеті на 2020 рік.
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как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек.
Его приглашали в саму! рассию давно.



во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.
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От Зебилы, хотели посадить бравого интенданта, а ведь он с порошенко хотел только добра - чтобы броники обеспечивали нужную вентиляцию и легкость походки. Свиньи неблагодарные！😀😀😀😀😀😀😀
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пожлобился своих денег и потратил деньги фонда нецелевым способом.
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От внёс бы мне хоть бы в половину, я б как истинный подонок бегал бы впереди всех паровозов, всем бы глаза заплевал, соплями захлёбываясь всем бы талдычив - якого парня мы не переизбрали. А так, в смысле - безвозмездно, пошёл он в жопу, Порохатый Шоколатье сраный.
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не бачу нікого іншого Президентом України окрім Петра Олексійовича!
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пане лікарю!?
-де у нас тут палата "Вірних Петрові"?
-відразу за палатами вірних двом Вікторам.. Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 8748
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це такий ольгинській гумор, ватка? скажеш коли сміятися?
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Ні, це не гумор, палата зелезалежних поряд! Але її площа збільшена разів в 10 у порівнянні з іншими, презикозалежними.
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На прапорець не дивіться, перебуваю тимчасово на неокупованій парашею землі.
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О, одному уже получилось бельма заплевать - не видит.
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Он слішком много знал.. Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 7783

..і сказав Дмитрик Петрикові-
Не жлобся!
або я вийду,або сядуть всі Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 9713
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Заставу внесоно благодійним ФОНДОМ Петі. Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 985 Хто не в курсі - у фрнді власних грошей Петюні може бути аж ОДНА КОПІЙКА Але илітні лохи схавають Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 2047
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Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 5096 Андрій Засуха
Заставу внесоно благодійним ФОНДОМ Петі. Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 5096 Хто не в курсі - у фрнді власних грошей Петюні може бути аж ОДНА КОПІЙКА Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 5096 Але илітні лохи схавають


В зеботи вже за об'явами в ПТУ набирають???
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Звичайно. все ж краще ніж стецьки зі смітників) А по темі є що сказати, лішенець? Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 433
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ось справжнiй Президент зустрічає воякiв звільнених з полону в кацапстанi


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а це шмарката Монiка Янелох . не попутай

Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка - Цензор.НЕТ 4342
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Фонда? Это того самого фонда, в который из бюджета Украины миллиард перечислен в этом году?
Это Порошок государственными деньгами, выделенными для развития науки в Украине залоги выплачивает??
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко. К сожалению, у новой власти нет политической воли загнать этого морального урода под шконку, это ее погубит
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