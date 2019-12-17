 Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ексрадника міністра оборони Юрія Бірюкова.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2018
Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді
З метою забезпечення реалізації прав громадян у сфері освіти, підтримки і стимулювання інтелектуально обдарованої, талановитої та креативної молоді, розширення ЇЇ можливостей у здобутті освіти, здійсненні наукових досліджень у провідних вітчизняних закладах вищої освіти, наукових установах та за кордоном як передумови підвищення освітнього рівня громадян, прискорення економічного зростання України та інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простір постановляю:
1. Заснувати Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді (далі - Фонд Президента України) з метою надання підтримки молоді для продовження навчання за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном, стажування в провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, участі в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, а також з метою залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України.
2. Кабінету Міністрів України:
внести до l грудня 2018 року на розгляд Президентові України проект положення про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді;
забезпечувати щорічне фінансування видатків Фонду Президента України;
розробити і запровадити механізми зі створення сприятливих умов для реалізації в Україні професійного потенціалу молоді, яка здобула освіту за підтримки Фонду Президента України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
6 листопада 2018 року
Президент України Володимир Зеленський перейменував Фонд Президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді, відтепер він матиме назву Фонд з підтримки освіти, науки та спорту.
Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Внести до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357 «Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді» такі зміни: у назві слова «освітніх та наукових програм для молоді» замінити словами "освіти, науки та спорту", - йдеться в указі.
Мета його створення - допомога талановитій молоді у навчанні за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном, сприяння стажуванню молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях та реалізація різноманітних проєктів у сферах освіти, науки та спорту.
Кабінету міністрів Президент доручив забезпечити кошти на фінансування Фонду, в тому числі передбачити їх у бюджеті на 2020 рік.
Его приглашали в саму! рассию давно.
во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.
-де у нас тут палата "Вірних Петрові"?
-відразу за палатами вірних двом Вікторам..
..і сказав Дмитрик Петрикові-
Не жлобся!
або я вийду,або сядуть всі
Заставу внесоно благодійним ФОНДОМ Петі. Хто не в курсі - у фрнді власних грошей Петюні може бути аж ОДНА КОПІЙКА Але илітні лохи схавають
В зеботи вже за об'явами в ПТУ набирають???
Это Порошок государственными деньгами, выделенными для развития науки в Украине залоги выплачивает??