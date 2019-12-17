 Росіяни організували в Харкові схему незаконного переправлення товарів у РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Група осіб, попередньо громадяни РФ - жителі російського міста Бєлгорода, організували в Харкові "логістичний центр" та приймали замовлення на доставку товарів поза митним контролем через російсько-український кордон.
Вступники з різних куточків України товари винахідливі ділки планували незаконно переміщувати через кордон.
Росіяни у спеціальних складських приміщеннях в м. Харків фасували та зберігали товар, який згодом передавався особам, що безпосередньо незаконно переміщували його через кордон до РФ. В подальшому такі контрабандні "пакунки" вже на території РФ доставлялися кінцевим отримувачам переважно поштовими компаніями-перевізниками.
10 грудня правоохоронці провели обшуки та вилучили понад 100 ящиків і 400 мішків, де були товари побутового призначення, призначені для адресатів з різних регіонів Російської Федерації, а також документи, що є доказами протиправної діяльності.
Если такая отрава....
Набери в гугле "преступления большевиков" - картинки - черно-белые.
Человек легко построит причинно-следственную связь между теми зверями и нынешними кацапами.
П.С, Видать изголодались кацапчики
Собрал в заграничной гостинице управляющий работниц и инструктирует:
-- Завтра к нам прибывает делегация из раиси, поубирайте из номеров мыло, полотенца, туалетную бумагу и т.п.
Кто-то из работниц:
-- А зачем это?
-- А русские это все поворуют. У них в стране этого ничего нет.
-- Как это нет, раися такая большая страна, я недавно книгу о них читала...
-- Верно, страна большая...
-- И они все работают, почему же у них ничего нет?
-- Лучше б они не работали!
На Роиссе депутат убил и сжег таксиста, а утром пошел на работу
Единоросса Владимира Корнилова из Переславль-Залесской городской думы подозревают в убийстве, произошедшем 15 декабря. На следующий день депутата задержали.
И они этот пункт сделали, чтобы ввозные пошлины в РФ не платить...
ніякої різниці,по суті. але ж ми горда нація!