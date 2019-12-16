 "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Киев Оперативный.
"Данило на татовому MERCEDES ML (AH0808BK) підняв на вуха 4 райони і як мінімум 15 екіпажів поліції! За порушення ПДР його намагалися зупинити ще на вулиці Липській, він тут же почав тікати, проїжджаючи на всі червоні світлофори! Проїхав у Печерському районі, Голосіївському і потім через міст Патона переїхав на Березняки, звідки попрямував в сторону Русанівки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час погоні швидкість іноді наближалася до 200 км/год.
"Ганялися за ним хвилин 30 і вже потім на вулиці Панельна, 4, (благо у дворах вузький проїзд) з двох сторін заблокували патрульними автомобілями! Під час погоні в деяких ситуаціях, патрульні говорили, що неадекватний Данило навіть намагався йти на зіткнення з ними.
Данька лишень 2001 року народження, тверезий, не під наркотиками. Каже, що просто злякався бо не було прав, якраз завтра мав іти складати іспит", - повідомляє паблік.
Машина евакуйована, а на водія складено відповідні адміністративні матеріали.
Фото: Киев.Оперативный/Facebook
всему своё время..
И на этом спасибо. Видно, что ссыкаются полицейские. Мало ли, вдруг сын сепара какого нибудь пока что живого.
- Но у меня нет прав
- Значит наказание вы уже отбыли, извините за остановку, хорошего пути
У меня номера покруче, но я не борзею, езжу по правилам, никогда не хамил полиции, как впрочем и мне они не хамили.
А старі поліцаї борзі тільки проти звичайних громадян - цього кента взагалі б не помітили
Вони разом з Кримом завжди намагались позіціонуватись як "не зовсім Україна" граючи на руку нашим ворогам.
І оця поведінка - наслідок такої культури
тож серед міліардерів ви патріотів не знайдете.
Коломойський у 2014 трохи побрикався і бачите на чиєму боці він зараз?
І суспільство нічого б не втратило і життя сотень перехожих та водіїв не піддавали б небезпеці .
Нужно было этого ****** просто пристрелить. И за смерть того подростка, которого случайно застрелил полицейский, выполняя свой долг, должен был отвечать ублюдок сидевший за рулем. Что бы кудахкали "правозащитники-гуманисты" если тот или этот урод въехал в толпу людей, а там, не дай Бог, оказался их ребенок? Этих петушков, е баных акррбатов, нужно садить, что бы они там в сознание приходили.
В нормальной стране пацанчик посидел-бы 6 мес в тюрьме,заплатил штрафы равные половине стоимости этого корыта и имел возможность получить права лет через 5-10 не ранее.
В Украине он получит права через несколько мес,и дальше будет беспределить. А мусора и судьи(так называемые)получат жирную взятку. Жити по-новому!