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 "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18-річний хлопець без водійського посвідчення на батьківському джипі влаштував автомобільні перегони з поліцією в Києві. До його затримання було залучено близько 15 екіпажів поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Киев Оперативный.

"Данило на татовому MERCEDES ML (AH0808BK) підняв на вуха 4 райони і як мінімум 15 екіпажів поліції! За порушення ПДР його намагалися зупинити ще на вулиці Липській, він тут же почав тікати, проїжджаючи на всі червоні світлофори! Проїхав у Печерському районі, Голосіївському і потім через міст Патона переїхав на Березняки, звідки попрямував в сторону Русанівки", - йдеться в повідомленні.

А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 01

Зазначається, що під час погоні швидкість іноді наближалася до 200 км/год.

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А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 02

"Ганялися за ним хвилин 30 і вже потім на вулиці Панельна, 4, (благо у дворах вузький проїзд) з двох сторін заблокували патрульними автомобілями! Під час погоні в деяких ситуаціях, патрульні говорили, що неадекватний Данило навіть намагався йти на зіткнення з ними.

Данька лишень 2001 року народження, тверезий, не під наркотиками. Каже, що просто злякався бо не було прав, якраз завтра мав іти складати іспит", - повідомляє паблік.

А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 03

Машина евакуйована, а на водія складено відповідні адміністративні матеріали.

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А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 04
А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 05
А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 06
А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 07
А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 08
Фото: Киев.Оперативный/Facebook

А в чому причина зупинки?, - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165532
 
   
 Топ коментарі
 
по любому. это беглая дамбасня всю галактику кормящая.
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а в это время криминалитет 4 районов, гулял от души, на вызовы тупо никто не приехал.
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нужно Данькиному папаньке приспустить штані у Даньки и хорошенько "всыпать".И машину очевидно не стоит доверять таному розъеДаньке.Не то будет папанька расхлебывать за Данькой до конца жизни.
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какая интересно на самом деле была причина остановки.
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А по каким статьям предусмотрено наказание за такую езду???
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ніяке. Ось збив би чиюсь дитину (може й твою) тоді років через 5 судових засідань може щось би й було.... Хоча скоріше за все - ні
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за езду по городу со скоростью 200? а ты то сам как думаешь а сердце ты наше? 1-е - превышение скорости. 2-е нереагирование на команды полиции остановится. 3-е езда без водительских прав без участия инструктора и без знака "У". достаточно или еще штук пять тебе прицепить? бараны малолетние у папика машину взял и вперед! ты такой же? короче машину на штафплощадку... штрафы, пацана на кичу суток на 15, пусть в даи полы моет, экзамены на права пока отменить, или пусть пробует , но сдать в Киеве теперь будет проблематично!
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вот бы этих шумахэроф обратно в ордло засунуть!
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Это полицейские так разговаривают со злостным нарушителем? Мне плакать хочется. Это что же за детский сад? Где устав, где профессиональная этика? Такое ощущение, что этим детям в погонах было тоже прикольно поприкалываться в гонках.
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В Трускавец их не брали на повышение квалификации, поэтому маємо, що маємо.
И на этом спасибо. Видно, что ссыкаются полицейские. Мало ли, вдруг сын сепара какого нибудь пока что живого.
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з яким порушником, то вони так толерантно з мерсом спілкуються
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интересно посмотреть на рапорта, 30-45 человек, которые занимались преследованием, и всего 1 задержанный.
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вздрючить всех.почему не приняли мер для остановки?стрелять по колесам запрещено?
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- За это злостное нарушение мы лишаем вас прав "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців - Цензор.НЕТ 7838
- Но у меня нет прав "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців - Цензор.НЕТ 4333
- Значит наказание вы уже отбыли, извините за остановку, хорошего пути "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців - Цензор.НЕТ 2450
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Родители, когда дарите детям машину, дарите права хотя бы за день до этого знаменательного события.
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тем кто ганялся, создавая угрозу жизни людей, или подростка, которого загоняли, если не было информации о совершении реального преступления к чему был этот цирк.
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Мабуть в 2000 році презервативи неякісні були.
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В італии или в Іспании уже полиция пристрелила би
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Как то жаль, что нет старых ментов, которые сломали бы ему челюсть, за такие наглые вопросы.
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х там би вони зломали - на номери поглянь
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Обычные донецкие номера)
У меня номера покруче, но я не борзею, езжу по правилам, никогда не хамил полиции, как впрочем и мне они не хамили.
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Нормальна держава у нас буде коли всі будуть законослухняні незалежно від номерів.
А старі поліцаї борзі тільки проти звичайних громадян - цього кента взагалі б не помітили
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этому даунбасянину до Шумахера как до Марса рачки, а вот до Зайцевой пол-шага...
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хорошим наказанием будет возврат его на родину в маладые республики, там будет всё как в сказкке - после 12:00 мерседес привратитса в тыкву...
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помоему там в 22 00 все по норам тикают, а по улицам бродит гистапо кормильцам на пользу.
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ніх@я йому не буде, це ж не волонтер чи доброволець. скажут ай-яй-яй і відпустять
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даунецкій малолєтній гандон. Скоро ще й з автоматами як чеченці у чмоскві гонять будуть
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Не розпалюйте ворожнечу. Немає різниці між зажратими ворюгами, баригами, неокнязьками, які повилазили з грязі як у Донбасі, так і у Галичині.
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Не знаю за Галичину, а за даунбас я надивився вдосталь.
Вони разом з Кримом завжди намагались позіціонуватись як "не зовсім Україна" граючи на руку нашим ворогам.
І оця поведінка - наслідок такої культури
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Що є українського у маєтках Конча-Заспи, Козина та інших помістях, які виросли біля кожного обласного чи районного центру за часи панування олігархії?
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олігархія - продукт поневолення нації росією.
тож серед міліардерів ви патріотів не знайдете.
Коломойський у 2014 трохи побрикався і бачите на чиєму боці він зараз?
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за рога и в зону ато.....пусть защищает свою землю......
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Надеюсь его уже отпустили и извенились? А то испугался бедный, дяди полицейский были слишком грубы и мешали свободно ездить)
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А че оно сидит,по ипалу не отхватывает? Создает угрозу жизни и здоровью граждан, сразу его валить,согласно Закона,и порадовать мамку и папку
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Схоже на відставання у розумовому розвитку - видно, що батьки турбуються, одягають, годують, балують.
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таких ублюдков мордой в асфальт ( минимум ) - вот и причина остановки
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ментовский беспредел! Биндеровцы обнаглели! Данька даже не накуреный был и не бухнул! Да что ж они с детьми нашими то творят!Общество раскачивают на териториальной основе! АААААА!
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Хлопчик, несмотря на молодость, понимает в каком обществе он живет (блатном-неофеодальном, коррумпированном и "по-понятиям") поэтому искренне удивляется тому, что его посмели задержать полицейские.
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МАЖОР! Шум уляжется, предки откупят!
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19 лет на мерсе..пожурят и отпустят еще и сюи пуси шиколадки макаладки..
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Думаю , це якраз той випадок , коли найкраща дія - це вогонь на ураження .
І суспільство нічого б не втратило і життя сотень перехожих та водіїв не піддавали б небезпеці .
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На мерсе!? Да с номерами ДН!? Отвечаю: Этому - можнА!!!
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напоминаю номера для несведущих - АН донецк, ВВ луганск. свои лугандоновские номера на киевские АА и АI не меняют специально, в этом их лугандонрвский кураж и презрение к остальным учасникам движения. по номерам они узнают друг друга и землякуют, своеобразное земляцкое сообщество.
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НА МЕСТЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТПРАВИЛ В АРМЕЙКУ НА СРОЧКУ, НО ПОХОДУ ТАМ ВАТНИКИ ДОМБАБВИЙСКИЕ РОДАКИ, ПОТОМУ В СЛЕД РАЗ БУДЕТ КАК С ЗАЙЦЕВОЙ
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застрелить ******* надо было, если он в таком возрасте считает себя сверхЧеловком - то будет потом? Верните того копа, что в 2015 году застрелил одного из таких
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жаль, не нашлось вменяемого бетонного столба или надолба...
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Цей пацан - дійсно наддважлива тема для обговорювання, прямо в топ. Продаж землі - це так, фігня якась неважлива.
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И это всего лишь обычный даунбасский шнырь,будет вообще сказка,когда в Украину присоединят пенсокацапвату с дырявыми сепарами
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А давайте краще до України Ізраїль приєднаємо. Чого вже на дрібниці розмінюватись?
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Ольга ЛюдмилаА щє кращє, щоб Україна жила б як Ізраіль. Щоб пенсіонері мали 1300 баксів пенсію та половинні знижки на газ, світло й воду... Щоб любої складності операції виконувались за рахунок більничної каси ( щомісячна сплата 0.02% від пенсії) , щоб старі мали право на соціальне житло за копійки, а дуже старі жили в в будинках з круглодобовим медичним доглядом... Щоб сиділи у тюрмі міністри й навіть президенти як це відбуваєтся в Ізраїлі. щОб парубки в армію рвалися, бо западло не захищати свої родини, а армія була така що з нею ніхто не ризикує жартувати. Щоб кредіти на житло були 6% річних. Щоб промисливість була так що Штати, Кітай та Європа купуют совтвери й воєнні розробки цієї маленької страни. Але щоб так було - народ виходить щоразу... А, взагалі, твій хід думок Ольга Людмила мені довподоби! українці заслуговують на те, щоб жити по людськи, а ні по савецкі-путінські.
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Makar Baboker, Ізраїль живе за рахунок США, і таких країн як Україна. Нова влада навіть пенсії репатріантам, які виїхали в 90х зобовязалась виплачувати. Якщо все ж українці віддадуть свою землю дітям Ізраїлю, вони не будуть жити так чудово, як ви описуєте.
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Україна - годувальниця Ізраілю ? Я не помилився ? Ви саме це хочете сказати ? Це навіть не смішно. Зокрема про пенсії тільки домовляються - це щє не діе. А й якщо буде діяти українська пенсія - це щось навколо 8% від ізраїльскої. Так що, крім справедлівісті, що людина отриммує те , що заробіла - нема про що казати. Це щодо Україна - Ізраиль. Щодо Ізраїль США - Европа і США вкупі дають Україні значно більше грошей... Але є маленька різниця... Виборні слуги народу в Ізраїлі не крадуть цю допомогу, не пилять й не віводять в офшори на власні рахунки...
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дегенерат, психопат. лишить прав с в тюрягу.
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Чого бидлоту так тягне до номерів де цифри повторюються??? Мабудь розуму не висточає запам'ятати багато цифр... :/
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у всіх перевернуті поняття та цінності - поліцаї ніби ругають гонщика, а насправді восторгаюця. Виновнік чуствує себе виновніком "торжества". Якась абсурдність в кожному слові і в кожній дії
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Цель остановки? Ипать любезного папы номер спросить всего на всего ! Идиот...
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Причепилися... Воно невинно,що непотребом зроблене "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців - Цензор.НЕТ 1253
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И самое смешное что ничего ему не будет...А вот если бы мусора открыли огонь и подстреллили ублюдка на скорости 200 то сели бы за умышленное убийство...
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Ну и законы у нас, какой то позор!
Нужно было этого ****** просто пристрелить. И за смерть того подростка, которого случайно застрелил полицейский, выполняя свой долг, должен был отвечать ублюдок сидевший за рулем. Что бы кудахкали "правозащитники-гуманисты" если тот или этот урод въехал в толпу людей, а там, не дай Бог, оказался их ребенок? Этих петушков, е баных акррбатов, нужно садить, что бы они там в сознание приходили.
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Этим заканчивается Need for Speed- Most wanted в реальности.
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В нормальной стране за вождение без прав-тюрьма. Но не в Украине. И темболее не для блатных. И в нормальной стране штрафы суммируются. Тоесть проехал 10 раз на красный-10 штрафов+за езду без прав+ за неостановку по требованию полиции+опасное маневрирование+ превышение скорости более чем на 40 км.
В нормальной стране пацанчик посидел-бы 6 мес в тюрьме,заплатил штрафы равные половине стоимости этого корыта и имел возможность получить права лет через 5-10 не ранее.
В Украине он получит права через несколько мес,и дальше будет беспределить. А мусора и судьи(так называемые)получат жирную взятку. Жити по-новому!
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Молодец парняга, не посрамил трудящихся Донбасса.....
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Це ще добре, що ця "золота" бидлота нікого не вбила.
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