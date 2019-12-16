 Пропагандисти "Росії 1" показали українських бійців Пантюшенка, Коринькова і Глондаря, які перебувають у полоні "ДНР". ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, це військові Збройних сил України Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков і Сергій Глондар.

Повідомляється, що в сюжеті, показаному в ефірі програми "Вести недели", також є людина, яку представили як українського військового розвідника. Зазначається, що він потрапив у полон під Дебальцевим, однак його ім'я не назвали.

Всього таких полонених на підконтрольній "ДНР" території, зазначають пропагандисти, кілька десятків. "Їх внесли в списки на обмін і готові віддати Україні. Якщо обмін відбудеться", - йдеться в репортажі.

Hromadske повідомляє, що Богдан Пантюшенко - командир танка, який підбили під Донецьком. Перебуває в полоні "ДНР" з січня 2015 року.

Військовослужбовці 3-го полку спецпризначення старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков потрапили в полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання в районі Дебальцевого. Військові супроводжували колону і повинні були вивести поранених із Дебальцевого, проте їхній загін потрапив у засідку. Тоді кілька військових загинули, кілька - зазнали поранень, інших - взяли в полон.

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Фото: novosti.dn.ua

Нагадуємо, 9 грудня Парижі пройшла перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі". В комюніке за результатами нормандського саміту вказано, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про погодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників із ОРДЛО.

Питання обміну, в рамках якого Україна маємо повернути українських заручників з ОРДЛО, має обговорюватися під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня.