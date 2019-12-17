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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки. ФОТОрепортаж

17 грудня в центральній частині Києва заплановано проведення кількох масових акцій, зокрема під будівлею Верховної Ради України. Правоохоронці посилили заходи безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту", - сказано в повідомленні.

У поліції радять за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.

Також повідомляється, що поліцейські спільно з бійцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі столиці.

Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 01

"Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, в тому числі під будівлею Верховної Ради України. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

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Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 02

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 03
Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 04
Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165740
 
 
 Топ коментарі
 
Мусоров нагнали море. Авакян выслуживается перед пингвином, бо дело на волонтеров начало сыпаться
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агов "патріоти" - це вже можна називати торгівлею на крові,чи ще рано? під який камінь забився Білецький? де нацжони,чому не пікетуюють АПУ? там все є з підписами і печатками

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Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 4370
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Партизанам быть сложно, ведь Альцгеймера никто не отменял. Закончишь работу сразу поймешь.
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Как обычно - халявы и что б налоги не платить.
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они требуют регулярной оплаты своих услуг
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Я дивлюся що, багатьом професійним шанувальникам влади закипає в дупі від того що, починають збиратися разом представники з різними інтересами. Тут тобі і Юлька, і аграрії, і євробляхери, і віруючі проти підарасів... Так буває коли обіцяєш всім, а потім на всіх кладеш з "я никому не должен". Тоді всі разом починають приходити щоб покласти на тебе.
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При Янеке тоже так начиналось все фрагментарно, но мовний майдан, то налоговый...., когда дошло до Врадиевки, мы с друзьями уже понимали, что будет новый Майдан, но в глубине души в это не верили. А сейчас не дождемся)
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Ну, так треба працювати з колегами по роботі та сусідами. Допомагати бажаючим об'єднуватися для участі в акціях, після акцій ділитися з оточуючими враженнями від участі в акціях. Якщо є у когось автомобіль то, можна разом з друзями підскочити прихопивши чаю та бутербродів. Якщо є здатність випускати листівки зі звітами про виконану роботу... Потеревенити з іншими учасниками. Це все ази партійної роботи, які наближують більш масові виступи.
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До того ж, не важливо розділяєте ви партійні погляди тих чи інших демонстрантів. Головне, чи ви згодні підтримати причину того чи іншого виступу. Ситуативні союзи є, нормальною практикою. Я наприклад не підтримую націоналізму і ніколи не піду з ними маршем, але завжди готовий підтримати акцію націоналістів з правильної причини. Я маю багато у чому дорікнути Юльці але не пропущу нагоди допомогти в силу своїх можливостей за гарної нагоди. Навіть не дивлячись на негативне ставлення до Порошенко, якщо буде діяти правильно то, не відмовлюся допомогти. Є звичайно і тут червоні лінії, але доки нема протиріч світогляду і можливостям, я вважаю за правильне допомагати людям памятаючи слова німецького пастора Мартіна Німеллера

Коли нацисти прийшли за комуністами,
я залишався безмовним.
Я не був комуністом.
Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав.
Я не був соціал-демократом.
Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував.
Я не був членом профспілки.
Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився.
Я не був євреєм.
Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене.
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основа партійної роботи - так засрати мозок партійцям,
щоб вони перестали думати самостійно, а почали думати лозунгами, які написав хтось інший
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Це дивлячися в якій партії ви мали такий досвід. Я там таки точно не був.
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один такий лозунг ви саме й процитували.
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Петро теж багато чого обiцяв. Та тiльки за його часiв нiхто нiктго не збирав) вiн болт на людей коав на прямi питання журналiстiв. Мовляв 'бог вам простить, томос'(с)
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Петру вистачало розума йти по лезу бритви без турборежиму. Все таки стара школа. А молодим та гарячим хочеться вс'го і одразу. Крім того, Петра не піджимав дефолт і він доїв як міг іноземні джерела фінансування залишивши цим тільки борги.
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Твои предки во время Голодомора явно своих детей ели. Иначе откуда бы взяться такому выродку. Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки - Цензор.НЕТ 4836
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Всі хто залишився нащадки одних або інших. Ті хто не їв своїх дітей або не відбирав зерно не залишили нащадків.
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Предки ЗЕлупы, скорее всего, не знали, что такое Голодомор, т.к. служили в НКВД. И Янелох Зелупа не знает. А кто его, Бубочку, мог просветить? Насквозь рускамирские евреины папик с мамашкой?
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Так а що ж вони так обісцялися?
Там же півтора проплачених порохобота. Чого ж вони бояться тоді?
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Рыжые клоуны против клоунов белых.....
А почему зелёненькие опаздывают?
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