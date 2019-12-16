EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  17899  32
Матеріали за темою:
Все про:обмін (549) полон (648) пропаганда (1303) Росія (14535) Донбас (12764) нормандська четвірка (942)

 Пропагандисти "Росії 1" показали українських бійців Пантюшенка, Коринькова і Глондаря, які перебувають у полоні "ДНР". ФОТОрепортаж

Пропагандистський телеканал "Росія 1" показав сюжет за участю трьох українських військових, які перебувають у полоні "ДНР".

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, це військові Збройних сил України Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков і Сергій Глондар.

Повідомляється, що в сюжеті, показаному в ефірі програми "Вести недели", також є людина, яку представили як українського військового розвідника. Зазначається, що він потрапив у полон під Дебальцевим, однак його ім'я не назвали.

Всього таких полонених на підконтрольній "ДНР" території, зазначають пропагандисти, кілька десятків. "Їх внесли в списки на обмін і готові віддати Україні. Якщо обмін відбудеться", - йдеться в репортажі.

Hromadske повідомляє, що Богдан Пантюшенко - командир танка, який підбили під Донецьком. Перебуває в полоні "ДНР" з січня 2015 року.

Військовослужбовці 3-го полку спецпризначення старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков потрапили в полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання в районі Дебальцевого. Військові супроводжували колону і повинні були вивести поранених із Дебальцевого, проте їхній загін потрапив у засідку. Тоді кілька військових загинули, кілька - зазнали поранень, інших - взяли в полон.

Читайте також: Ми готові до дуже серйозних компромісів, щоб забрати максимальну кількість наших людей, - Пристайко про підготовлюваний обмін

Пропагандисти Росії 1 показали українських бійців Пантюшенка, Коринькова і Глондаря, які перебувають у полоні ДНР 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо до кінця року вдасться обміняти полонених, то в зустрічах у "нормандському форматі" є сенс, - Пристайко

Пропагандисти Росії 1 показали українських бійців Пантюшенка, Коринькова і Глондаря, які перебувають у полоні ДНР 02
Пропагандисти Росії 1 показали українських бійців Пантюшенка, Коринькова і Глондаря, які перебувають у полоні ДНР 03
Пропагандисти Росії 1 показали українських бійців Пантюшенка, Коринькова і Глондаря, які перебувають у полоні ДНР 04
Фото: novosti.dn.ua

Нагадуємо, 9 грудня Парижі пройшла перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі". В комюніке за результатами нормандського саміту вказано, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про погодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників із ОРДЛО.

Питання обміну, в рамках якого Україна маємо повернути українських заручників з ОРДЛО, має обговорюватися під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165612
 
 
 Топ коментарі
 
Согласно всех международных конвенций подобное обращение с пленными приравниваются к пыткам...Но понятно что козломордым покер все международные соглашения
 показати весь коментар
 
Думаю, что это еще один повод вове Зе дать интервью этому каналу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Согласно всех международных конвенций подобное обращение с пленными приравниваются к пыткам...Но понятно что козломордым покер все международные соглашения
 показати весь коментар
 
 
В нашем случае международное право не действует.
А то что их показали?
Это элемент нормандского договорняка,показали что заложники живые и они ждут выполнения требований.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Каким нахрен пыткам? Они живые, сытые, довольные, веселые... какие пытки?
 показати весь коментар
 
 
Тебя бы СУ....... ку туда, что бы был сытым, довольным и веселым. УШЛЕПОК ОТМОРОЖЕННЫЙ.
 показати весь коментар
 
 
************, надобно было тебя придавить, когда еще в утробе был. Такая падаль не нужна ни кому.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В плену с 2015 года? Ничего, посидят еще - ведь обмен пленными это капитуляция. А для героев войны лучше подойдут волонтеры из Киева с квартирами, машинами и судимостями.
 показати весь коментар
 
 
Москалику, ти якого дідька ще тут? У спам!

Народ, це чудо на "пекельних борошнах" спалилося!
 показати весь коментар
 
 
А ну пшло отсюда, падаль козломордая
 показати весь коментар
 
 
Думаю, что это еще один повод вове Зе дать интервью этому каналу
 показати весь коментар
 
 
g

https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea5bfc69721b38a0036327c0a6999efb8c33df28fb50d379f30efa67252c9423.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d81f9cf1a9bb124e20c3a87516ba3098b7d62ec664093828ee743da6e8a90ffe.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea739521d2268116fcf71c10339fca9210c26ed1a27ee0755ab6c0b42f8b2f69.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/28b4fcf4f7db5731ee5113d0c8e0773dd543f918f8d0d3b672f43f9beb2b0e30.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b63b28466441888f15956e7b25e8edb3bed52d09d254748633858d21be522c00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/67ff0c857b20df625968fbe6b12dedb6c2f1504c866b98862ca8e39fb64a4d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5a0834f6a9b9ea24f8b7edf8bcff506c14be8385da136cc8840f29bd1c61b801.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789443291*******************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/65f60a629d3dc4ac1ad9517230b72a48ecb20d26de87fe6ab3a314b119505feb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d6d2f2d35b56b7dce043cd5bf4e9639c4bfb385f6b58b4c930ff43569b707fd9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5141a7eddcd44cc7b229077c07a2b221c6b5c537bd38bf489ea6ab1a6aecedb2.jpg https://uploads.disquscdn.com/image
https://uploads.disquscdn.com/images/7***************************************************************.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/7d71226f00a7aa009572d3a9060ff8eb5960f1ee7a2a08d99b8abcf3a639914f.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/4abc4768e68cb3d7f83d46ab9d63a000504e8c72cd4a285e9a48a0e8f6a0572c.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/2de257bb6c9cec1dbfc4176ab8065f678fb1b3d048490cbef51b4a94a708554e.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/814699a501eecba454abe9d7dc2345bd08e0955ec985a6f245465fab15f16f7b.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/c75b9252809af36f481b45ff838a72add2424cba6c930fc1ec674d8d6ed1709e.png
https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.di
8fb50d379f30efa67252c9423.jpg?
.
 показати весь коментар
 
 
чомусь ні в кого не виникає питання про канал наякому показали але ихтамнет з камерами, звідки там?
 показати весь коментар
 
 
Всего таких пленных на подконтрольной "ДНР" территории, отмечают пропагандисты, несколько десятков.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почему не попадают в плен российские военные? Они что, невидимки, или заговоренные?
Источник: https://censor.net.ua/p3165612
 показати весь коментар
 
 
Вы дебил или идиот? Начиная от заблудившихся десантников и бесконечная история, то Савченко 1 на 2х и до последнего обмена более десятка.
 показати весь коментар
 
Десантники не признаны пленными, причем руководством ВСУ. Их задержали в глубоком тылу, где боевые действия не велись. Их появление там, явно результат ошибки, граница там не маркирована, ну и два разведчика. Они не воюют, они мониторят, и оружие у них - винторезы, собак стрелять с 200 метров. За 6 лет жуткой войны, как бы мало пленных. Почему?
 показати весь коментар
 
Те они всё таки есть? Но просто вам мало. Вопрос тот же вы дебил или идиот? Понятия есть или нет не зависят от количества.
 показати весь коментар
 
Проблема в том что все начинают с заблудившихся десантников, а заканчивают Александровым и Ерофеевым, вот только между ними вставить нечего к сожалению...
 показати весь коментар
 
Почитай, чтобы понять что такое война (выдержки) Конфликт на Донбассе, длится уже больше, чем ВОВ.

В течение 16 декабря в районе южнее и юго-восточнее Черкассы наши
войска с боями заняли ряд населённых пунктов и среди них крупные
населённые пункты Вергуны, Чернявка, Новосельцы, Рублёвка.

В течение 15 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
37 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
100 самолётов противника.

Южнее и юго-восточнее Черкасс наши войска сломили сопротивление
противника и заняли ряд населённых пунктов. В боях за эти пункты
уничтожено более 400 немецких солдат и офицеров, подбито 4 танка,
самоходное орудие и 9 полевых орудий. Захвачены трофеи, в том числе 45
пулемётов и 10 автомашин.

Части Н-ского гвардейского
соединения истребили до 500 вражеских солдат и офицеров, уничтожили 7
немецких танков и 2 бронетранспортёра. На другом участке немцы бросили в
контратаку 25 танков и батальон пехоты. Наши артиллеристы и танкисты,
находившиеся в засаде, подпустили гитлеровцев на близкое расстояние, а
затем открыли огонь. На поле боя осталось 9 сожженных и 6 подбитых
немецких танков. Пехота противника попала под огонь наших стрелков и
откатилась на исходный рубеж.

Южнее города Малин (северо-западнее Радомышля) части Н-ского
соединения выбили противника из нескольких населённых пунктов и улучшили
свои позиции. Немцы неоднократно бросались в контратаки, но были
отброшены. В этом бою уничтожено до 800 вражеских солдат и офицеров, 2
самоходных орудия, 7 бронетранспортёров и несколько шестиствольных
миномётов.

На Чёрном море потоплен танкер противника водоизмещением в 3 тысячи тонн.

Несколько партизанских групп, действующих в одном из районов
Ровенской области, взорвали три железнодорожных моста. Через неделю
немцы восстановили один мост, но партизаны вновь взорвали его. В боях с
противником советские патриоты уничтожили более 120 гитлеровцев. Отряд
киевских партизан заминировал большой участок шоссейной дороги. На минах
взорвалось 8 грузовых и одна легковая автомашины. Убито несколько
десятков вражеских солдат и офицеров. Среди убитых обнаружен труп
немецкого полковника

Западнее Кременчуга в полном составе сдалась в плен 6 рота 849 полка
282 немецкой пехотной дивизии.
 показати весь коментар
 
Что это? Ответ на мой предыдущий вопрос? Приводить какие то неуместные факты, это не уточняет ваш диагноз. Почему не столетнюю войну описание, или там походы Алексадра Македонского, или трафальгарскую битву? Но как всегда вишенка на торте это конечно ВОВ. До того как СССР воевали в союзе с нацистской Германией вроде как и войны не было, хотя во всём мире уже начали отсчёт второй мировой. Так что незнание истории не заменит перепечатывание методички и провозглашение пафосных глупостей, учите историю. Да и вообще прежде чем печатать что либо узнайте что это за понятие.
 показати весь коментар
 
За своим диагнозом смотри. Тебе про Фому, ты про Ерему. Суть поста понять не способен?
 показати весь коментар
 
Сути у бреда нет! А ваш откровенный идиотизм пленыхнетноихмало можно воспринимать только как диагноз какого то психического расстройства.
 показати весь коментар
 
надо скорее их обменивать. И власти сейчас на правильном пути.
 показати весь коментар
 
Их надо было обменивать когда Цемах был, а сейчас на кого?
 показати весь коментар
 
Цемаха отпустили, чтобы он сбежал, и дело с ним замялось. Ему явно предъявлять нечего.
 показати весь коментар
 
Хлопці, як же довго ви в полоні ...
Про вас не забули.
Тримайтеся.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору