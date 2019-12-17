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 "Смачно по-українськи!" - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку. ФОТО

Президент Володимир Зеленський показав у Баку магазин з українськими продуктами – сирами, йогуртами і соками.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси і навіть соки продають у самому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан", - написав глава держави.

Смачно по-українськи! - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку 01
Смачно по-українськи! - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку 02

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відправився з дводенним візитом до Азербайджанської Республіки, де проведе низку переговорів на високому рівні, зокрема з президентом і прем'єром країни.

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Смачно по-українськи! - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165828
 
   
 Топ коментарі
 
В країні буря, а у Бубочки штиль. Чи штирь - як правильно? "Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку - Цензор.НЕТ 1005
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Верной дорогой идете товарищи!!!!"Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку - Цензор.НЕТ 5275
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В кінечній версії тузик нехуойвий.
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Відчувається щось таке невмируще в цих творах !
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А мне вот кажется что перерезание ленточек у школ как-то солиднее для Президента, чем посещение магазинов, не?
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а дома ссыт по магазинам прошвырнуться
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Вдома йому тільки сир по 58 гривень за кіло в магазинах продають.
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Нормальний сир (творог) коштує від 70 грн кг "Смачно по-українськи!" - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку - Цензор.НЕТ 6891
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А де маца, їжа українских можновладців?
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Шоб ты Гнусавая Гнида, подавилась украинской едой.
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Хм. Нормальные страны выпускают мобильные телефоны и всякие гаджеты, которые продаются везде. Ну, а украинцы умом не блещут. Им бы токо пожрать...
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Ну так в нормальных странах президенты своим делом занимаються ,а наш все время то по магазинам,то по продуктовым рынкам шарится.
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Лукашист, для тебя всё - отлично.
Сыр копчёный колбасный - Минчанка уже года 3-4 не покупаю, т.к. он стал прессованным порошком...
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Бери сыр голландский(с дырочками), пальчики оближешь.
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В Донецкой Нарядной Резервации украинские сыры дорогие.
Покупаю беларуские, качество приемлемое.
Из плавленных беру «Ласковое лето».
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была, но какая-то засаленная
Да и сало замацанное...
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написано "колбаса" ето на языке криворожского гопника!!
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Так виглядає український напій очима кацапа. "Смачно по-українськи!" - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку - Цензор.НЕТ 8418
"Смачно по-українськи!" - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку - Цензор.НЕТ 8800
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Так, без коми, і сказав? Поукраінскі...А ****...
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Схоже на постанову ( в духе потёмкинских деревень ) , але це моя особиста думка .
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Без шаурмячной визит не удался. Незачёт.
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а воно и не знало что украинские товары могут быть в Азербайджане. Дивные дела творятся.
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Показушные шоу на камеру. Наверно, завезли перед прилетом в один магазин, и как раз мимо ехали. А завезли тем же самолетом, которым блогера сдавали "для организации визита и будущей дружбы"! Зеленский за несколько часов перелета вернулся в прошлый век "братской дружбы" на территорию ВДНХ СССР! Видно, как ему это шоу по душе!
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как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек.
Его приглашали в саму! рассию давно.



во как! в саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.

шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.










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