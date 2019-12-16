EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  9136  15
Матеріали за темою:
Все про:здирство (165) Нацполіція (8666) Правоохоронні органи (539) Черкаси (210)

 Поліцейські-спецпризначенці затримали банду вимагачів у Черкасах. ФОТОрепортаж

Вчора, 15 грудня в Черкасах поліцейські затримали банду вимагачів, які під загрозою застосування зброї, відібрали автомобіль у жителя Київської області та змусили його ще й написати боргову розписку на кілька тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Сектору комунікації поліції Черкаської області

"Сьогодні, 15 грудня, до поліції надійшла інформація, що в Черкасах група невідомих чоловіків, під загрозою застосування зброї заволоділи автомобілем іноземного виробництва жителя Київщини. Крім того, зловмисники змусили потерпілого написати боргову розписку на декілька тисяч доларів США", - сказано в повідомленні.

Поліцейські-спецпризначенці затримали банду вимагачів у Черкасах 01

Як повідомляється, поліцейські Черкаської області миттєво почали відпрацьовувати отриману інформацію. Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що зловмисники до цього часу знаходяться в Черкасах та пересуваються на автомобілі потерпілого вулицями міста.

Також читайте: У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські-спецпризначенці затримали банду вимагачів у Черкасах 02

Зловмисників затримали працівники поліції особливого призначення. Вирішується питання про відкриття ряду кримінальних проваджень.

Поліцейські-спецпризначенці затримали банду вимагачів у Черкасах 03
Фото: сайт поліції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165494
 
   
 Топ коментарі
 
та нет...это были наши друзья из лугандона с которыми мы будем мирится по заверениям зедебила
 показати весь коментар
 
А вы допускаете, что кто-то не хотел отдавать долги? В нашей стране это повсеместно, если тебе не отдали долг, то правды не добьешься. Вот и приходится людям самим принимать меры.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не-а, они заявят что это была шутка и их неправильно поняли. Потом окажутся от показаний, объявят что это полицейский произвол и выйдут под подписку о невыезде.
Короче все как обычно.
 показати весь коментар
 
 
Це були АТОшники та волонтери, в основному дівчата
 показати весь коментар
 
 
та нет...это были наши друзья из лугандона с которыми мы будем мирится по заверениям зедебила
 показати весь коментар
 
 
Швидше за все так ... ці дебіли зависли там в 90 х роках так і не вилазять з них
 показати весь коментар
 
Главное сообщите когда их отпустят.
 показати весь коментар
 
 
Должник, который решил кинуть того, кто деньги ему одолжил.
 показати весь коментар
 
 
А вы допускаете, что кто-то не хотел отдавать долги? В нашей стране это повсеместно, если тебе не отдали долг, то правды не добьешься. Вот и приходится людям самим принимать меры.
 показати весь коментар
 
 
Как говорил один мой знакомый, одолжить кому-то можно ровно столько, сколько потом готов простить.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору