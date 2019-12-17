 Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На місці мітингу проти ринку землі під будівлею Верховної Ради завершили роботу слідчо-оперативні групи. Вони зафіксували пошкодження асфальту, які були зроблені під час встановлення наметів. Також правоохоронці сфотографували балончики від газу, розбиті пляшки і палиці, знайдені на території мітингу.

Крім того, правоохоронці конфіскували намети, які встановили учасники мітингу і демонтували поліцейські.

Рух автотранспорту по вул. Грушевського було відновлено. Комунальні служби проводять прибирання території. Посилені наряди правоохоронців залишаються біля будівлі Ради.

Тим часом, на площі Конституції під Радою триває мітинг проти ринку землі. Мітингувальники стоять біля сцени. Зі сцени до них звертаються політики. Також біля сцени встановлено кілька наметів.

Конфісковані намети мітингувальників.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.