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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (5457) ТСК (107) мітинг (496) пікет (238) Іловайськ (193) Дебальцеве (109)

 "Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого. ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховної Ради триває мітинг з вимогою відновити роботу тимчасової слідчої комісії (ТСК) ВР щодо Іловайська і Дебальцевого.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Під будівлею Ради відбувається пікет з вимогою відновлення роботи тимчасової комісії ВР щодо Іловайська і Дебальцевого, а також з вимогою підвищення пенсій для сімей загиблих Героїв.

Організатор акції - Всеукраїнська громадська організація "Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО".

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В акції беруть участь активісти, ветерани батальйону "Донбас", а також батьки загиблих в Іловайську і Дебальцевому українських воїнів.

Мітингувальники вишикувалися в коридор, яким мають проходити народні депутати. Батьки тримають фотографії загиблих дітей, а ветерани "Донбасу" прапори України. Мітингувальники розмістили банери зі своїми вимогами і фотографіями загиблих воїнів, а також встановили знак "Іловайськ. Коридор смерті".

Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 01
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 02
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 03
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 04
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 05
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 06
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 07
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 08
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 09
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 10
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 11
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 12
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 13
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 14
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 15
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 16
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 17
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 18
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 19
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 20
Винні не покарані: ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, в кінці серпня 2014 року українські воїни потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Військові регулярних частин Збройних сил Росії вторглися в Україну під прикриттям найманців РФ, обстріляли коридор, по якому, за домовленістю, мали виходити українські воїни. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими без вісті.

18 лютого 2015 року українські військові залишили Дебальцевський плацдарм. Йому передувала тривала оборона і відчайдушна битва, яка тривала місяць. З 15 січня по 18 лютого 2015 року в боях в районі Дебальцевого в боях загинули 179 українських військових. 81 зник без вісті. Понад сто солдатів потрапили в полон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165754
 
   
 Топ коментарі
 
Ога,тогда прийдется посадить беню и министра обороны
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Согласен с вами на все 200%. Козломойский должен сесть. Лучше конечно сначала у нас, а потом и в штате Делавер США.
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При кондитере дубинкой по спине, коленями на снег и повторить 5 раз подряд "В Иловайске и Дебальцево виноват только хуйло, а наш главнокомандующий Петя делал все правильно"
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Іловайськ на совісті Коломойського, корбана та пуйла.

Комбат "Шахтерска" рассказал, кто давал приказ на штурм Иловайска и отступление.
Андрей Филоненко, командир батальона "Шахтерск", рассказал о том, как принималось решение о начале Иловайской операции. Впервые эта тема обсуждалась 5 августа в кабинете Геннадия Корбана, куда позвали командиров добровольческих батальонов...

Додам, брехня про Іловайськ то класична єврейска хуцпа.
"Ти хочєш знать, что такоє хуцпа, мальчік? Представь, ти прібєжал на крік і видишь человека с ножом над трупом. Ти спрашиваєшь: "Что случілось?", а он суєт тєбє в рукі нож і кричит: "Ти убійца!" А потом в судах клянєтся что сам видєл как ти зарєзал жертву. Вот что такоє хуцпа!"
Це Шолом Алейхем написав.
Правда не брехню про Іловайськ схоже?
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хто у нас был головнокамандующем в то время?
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Хто був голоснокомандуючим в Англії, коли провалилася операція "продаж салу" і загинули 7,5 тис англійських десантників та 2,5 тис потрапили у полон?
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Операція "продаж саду".
Ти єврей? Ти до Коломойського, Корбана, бутусава та філатава не рівно дихаєш?
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коломойского в 14-15 году очень уважал, но потом понял что чел защищал свое имущество а не Родину((((((
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А потім полиав гавном тих, хто захищав Батьківшину.
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хто у нас был головнокамандующем в то время?
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Хто був головнокомандувачем у Германії в той час?
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Головнокомандувач Германії відповів за скоєне
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При чём тут - кто был главнокомандующий "Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого - Цензор.НЕТ 780 ..? Он что ли расстрелял бойцов под Иловайском .?
Ответь себе на вопрос - чьё оружие по ним стреляло и кто нажимал на курок . !! И больше не задавай глупых вопросов .
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Ты не понял, Макс. "Он-тоже-не-лох" пытался донести, что "серые зоны" и "участки разведения" надо было мутить уже тогда! Сразу! И сейчас бы его голову (или то, что под ней подразумевают) наторопливо постукивали бы о "поребрик" пару вежливых бурят!
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по-перше, тоді по-справжньому, в нас і армії справжньої і не було, з вертикальною підпорядкованністю зверху донизу... В нас, на той час, боротьба з анархізмом в ЗСУ була в розгарі. До речі, і досі не закінчилась, зважаючи на наявність в ООС окремих добровольчих батальонів, які в окремі моменти можуть послати на юх накази Генштабу.
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А сотні загиблих та пропавших безвісти-тоже хупца?!!! Причому тут Корбани коли в державі є головнокомандувач, міністр ЗС, начальник Генштабу?!! Грош їм ціна коли дозволяли лізти у свої справи кому не ліньки...
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па тарговым партнерам не стреляют, вы шо с дуба впалы?
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Хто був голоснокомандуючим в Англії, коли провалилася операція "продаж саду" і загинули 7,5 тис англійських десантників та 2,5 тис потрапили у полон?

Хто був головнокомандувачем і прем'єром коли ганебно здали японцям Сингапур, а потім Філіпіни?
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Мабуть Зеленський. Не Порошенко точно, бо загиблих було б в рази більше...
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Когда немцы под Дюнкерком загнали в котёл 9 дивизий англичан , и те вынуждены были бежать через Ла Манш , сломя голову , бросив в котле абсолютно всё вооружение и технику ( а это сотни танков , тысячи орудий , десятки тыс тонн боеприпасов и снаряжения ) то никому в Англии и в голову не пришло ,требовать расправы над Черчиллем . Наоборот , позорное поражение англичане преподнесли как достойную победу своей армии . Англичане гордились своим войском . А тут , у нас , наоборот ,, чуть что сразу - каравул , вселенская зрада "Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого - Цензор.НЕТ 4420 .. Мы так войну никогда не выиграем .
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Чого мовчиш, кацапське гавно?
Я тобі підкажу.
"Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого - Цензор.НЕТ 2603
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З роботи тільки прийшов, а тут писулька від соєвого холуя!! Якщо такий патріот то йди попрацюй на державу, а не на соєву подачку! Місяцями сидиш паскудиш свою державу. Що за Закони?! Паскудить людей, державу і той час користується всими благами. Якщо держава не хоче марати руки об цю нечисть, прийдеться самим..
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Да, да!
Главнокомандующий, штаб, прапорщик, все - ГЛАВНОЕ, ЧТО НЕ ПУТИН!
Такой вот патриатичиский пасыл.
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после последней встречи в нормандИ (обязательно, ударение на последний слог, "щас так носят") путяра - вообще был ни при чем, изначально. Натурально, это на Украине конфликт, а он - так... Консультант... Переговорщик на общественных началах... С ПРАВОМ РЕШАТЬ ЗА ОБЕ СТОРОНЫ, правда, но...это - не для протокола.
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Самый главный "винний - непокараній", а я бы еще добавил ")(ер на все забивший" имел удовольствие дать нам в "нормандИ" (обязательно, дайте ударение на последний слог, щас так модно!) обстоятельные и подробные инструкции, которые, янелох-аж-42 с умильным видом выслушивал и, даже, по-моему, суетливо записывал, на глазах всего мира!
"Со стороны могло показаться, что вежливый сын говорит о чем-то с отцом, только отец почему-то ОЖИВЛЕННО и ЧАСТО трясет головой"!
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никого не смущает, что первым пунктом требований идет требование принять Римский устав, благодаря которому ВСУ смогут судить в международных судах за случаи гибели мирных жителей во время боевых действий (а во время АТО всякое бывало)?


Давайте, примите Римский устав, сделайте путину приятное, чтобы Порошенко судили в международных судах за обиды, которые он нанес народу Домбаса.
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винні, або серед песиків, або на тихенькому пенсійному існуванні на генеральських пенсіях.
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Зрадники, що розхитують будку гідності щоб хочуть принизити ветеранів та добровольців?
Тут вже знайшлися й такі, що розпереживалися за "абіди нанісьонниє народу Дамбаса" - і нічого, - ніхто такі петрітичні дописи "спамом" не називає.
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Є один винуватець всіх часів і народів і ім'я йому - пуйло.
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Якби не напад російських військ, то не було б ні Іловайська, ні Дебальцево, на аєропорта, ні інших міст і населених пунктів, не було б таких смертей і знищення будівель. Вина путіна і його посібників і треба звертатися в міжнародний суд і вимагати покарання та репарацій від агресора.
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За Іловайськ і Дебальцево і ДАП - мародер і генштаб маю отримати довічне
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