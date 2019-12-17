 "Смачно по-українськи!" - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку. ФОТО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси і навіть соки продають у самому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан", - написав глава держави.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відправився з дводенним візитом до Азербайджанської Республіки, де проведе низку переговорів на високому рівні, зокрема з президентом і прем'єром країни.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165828
Сыр копчёный колбасный - Минчанка уже года 3-4 не покупаю, т.к. он стал прессованным порошком...
Покупаю беларуские, качество приемлемое.
Из плавленных беру «Ласковое лето».
Да и сало замацанное...
Его приглашали в саму! рассию давно.
во как! в саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.