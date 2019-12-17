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 Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівництво столичного держпідприємства на багатомільйонній угоді з придбання комплектуючих сумнівної якості для потреб української військової авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, чиновники організували схему з розкрадання коштів державного бюджету, призначених для потреб Збройних Сил України. Посадовці придбали у представників комерційної структури застаріле та підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому закупівлю продукції, зокрема технологічних складових систем життєзабезпечення, здійснювали за завищеними цінами та оформлювали її як нову.

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків 01

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у службових приміщеннях держустанови контрафактні та застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 мільйонів гривень.

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків 02

Зазначається, що використання виявленого обладнання сумнівної якості для обслуговування військових літаків створювало передумови до виникнення надзвичайних ситуацій.

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Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків 03

У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків 04

Викриття та блокування протиправної діяльності проводилось спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Також читайте: СБУ почала 69 проваджень, що стосуються шпигунства і держзради, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165745
 
   
 Топ коментарі
 
Качественность украденного в Кацапии оборудования какая-то єкспертиза определяла ?
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если в ближайшее время закупят качественное сырье у дяди брата деверя слуги урода, значит некумовство продолжается. Если не закупят вообще, значит саботаж и подрыв обороноспособности.
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Качественность украденного в Кацапии оборудования какая-то єкспертиза определяла ?
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та и вообще моск можно сломать от преподнесённой информации задумываясь о устаревших комплектующих для самолётов 70-х годов выпуска . и устаревшем оборудовании для ремонтов - отвёртка ещё с бакелитовой ручкой ?
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Главное - чтоб работало. У нас военная РЛС 50-х годов на ускорителе работает.
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Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням, спеціально для Володимира Зеленського.
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Слухайте, ЗЕбіле, а може тим людям, які голосували за ЗЕлену Шмарклю щось пороблено?

Дорога для президента: Зеленському збудували особисте шосе під Києвом

Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського. Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" на "5 каналі".

У сільраді Рославичів, кажуть журналісти, від коментарів відмовились, але не на камеру відповіли: дорогу збудували у рекордно короткий строк, ще й безпосередньо на розпайованій землі. У власників паїв нібито дозволу ніхто не питав.
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ЗЕбіле, а якще Свинарчуки? Що, так можно було? Як же торгівля на крові? Виходить, що ЗебілМіністр Мілованов - тепер Мародер? А мокша Old Pew ЗЕчмо? Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків - Цензор.НЕТ 9522

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків - Цензор.НЕТ 3837
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Ты плямкай не отвлекайся А то щаз прийдет даг,старший смены,и тебе опять аннал зашивать прийдется
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Опять ты,подорванная кацапская тупая тварь новый аккаунт себе сделал?
Ты че думаешь,твоя дебильность из-за этого пройцдет незамеченной?
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Тупость кацапотварей уже давно всем известна и является эталоном дебилизма. Поэтому популяция животных кацапотварей подлежит полному и обязательному санитарному отстрелу в рамках борьбы с эпидемией дебильности
Контрольная партия булет стерелизована и посажена в зоопарки,что б народы убедились в правильности этого решения
Готовься кукарекать,поедая вискас,животное
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Во время ВОВ, по законам военного времени - расстрел!
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если в ближайшее время закупят качественное сырье у дяди брата деверя слуги урода, значит некумовство продолжается. Если не закупят вообще, значит саботаж и подрыв обороноспособности.
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Ну ни х........ себе, а шо, после Пэтрухы щэ и самолеты остались?
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Не всех свыней еще "забили" в Укроборонпроме.Остались еще затаившиеся.
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Зарплата колишнього журналіста та нардепа 8-го скликання від БПП Мустафи Найєма на посаді заступника голови державного концерну Укроборонпром становить 310 521 грн. Першу зарплатню Мустафа отримав 2 грудня 2019 року. Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків - Цензор.НЕТ 4581
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55 тисяч євро на місяць. зарплата громадянина Литви Айвараса Абромавічуса на посаді голови ДЕРЖАВНОГО концерну Укроборонпром. впевнений, що навіть у великих та успішних українських приватних компаніях такі зарплати - золоті мрії. Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків - Цензор.НЕТ 6328
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Мини-свинарчуков задержали. Если бы они не поставляли старье втридорога - путен захватил бы всю Украину. В общем, как обычно пресують патріотів.
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короче, теперь уже окончательно ничего не взлетит...
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Дело свинорылых жило, живет и будет жить. Пока золотые диточкы наших чинуш массово "болеют плоскостопием, энурезом и эпилепсией".
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Руки будуть відрубувати перед ОП чи перед ВР ? Ну чьо ЗЕбобики = "искаренили, пасадили, оптимизировали менеджмент"
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