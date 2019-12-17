 "Смачно по-українськи!" - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку. ФОТО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси і навіть соки продають у самому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан", - написав глава держави.





Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відправився з дводенним візитом до Азербайджанської Республіки, де проведе низку переговорів на високому рівні, зокрема з президентом і прем'єром країни.

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