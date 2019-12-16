 Під виглядом піску з Чорногорії в Україну намагалися ввезти 3600 тонн небезпечних відходів, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Контрабанда тижня цього разу дуже незвичайна. Ось корабель, везе перші 3600 т "піску" з м. Бієло в Чорногорії. До кінця року мали привезти 10 000 т. Пісок? В Україну? По ціні €1.20 за тону (пісок десь в 100 разів більше коштує)? Нічого не дивує? Подивіться, як виглядає цей "пісок" - насправді, це відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється. Тобто простими словами - небезпечні відходи. Очевидно, замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як звалище, імпортувавши їх на підставну компанію зі статуним капіталом 2 грн", - написав він.
Більш того, як зазначив Нефьодов, представлені підроблені документи за зобов'язаннями щодо захоронення "піску". Національна поліція України порушила кримінальну справу.
"Станом на зараз корабель стоїть, оформляти такий вантаж Нова митниця не збирається, звичайно. Окреме спасибі Єгору Фірсову, без його втручання всіх місцевих екологів купили б з потрохами", - додав Нефьодов.
Отвечу сразу, что бы ты не нес бред дальше. Этот "песок" смешан с отходами пескоструйки в который входят в том числе и очень ядовитые компоненты противообрастающих покрытий подводной части корпуса корабля. "Отсепарировать" их нереально, поэтому используют до предела насыщения, потом за реальные деньги регенерируют. А тут верфь закрывается, решили сэкономить.
повторю вопрос - чем отходы пескоструйной обработки являются опасными и почему их нельзя принимать на очистку и переработку?
мне все это напоминает пшик от бородача. ниочем.
ты его продашь только если очистишь и получишь сертификат. и это не запрещено нигде и ничем. так в чем опасность и такие фанфары о "незаконном грузе"?
и еще - насколько я понял корабль только идет в порт и нефьедов не знает ни степени загрязнения ни его состава. но уже победно прокукарекал
Всё равно что бананы в Эквадор .