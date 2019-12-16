 Пропагандисти "Росії 1" показали українських бійців Пантюшенка, Коринькова і Глондаря, які перебувають у полоні "ДНР". ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, це військові Збройних сил України Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков і Сергій Глондар.
Повідомляється, що в сюжеті, показаному в ефірі програми "Вести недели", також є людина, яку представили як українського військового розвідника. Зазначається, що він потрапив у полон під Дебальцевим, однак його ім'я не назвали.
Всього таких полонених на підконтрольній "ДНР" території, зазначають пропагандисти, кілька десятків. "Їх внесли в списки на обмін і готові віддати Україні. Якщо обмін відбудеться", - йдеться в репортажі.
Hromadske повідомляє, що Богдан Пантюшенко - командир танка, який підбили під Донецьком. Перебуває в полоні "ДНР" з січня 2015 року.
Військовослужбовці 3-го полку спецпризначення старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков потрапили в полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання в районі Дебальцевого. Військові супроводжували колону і повинні були вивести поранених із Дебальцевого, проте їхній загін потрапив у засідку. Тоді кілька військових загинули, кілька - зазнали поранень, інших - взяли в полон.
Нагадуємо, 9 грудня Парижі пройшла перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі". В комюніке за результатами нормандського саміту вказано, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про погодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників із ОРДЛО.
Питання обміну, в рамках якого Україна маємо повернути українських заручників з ОРДЛО, має обговорюватися під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня.
А то что их показали?
Это элемент нормандского договорняка,показали что заложники живые и они ждут выполнения требований.
Народ, це чудо на "пекельних борошнах" спалилося!
https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea5bfc69721b38a0036327c0a6999efb8c33df28fb50d379f30efa67252c9423.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d81f9cf1a9bb124e20c3a87516ba3098b7d62ec664093828ee743da6e8a90ffe.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea739521d2268116fcf71c10339fca9210c26ed1a27ee0755ab6c0b42f8b2f69.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/28b4fcf4f7db5731ee5113d0c8e0773dd543f918f8d0d3b672f43f9beb2b0e30.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b63b28466441888f15956e7b25e8edb3bed52d09d254748633858d21be522c00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/67ff0c857b20df625968fbe6b12dedb6c2f1504c866b98862ca8e39fb64a4d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5a0834f6a9b9ea24f8b7edf8bcff506c14be8385da136cc8840f29bd1c61b801.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789443291*******************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/65f60a629d3dc4ac1ad9517230b72a48ecb20d26de87fe6ab3a314b119505feb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d6d2f2d35b56b7dce043cd5bf4e9639c4bfb385f6b58b4c930ff43569b707fd9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5141a7eddcd44cc7b229077c07a2b221c6b5c537bd38bf489ea6ab1a6aecedb2.jpg https://uploads.disquscdn.com/image
https://uploads.disquscdn.com/images/7***************************************************************.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/7d71226f00a7aa009572d3a9060ff8eb5960f1ee7a2a08d99b8abcf3a639914f.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/4abc4768e68cb3d7f83d46ab9d63a000504e8c72cd4a285e9a48a0e8f6a0572c.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/2de257bb6c9cec1dbfc4176ab8065f678fb1b3d048490cbef51b4a94a708554e.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/814699a501eecba454abe9d7dc2345bd08e0955ec985a6f245465fab15f16f7b.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/c75b9252809af36f481b45ff838a72add2424cba6c930fc1ec674d8d6ed1709e.png
https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.di
8fb50d379f30efa67252c9423.jpg?
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почему не попадают в плен российские военные? Они что, невидимки, или заговоренные?
Источник: https://censor.net.ua/p3165612
В течение 16 декабря в районе южнее и юго-восточнее Черкассы наши
войска с боями заняли ряд населённых пунктов и среди них крупные
населённые пункты Вергуны, Чернявка, Новосельцы, Рублёвка.
В течение 15 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
37 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
100 самолётов противника.
Южнее и юго-восточнее Черкасс наши войска сломили сопротивление
противника и заняли ряд населённых пунктов. В боях за эти пункты
уничтожено более 400 немецких солдат и офицеров, подбито 4 танка,
самоходное орудие и 9 полевых орудий. Захвачены трофеи, в том числе 45
пулемётов и 10 автомашин.
Части Н-ского гвардейского
соединения истребили до 500 вражеских солдат и офицеров, уничтожили 7
немецких танков и 2 бронетранспортёра. На другом участке немцы бросили в
контратаку 25 танков и батальон пехоты. Наши артиллеристы и танкисты,
находившиеся в засаде, подпустили гитлеровцев на близкое расстояние, а
затем открыли огонь. На поле боя осталось 9 сожженных и 6 подбитых
немецких танков. Пехота противника попала под огонь наших стрелков и
откатилась на исходный рубеж.
Южнее города Малин (северо-западнее Радомышля) части Н-ского
соединения выбили противника из нескольких населённых пунктов и улучшили
свои позиции. Немцы неоднократно бросались в контратаки, но были
отброшены. В этом бою уничтожено до 800 вражеских солдат и офицеров, 2
самоходных орудия, 7 бронетранспортёров и несколько шестиствольных
миномётов.
На Чёрном море потоплен танкер противника водоизмещением в 3 тысячи тонн.
Несколько партизанских групп, действующих в одном из районов
Ровенской области, взорвали три железнодорожных моста. Через неделю
немцы восстановили один мост, но партизаны вновь взорвали его. В боях с
противником советские патриоты уничтожили более 120 гитлеровцев. Отряд
киевских партизан заминировал большой участок шоссейной дороги. На минах
взорвалось 8 грузовых и одна легковая автомашины. Убито несколько
десятков вражеских солдат и офицеров. Среди убитых обнаружен труп
немецкого полковника
Западнее Кременчуга в полном составе сдалась в плен 6 рота 849 полка
282 немецкой пехотной дивизии.
Про вас не забули.
Тримайтеся.