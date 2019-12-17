 Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту", - сказано в повідомленні.

У поліції радять за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.

Також повідомляється, що поліцейські спільно з бійцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі столиці.

"Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, в тому числі під будівлею Верховної Ради України. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.





