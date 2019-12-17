 Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними відомства, чиновники організували схему з розкрадання коштів державного бюджету, призначених для потреб Збройних Сил України. Посадовці придбали у представників комерційної структури застаріле та підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому закупівлю продукції, зокрема технологічних складових систем життєзабезпечення, здійснювали за завищеними цінами та оформлювали її як нову.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у службових приміщеннях держустанови контрафактні та застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 мільйонів гривень.
Зазначається, що використання виявленого обладнання сумнівної якості для обслуговування військових літаків створювало передумови до виникнення надзвичайних ситуацій.
У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.
Викриття та блокування протиправної діяльності проводилось спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.
Дорога для президента: Зеленському збудували особисте шосе під Києвом
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського. Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" на "5 каналі".
У сільраді Рославичів, кажуть журналісти, від коментарів відмовились, але не на камеру відповіли: дорогу збудували у рекордно короткий строк, ще й безпосередньо на розпайованій землі. У власників паїв нібито дозволу ніхто не питав.
Ты че думаешь,твоя дебильность из-за этого пройцдет незамеченной?
Контрольная партия булет стерелизована и посажена в зоопарки,что б народы убедились в правильности этого решения
Готовься кукарекать,поедая вискас,животное