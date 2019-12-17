 "Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Під будівлею Ради відбувається пікет з вимогою відновлення роботи тимчасової комісії ВР щодо Іловайська і Дебальцевого, а також з вимогою підвищення пенсій для сімей загиблих Героїв.
Організатор акції - Всеукраїнська громадська організація "Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО".
В акції беруть участь активісти, ветерани батальйону "Донбас", а також батьки загиблих в Іловайську і Дебальцевому українських воїнів.
Мітингувальники вишикувалися в коридор, яким мають проходити народні депутати. Батьки тримають фотографії загиблих дітей, а ветерани "Донбасу" прапори України. Мітингувальники розмістили банери зі своїми вимогами і фотографіями загиблих воїнів, а також встановили знак "Іловайськ. Коридор смерті".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, в кінці серпня 2014 року українські воїни потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Військові регулярних частин Збройних сил Росії вторглися в Україну під прикриттям найманців РФ, обстріляли коридор, по якому, за домовленістю, мали виходити українські воїни. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими без вісті.
18 лютого 2015 року українські військові залишили Дебальцевський плацдарм. Йому передувала тривала оборона і відчайдушна битва, яка тривала місяць. З 15 січня по 18 лютого 2015 року в боях в районі Дебальцевого в боях загинули 179 українських військових. 81 зник без вісті. Понад сто солдатів потрапили в полон.
Комбат "Шахтерска" рассказал, кто давал приказ на штурм Иловайска и отступление.
Андрей Филоненко, командир батальона "Шахтерск", рассказал о том, как принималось решение о начале Иловайской операции. Впервые эта тема обсуждалась 5 августа в кабинете Геннадия Корбана, куда позвали командиров добровольческих батальонов...
Додам, брехня про Іловайськ то класична єврейска хуцпа.
"Ти хочєш знать, что такоє хуцпа, мальчік? Представь, ти прібєжал на крік і видишь человека с ножом над трупом. Ти спрашиваєшь: "Что случілось?", а он суєт тєбє в рукі нож і кричит: "Ти убійца!" А потом в судах клянєтся что сам видєл как ти зарєзал жертву. Вот что такоє хуцпа!"
Це Шолом Алейхем написав.
Правда не брехню про Іловайськ схоже?
Ти єврей? Ти до Коломойського, Корбана, бутусава та філатава не рівно дихаєш?
Ответь себе на вопрос - чьё оружие по ним стреляло и кто нажимал на курок . !! И больше не задавай глупых вопросов .
Хто був головнокомандувачем і прем'єром коли ганебно здали японцям Сингапур, а потім Філіпіни?
Я тобі підкажу.
Главнокомандующий, штаб, прапорщик, все - ГЛАВНОЕ, ЧТО НЕ ПУТИН!
Такой вот патриатичиский пасыл.
"Со стороны могло показаться, что вежливый сын говорит о чем-то с отцом, только отец почему-то ОЖИВЛЕННО и ЧАСТО трясет головой"!
Давайте, примите Римский устав, сделайте путину приятное, чтобы Порошенко судили в международных судах за обиды, которые он нанес народу Домбаса.
Тут вже знайшлися й такі, що розпереживалися за "абіди нанісьонниє народу Дамбаса" - і нічого, - ніхто такі петрітичні дописи "спамом" не називає.