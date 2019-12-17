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 Політика України, Фоторепортаж
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 Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників. ФОТОрепортаж

Рух автотранспорту по вулиці Грушевського в районі Верховної Ради (Київ) відновлено.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На місці мітингу проти ринку землі під будівлею Верховної Ради завершили роботу слідчо-оперативні групи. Вони зафіксували пошкодження асфальту, які були зроблені під час встановлення наметів. Також правоохоронці сфотографували балончики від газу, розбиті пляшки і палиці, знайдені на території мітингу.

Крім того, правоохоронці конфіскували намети, які встановили учасники мітингу і демонтували поліцейські.

Рух автотранспорту по вул. Грушевського було відновлено. Комунальні служби проводять прибирання території. Посилені наряди правоохоронців залишаються біля будівлі Ради.

Тим часом, на площі Конституції під Радою триває мітинг проти ринку землі. Мітингувальники стоять біля сцени. Зі сцени до них звертаються політики. Також біля сцени встановлено кілька наметів.

Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 01

Конфісковані намети мітингувальників.


Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 02
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 03
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 04
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 05
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 06
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 07
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 08
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 09
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 10
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 11
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 12
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 13
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 14
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 15
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 16
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 17
Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте також: Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165835
 
   
 Топ коментарі
 
Свобода, нацжоны, Юля. ППЦ. кто за это дерьмо в своем уме выйдет?
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Аваков: Всем спасибо,все свободны.
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А раніше, коли депутат був особою недоторканною, ці намети оголосили б "громадською приймальнею" і ніякий мєнт не наважився б до них доторкнутися.
Але мудрий нарід виграв тих, хо допомагав йому досягати свого, коли це було потрібно і захотів новиє лістса, які депутатську недоторканність відмінили.
Ну і як вам результат? Подобається? Тут манділи про Майдан-3, а як ви збираєтеся цого організувати, без недоторканних координаторів та організаторів, якими завжди виступали депутати? Варто причинити кілька чоловік у певний, критичний момент на 72 години і протест озвалиться. Тепер це можливо.
Барани самі дали ріхникам в руки ножі!
Страна дуракофф!
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Козёл Василий что-то хотел сказать?
Говори человеческим языком, я твоего быдлосленга не понимаю....
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война войной, а обед у рабов по расписанию)))) рабочий день окончился, солнце зашло и по домам))) патриоты *****)))))
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Когда "Свобода" выходить на митинги против "рынка земли", всегда вспоминаю как криминальный авторитет Игорь Кривецкий по кличке "пупс", который является главным спонсором и бывшим депутатом от "Свободы", отжал себе у АТОшников 110 га земли, без всякого рынка.

ДумайТе...
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Когда "Свобода" выходить на митинги против "рынка земли", всегда вспоминаю как криминальный авторитет Игорь Кривецкий по кличке "пупс", который является главным спонсором и бывшим депутатом от "Свободы", отжал себе у АТОшников 110 га земли, без всякого рынка..

Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників - Цензор.НЕТ 4526
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Много людей присвоили земли незаконно. Поэтому надо все вернуть государству, а кто незаконно присвоил, должны сесть на нары, а не узаконивать краденное "рынком земли". Поэтому сейчас никакого "рынка земли" и вернуть государству украденное.
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Полицейские спросили, есть ли у них разрешение на установку палаток. А "Слуги народа" получили ли согласие своего хозяина (народа) продавать имущество хозяина?
Эта власть самая подлая, брехливая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в результате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
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Тут дехто каже, що в протестах приймають участь такі, хто не має відношення до землі. Не треба спекуляцій.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.
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