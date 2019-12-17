 Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, чиновники організували схему з розкрадання коштів державного бюджету, призначених для потреб Збройних Сил України. Посадовці придбали у представників комерційної структури застаріле та підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому закупівлю продукції, зокрема технологічних складових систем життєзабезпечення, здійснювали за завищеними цінами та оформлювали її як нову.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у службових приміщеннях держустанови контрафактні та застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 мільйонів гривень.

Зазначається, що використання виявленого обладнання сумнівної якості для обслуговування військових літаків створювало передумови до виникнення надзвичайних ситуацій.

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У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Викриття та блокування протиправної діяльності проводилось спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

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