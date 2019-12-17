EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  8373  37
Все про:Держприкордонслужба (2342) контрабанда (1061) Росія (14535)

 Росіяни організували в Харкові схему незаконного переправлення товарів у РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці на Харківщині виявили схему незаконного переміщення товарів побутового призначення в Російську Федерацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Група осіб, попередньо громадяни РФ - жителі російського міста Бєлгорода, організували в Харкові "логістичний центр" та приймали замовлення на доставку товарів поза митним контролем через російсько-український кордон.

Вступники з різних куточків України товари винахідливі ділки планували незаконно переміщувати через кордон.

Росіяни у спеціальних складських приміщеннях в м. Харків фасували та зберігали товар, який згодом передавався особам, що безпосередньо незаконно переміщували його через кордон до РФ. В подальшому такі контрабандні "пакунки" вже на території РФ доставлялися кінцевим отримувачам переважно поштовими компаніями-перевізниками.

Читайте також: СБУ блокувала контрабанду в Росію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74. ФОТО

10 грудня правоохоронці провели обшуки та вилучили понад 100 ящиків і 400 мішків, де були товари побутового призначення, призначені для адресатів з різних регіонів Російської Федерації, а також документи, що є доказами протиправної діяльності.

Росіяни організували в Харкові схему незаконного переправлення товарів у РФ 01
Росіяни організували в Харкові схему незаконного переправлення товарів у РФ 02
Росіяни організували в Харкові схему незаконного переправлення товарів у РФ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165802
 
   
 Топ коментарі
 
Вони можуть тико смоктати газ та нафту з дирок нароблених украинцами при СеРуСеРу в Сибиру та Дальньому
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зря. Надо было перепрофилировать на доставку в парашу водки. На метиловом спирту. Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 8193
 показати весь коментар
 
 
балбес ты. жестокая эта хрень. Дохнут люди в муках, но страшно что не помрешь, а жить слепым останешься, с убитыми внутреннми органами.
 показати весь коментар
 
Идиот, для того, чтобы недолго мучиться, надо правильно подбирать дозу. Твои привычные парашные фунфырики могут не помочь- пей сразу поллитру метилы, и будет тебе счастье. Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 8279
 показати весь коментар
 
Да ты смотрю специалист. В своем Усть-Звиздюйске сразу стеклоочиститель засаживаешь с горла или сначала бояркой рот полощешь?
 показати весь коментар
 
Я смотрю, что ты в своём Задр*ченске научился мешать эти благородные напитки. Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 5515
 показати весь коментар
 
Я просто не в курсе, а что, на вкус определить нельзя, что пьешь?
Если такая отрава....
 показати весь коментар
 
на вкус почти не отличается. да и один стопарик - это уже фаталити.
 показати весь коментар
 
 
Разве кацапы - люди?
Набери в гугле "преступления большевиков" - картинки - черно-белые.
Человек легко построит причинно-следственную связь между теми зверями и нынешними кацапами.
 показати весь коментар
 
 
А велика росія не може виробляти товари?
 показати весь коментар
 
 
Вони можуть тико смоктати газ та нафту з дирок нароблених украинцами при СеРуСеРу в Сибиру та Дальньому
 показати весь коментар
 
 
если бы все страны могли производить все товары, то торговля бы умерла и не существовала в принципе.
П.С, Видать изголодались кацапчики Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 4379
 показати весь коментар
 
Никак не могу найти название худ. фильма времен перестройки, там вначале примерно такой сюжет:
Собрал в заграничной гостинице управляющий работниц и инструктирует:
-- Завтра к нам прибывает делегация из раиси, поубирайте из номеров мыло, полотенца, туалетную бумагу и т.п.
Кто-то из работниц:
-- А зачем это?
-- А русские это все поворуют. У них в стране этого ничего нет.
-- Как это нет, раися такая большая страна, я недавно книгу о них читала...
-- Верно, страна большая...
-- И они все работают, почему же у них ничего нет?
-- Лучше б они не работали!
 показати весь коментар
 
імпортозамєщеніє,пля... санкції тока на пользу...
 показати весь коментар
 
 
Зачем ? Наоборот лучше пусть это убивает их производителя. Это бабло.Которое останется в Украине. Пусть и незаконное.Но в итоге потратится дома.
 показати весь коментар
 
это не факт, что все в Украине потратится: тратит деньги тот, кто схему организовал. Заработает пару миллионов и купит себе виллу на озере Комо. Озеро Комо знаешь где находится?
 показати весь коментар
 
Здесь даже не это главное. Главное,что убивается расийский производитель. И покупается в Украине. Остальное,то таке ))
 показати весь коментар
 
Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 8659

На Роиссе депутат убил и сжег таксиста, а утром пошел на работу
Единоросса Владимира Корнилова из Переславль-Залесской городской думы подозревают в убийстве, произошедшем 15 декабря. На следующий день депутата задержали.
 показати весь коментар
 
 
как будто эти белые мерсы-спринтеры из белгорода когда-то шифровались на барабане))
 показати весь коментар
 
Когда активисты ввели блокаду ОРДЛО, многие орали, что это подрывает экономики Украины. Здесь конечно масштаб не тот, но с точки зрения этих "экономистов" нет ничего плохого . Пусть везут, ведь деньги за товар уплачены у нас в стране, а где их контрабасы отобьют уже не важно. так получается? Почему государству можно торговать с оккупанстами, а рядовым гражданам рубить бабки с кацапов нельзя?
 показати весь коментар
 
 
не успели отстегнуть мусорам. бывает. через месяц всё опять наладят.
 показати весь коментар
 
 
вже не "атладять"... бо ВЖЕ НІЧИМ "атлаживать..." Росіяни організували в Харкові схему незаконного переправлення товарів у РФ - Цензор.НЕТ 2527
 показати весь коментар
 
хаха. ви недооцінюєте можливості деяких людей на барабані.
 показати весь коментар
 
Явно, обычные товары - не запрещённые к вывозу.
И они этот пункт сделали, чтобы ввозные пошлины в РФ не платить...
 показати весь коментар
 
а контрафактне італіійське шампнське до Н,Р. в україні? що проблема? ніякої, просто треба звернутись до правильних маршрутників і практично в любій кількості, але виключно за нал.
ніякої різниці,по суті. але ж ми горда нація!
 показати весь коментар
 
яка=така "кур'єрська пошта" у контрабандистів=злодюжек?? ти мабуть і досі вважаєш що красти та не платити податки це такий"спорт??
 показати весь коментар
 
письками деревянными отхлопать по жопам купленными в метро
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору