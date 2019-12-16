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 19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У правопорушниці виявили 55 пакетиків з розфасованою марихуаною, амфетаміном і екстазі. Слідчі почали кримінальне провадження, а речові докази направили на експертизу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

На вулиці Милославській патрульні поліцейські зупинили дівчину, котра поводила себе підозріло. Правоохоронці перевірили її документи та запитали про наявність заборонених предметів чи речовин. Дівчина зізналася, що має при собі наркотики. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

Під час огляду у 19-річної вінничанки правоохоронці виявили 55 пакунків із забороненими речовинами, схожими на марихуану, амфетамін і екстазі.

"Дівчина зізналася, що вона студентка столичного вищого навчального закладу і вирішила "підзаробити" на розкладанні "закладок". Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми направили заборонені речовини на експертне дослідження. Також перевіряємо достовірність показів фігурантки та походження наркотиків.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.

19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція 01
19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція 02
19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція 03
19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165510
 
 
 Топ коментарі
 
Точно волонтер. Тільки з фронта.
Несла дурь підривникам шеремета.
Усе вірно, зелені шмарклі?
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Що ж це коїться... Чергового патріота України затримали!!! 19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3018
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Зачистка территории движется полным ходом.
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Що ж це коїться... Чергового патріота України затримали!!!
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стірол стоїть, при твому овочеві на колесах й лягаві сиділи, так же, ригівський сепарок?
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Точно волонтер. Тільки з фронта.
Несла дурь підривникам шеремета.
Усе вірно, зелені шмарклі?
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непорохосвиня, ти впевнений що твої поросята не вживають ?
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Хватит терпеть дегенеративный геноцид.
19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7602
ВІВТОРОК, 17 ГРУДНЯ, 8:30
ПІКЕТ БІЛЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРОТИ прийняття ДИКТАТОРСЬКОГО Законопроекту 0931!!!
У порядку денному Верховної Ради на вівторок заплановане голосування за законопроект №0931. Йдеться про посилення відповідальності за так звану дискримінацію. У разі ухвалення законопроект встановлює значну загрозу для свободи віросповідання і свободи слова. Це одна з найнебезпечніших законодавчих ініціатив за роки незалежності України!

Запрошуємо вийти на акцію протесту. Наша мета:
- не допустити ухвалення законопроекту 0931;
- звернути увагу депутатів на весь перелік вимог громадян, які захищають сімейні і християнські цінності.

Запрошуємо мати з собою саморобні банери різного розміру і змісту, які засуджують гендерну ідеологію, боротьбу з так званою дискримінацією, зазіхання на свободу слова і свободу віросповідання:
"0931 - загроза свободі слова!"
"0931 - знищить свободу віросповідання!"
"Боротьба з дискримінацією - повна профанація!"
"Захистити сім'ю! Зберегти свободу!"
"0931: закрий рота, або сплати 12 000 грн штрафу!"
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Чому ми маємо виходити до Верховної Ради 17 грудня, 2019?
ГОМОДИКТАТУРА: міф чи реальність?
facebook.com/igor.plohoy/videos/1700828290042169/
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Правоохранители проверили ее документы и спросили о наличии запрещенных предметов или веществ. Девушка призналась, что у нее при себе наркотики

ну просто нАходка для правоохранителей, как ещё сама не пришла в отделение удивительно
полицейские протоколы имеют до сих пор сильно много общего с милицейскими "в канаве лежали останки мужчины - вероятно труп."
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Деснянский райотдел, самое сволочное ментовское отделение в Киеве! Там если самих "правоохранителей" потрусить, то девицу сразу можна будет записывать как пример добропорядочности и добродетели...
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теперь мусора наведут порядок, поживятся 19ти летней жертвой
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у тебя дети есть ?
или ты тоже звёзды на погоны таким макаром получил ?
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скажи - «мои дети никогда не сделают ничего плохого, так как я хороший родитель и вертел всех на вертеле»
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То воно просто молоде і дурне, або дійсно на плечах мусорські погони.
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ти насправді тупе чи таким прикидаєшся, когось затримають з тих, хто виготовив й розпакував чи ти думаєш там не сотнями підробляють " мінери"?
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Призначили "кізочку відбувайлочку", бравісімо.
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Гірко . Ще одну долю зламано . Вийде з тюряги вже безнадійно зламаною істотою . Жаль . Але це якось має бути по іншому .
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а если бы поехала после школы в Польшу, то была бы человеком, увы,
а так попала в рабство к наркобарыгам ...
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каким человеком, после школы? Работала бы за еду, 10 часов в день 6 дней в неделю, и жила в хостеле с 10 тетками в комнате.
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Ніт, получила бы карту полака, и училась бы в каком-нибудь Швиноушчье на шару, жила бы в общаге,та ещё и степуху бы от паньства получала.
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карту поляка дают только тем у кого польские корни. Те кто могли получить уже все получили.
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За 1600 евро вам помогут "восстановить" польские корни.
Остаётся более-менее подучить польский, и быть в состоянии ответить на вопросы консула кто такой Пилсудский, и где нарисован белый орёл.
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Та не попала она не в какое рабство.
Зашла в телеграмм-канал типа "наркотека", клацнула на вкладку "работа" - ей прислали адрес, где забрать наркоту.
Потом заказы приходят - она закладки раскладывает, а менты, соответственно, пасут таких пассажиров.
Щас наркобарыги в основном не цыгане на ауди, и не лысые братухи в адидасе, а очкастые студенты.
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Ну то й що, коли вийде - то буде ще молода, але вже розумна.
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Просто треба було поводитися природньо, а не підозріло.
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Природньо це шо йти дивитись прямо чи головою не крутити?
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Патрулі обходити стороною, при зустрічі - ховатися за перехожих, очі не відводити, але й у вічі теж не дивитися. В пісочниці прикидатися дівчинкою, а біля стовпа - підпоркою.
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Девка в прок запаслас ь 55 пакетиков это ее норма на пару месяцев
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Як в банку - пільговий період 55 днів, погашення кредиту без відсотків.
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Якісна упаковка, інуїтивно зрозуміла: трава - зелена, земля - чорна, небо - блакитне, Сонце - червоне. Лабораторію не знайшли? А хоч шукали?
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Да уж, попала баба как бедная в торбу, самое главное что, ее посадят на 8 и более, быстро и не отвертишься. Если ты с травой, ты конкурент страны.
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