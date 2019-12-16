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 Події, Фоторепортаж
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 До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

У понеділок вранці, 16 грудня, директор приватного підприємства в Рівному повідомив, що до дверей підприємства невідомі прикріпили гранату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.

Повідомлення в поліцію надійшло сьогодні, 16 грудня, близько 8:20 від директора приватного підприємства, розташованого в провулку Робочий - 49-річного жителя м. Рівне.

"За зовнішнім виглядом на ручку вхідних дверей прикріпили гранату РГД 5 із запалом. Втім, під час розряджання та приведення об’єкту у безпечний стан спеціалісти-вибухотехніки встановили, що предмет не несе жодної загрози через технічну несправність (запал гранати був здетонований раніше)", - сказано в повідомленні.

До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження 01

Поліцейські предмет вилучили та у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із боєприпасом), скеровуватимуть його на експертизу.

Також дивіться: Чоловік загинув від вибуху гранати у дворі житлового будинку в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТО

До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження 02
До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165573
 
 
 Топ коментарі
 
Тихше! Не видавай усі секрети. К дверной ручке предприятия в Ривном прикрепили гранату, полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 5306
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Криминал за пять лет вырос до безумия. - Раз нет заработка честного - будет нечестный.
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Волонтери,чи правосєки якісь дестабілізують .Аваков зуб дає.
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Криминал за пять лет вырос до безумия. - Раз нет заработка честного - будет нечестный.
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это очень печально. Привет 90-е плять. Я в свое время от этого дерьма свалил.
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Волонтери,чи правосєки якісь дестабілізують .Аваков зуб дає.
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Ежедневная граната - это уже смотрю интернет-мем
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все думаю, не дай бог прицепят к крышке унитаза лексеича, не дай бог
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Петя слишком много знает....о терактах
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Не, ну кто мог привезти гранату, ветеран. В гастрономе не продают.
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Да ладно. В 90е или на руках купить можно было или на сенном рынке. Точки не поменялись цена в уе впрочем тоже
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Но их кто то привозит, с Россией мы не торгуем, так что или ветераны, или патриоты, либо волонтеры снабжают. Выходит как то так.
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Ну горячие точки то понятно. А как вы думаете откуда железки в конервационном масле ... ?
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Видно, не расплатился с рабочими, сейчас эти предприниматели набивают себе карманы, с рабочими не расчитываются по 2-3 месяца.
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