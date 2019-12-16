 19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
На вулиці Милославській патрульні поліцейські зупинили дівчину, котра поводила себе підозріло. Правоохоронці перевірили її документи та запитали про наявність заборонених предметів чи речовин. Дівчина зізналася, що має при собі наркотики. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.
Під час огляду у 19-річної вінничанки правоохоронці виявили 55 пакунків із забороненими речовинами, схожими на марихуану, амфетамін і екстазі.
"Дівчина зізналася, що вона студентка столичного вищого навчального закладу і вирішила "підзаробити" на розкладанні "закладок". Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми направили заборонені речовини на експертне дослідження. Також перевіряємо достовірність показів фігурантки та походження наркотиків.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.
Несла дурь підривникам шеремета.
Усе вірно, зелені шмарклі?
ВІВТОРОК, 17 ГРУДНЯ, 8:30
ПІКЕТ БІЛЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРОТИ прийняття ДИКТАТОРСЬКОГО Законопроекту 0931!!!
У порядку денному Верховної Ради на вівторок заплановане голосування за законопроект №0931. Йдеться про посилення відповідальності за так звану дискримінацію. У разі ухвалення законопроект встановлює значну загрозу для свободи віросповідання і свободи слова. Це одна з найнебезпечніших законодавчих ініціатив за роки незалежності України!
Запрошуємо вийти на акцію протесту. Наша мета:
- не допустити ухвалення законопроекту 0931;
- звернути увагу депутатів на весь перелік вимог громадян, які захищають сімейні і християнські цінності.
Запрошуємо мати з собою саморобні банери різного розміру і змісту, які засуджують гендерну ідеологію, боротьбу з так званою дискримінацією, зазіхання на свободу слова і свободу віросповідання:
"0931 - загроза свободі слова!"
"0931 - знищить свободу віросповідання!"
"Боротьба з дискримінацією - повна профанація!"
"Захистити сім'ю! Зберегти свободу!"
"0931: закрий рота, або сплати 12 000 грн штрафу!"
ГОМОДИКТАТУРА: міф чи реальність?
facebook.com/igor.plohoy/videos/1700828290042169/
ну просто нАходка для правоохранителей, как ещё сама не пришла в отделение удивительно
полицейские протоколы имеют до сих пор сильно много общего с милицейскими "в канаве лежали останки мужчины - вероятно труп."
или ты тоже звёзды на погоны таким макаром получил ?
а так попала в рабство к наркобарыгам ...
Остаётся более-менее подучить польский, и быть в состоянии ответить на вопросы консула кто такой Пилсудский, и где нарисован белый орёл.
Зашла в телеграмм-канал типа "наркотека", клацнула на вкладку "работа" - ей прислали адрес, где забрать наркоту.
Потом заказы приходят - она закладки раскладывает, а менты, соответственно, пасут таких пассажиров.
Щас наркобарыги в основном не цыгане на ауди, и не лысые братухи в адидасе, а очкастые студенты.