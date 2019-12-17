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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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 У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця. ФОТОрепортаж

У ніч на вівторок, 17 грудня, в Голосіївському районі знайшли мертву людину. На вулиці Лятошинського, 4а лежав труп хлопця. Тіло було біля входу в парадний дев'ятиповерхового будинку. Виклик на лінію "103" надійшов близько 1:40.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Информатор".

Хлопця без ознак життя знайшли прямо біля входу в під'їзд. Медики намагалися його реанімувати, але марно. Пізніше на місце прибув і екіпаж патрульної поліції. Особу померлого не встановлена. На вигляд йому було близько 20-25 років. Місцеві жителі не змогли впізнати хлопця, найімовірніше, він проживав далеко від місця смерті. При попередньому огляді слідів насильницької смерті не знайшли. Хлопець був охайно одягнений і не схожий на бездомного. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Деталі інциденту з'ясовуються.

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У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця 01
У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця 02
У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця 03
У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165730
 
 
 Топ коментарі
 
куди ж без них? вбили, щоб довести перевагу арійської раси над арійською і викликати політичну кризу, фактично це замах на державний устрій і спроба повалення влади. готували і організовували це вбивство утранаціоналісти з АТО, а саме 95та та 72га бригади в повному складі, а також 12 кіборгів
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Можливо, що й навпаки: виходив з під'їзду повиганяти нариків з двору. В нас же чесній людині зброя не полагається, усе доводиться робити голими руками.
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О, виправили заголовок. Молодці, мавпочки, схоплюють на ходу!
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Я маю на увазі, що на будь-яких курсах письменства пояснюють про тавтологію. Очевидно, у випадку з Цензором, було би надмірно сподіватися на якісний текст.
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О, виправили заголовок. Молодці, мавпочки, схоплюють на ходу!
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"Маленький ребенок", "молодая девушка", "тупой дебил" тоже тавтология?
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Да нет уж, тупой дебил это был легкий посыл к тебе. Решил *************, но как всегда обосрался
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Ти дивися, я на твоєму прикладі тепер зрозумів, що дибіли бувають не тільки тупі, але й гострі. А дівчата бувають не тільки молоді, а й підстаркуваті.
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А реально, хороший повод, предупредили, поймали второй раз - завалили. Нарики они же отдубашеные наглухо
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Можливо, що й навпаки: виходив з під'їзду повиганяти нариків з двору. В нас же чесній людині зброя не полагається, усе доводиться робити голими руками.
 показати весь коментар
 
 
куди ж без них? вбили, щоб довести перевагу арійської раси над арійською і викликати політичну кризу, фактично це замах на державний устрій і спроба повалення влади. готували і організовували це вбивство утранаціоналісти з АТО, а саме 95та та 72га бригади в повному складі, а також 12 кіборгів
 показати весь коментар
 
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