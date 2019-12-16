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Все про:Олімпіада (217) стадіон (20) Токіо (4)

 П'ятиповерховий стадіон відкрили в Токіо до Олімпіади-2020. ФОТОрепортаж

У Токіо відкрили п'ятиповерховий Національний стадіон, на якому відбудуться церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Будівництво стадіону завершилося 30 листопада 2019 року, воно тривало три роки.

Споруда має п'ять поверхів над землею і два поверхи під землею. Її площа - близько 69,6 тис. М².

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Стадіон розрахований на 68 000 глядачів. Будівництво обійшлося в 1,44 мільярди доларів.

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Пятиповерховий стадіон відкрили в Токіо до Олімпіади-2020 02
Пятиповерховий стадіон відкрили в Токіо до Олімпіади-2020 03

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Пятиповерховий стадіон відкрили в Токіо до Олімпіади-2020 04

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри розпочнуться в Токіо 24 липня 2020 року. В Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту (50 дисциплінах). Українські спортсмени до липня 2019 року одержали 32 ліцензії у кульовій стрільбі, артистичному плаванні, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука і стрибках у воду.

Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує збірній України 16 нагород: 7 золотих, 6 срібних і 3 бронзові. Очолять неофіційний залік кількості медалей США - 126 нагород, з яких 51 золота. Також до п'ятірки найсильніших команд потраплять Китай, Японія, Росія і Велика Британія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165488
 
   
 Топ коментарі
 
Гарний стадіон.
А вдвійні приємно, що він не побачить російського прапору та російських спортсменів.
Будуть якісь "іхтамнєти" в нейтральній формі.
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А ще там не буде звучати гімн савєцкага саюза.
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Гарний стадіон.
А вдвійні приємно, що він не побачить російського прапору та російських спортсменів.
Будуть якісь "іхтамнєти" в нейтральній формі.
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Непонятно только под белым флагом, знаменем ЛГБТ или пледом они выйдут )))
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В США зараз вже близько 400 мільйонів населення.
Тим паче, нащо їм взагалі, те зачате під бояришніком, алкоголічне біосміття.
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вони ще додумаються під КАЛОрадками вийти - дибілізм у вати немає межі
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А ще там не буде звучати гімн савєцкага саюза.
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Ну зато ихтамнеты отыграются на Донбассе в нейтральной форме и без власовского флага трехцветного. Олимпиада- лучшее время для агрессии и провокаций. Не думаю что роисе нужна какая-то бумажка в Минске или Париже. Им нужна вся Украина, но не своими руками а "внутренними резервами" самой Украины
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У них буде своя Калорадська олімпіада
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Примерно равен кацапской Звенит-Арене, только попроще и подороже.
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Неизвестно еще окупится ли эта олимпиада, но зато это хороший способ выбросить деньги на ветер.
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В Японії вже колись була Олімпіада.
А стадіони там не пустують.

Там у людей інші уподобання для проведення вільного часу, ніж нажертися шашликів під бухло.
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Звичайно, окупиться, бо в Японії немає откатів, як у Сочі...
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В Японии отрицательная ставка йены. Иными словами бабла немерено, вопрос окупаимости вообше неважен для них. Они найдут чем щаполнить его.
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До олимпиаде ще более пол года, а у них подготовка на завершающей стадии.
То ли дело на рассее, что зимняя в Сочи, что Чемпионат мира по футбюолу. Ну да, японцьі же не воруют 70% от вьіделеньіх денег.
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1,44 млрд.... та на расєє за такі гроші тільки яму під стадіон вириють... лохи якісь ті японці... не вміють гроші "робити"...
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Так радіємо, що не буде смердіти кацапами.
А буде чистенько )))
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У вас в слове .уйло - 5 ошибок ))
А на картинке написано хэллоу ))
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Ну это вы умный образованный, и сразу поняли что там написано. А на России люди, и нравы другие, они могут не понять. Помните старый, тупой, анекдот про "Хелло Раша", "Херово покрашен"?
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Да он тупой, стыдно тут его писать. Его ещё в детстве раскалывали. Там по сюжету извечное противостояние вяликой рассси, и американцев. Где побеждает естественно же вяликая рассия.
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Вот нашел другую интерпретацию этого анекдота.
Старый анекдот чё-то вспомнился, советских ещё времён. Ныне даже неожиданно заигравший некими политическими красками.

Как-то интуристы - белый и негр - решили забухать, начали искать где, а уже поздно, всё закрыто. Им кто-то советует, мол, вы на стройку идите, там в вагончике поспрашайте. Те так и сделали: нашли, сели, конкретно посидели с мужиками, до состояния нестояния. Белый ещё на ногах как-то через раз держится, негр воще никак. В общем, потащил он негра на себе. А на страже у врат дедушка, как положено слепенький, глухенький, с берданкой. Интурист дедка завидел и рукой машет:
- Хелло, рашен!
Дедок:
- У кого ***** покрашен?!
Интурист не унимается:
- Хелло!
Дедок затвором клац:
- Ху*ло так ху*ло, а рубероид положи.
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А мне про америкацев с подлодкой больше понравился. Я погуглила ))
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есть некоторая прослойка человекоподобных (издалека подобных), которые дико возмущаются. что их спортсмены вынуждены выступать под флагом без опознавательных знаков, но страстно одобряют, что их армия воюет без опознавательных знаков на территории других стран
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Вообще очень символично.
Сами назвались, ихтамнетами без флага. Теперь на Олимпиаде ихтамнет.
Будущее параши тоже: ихтамнет... ни страны, ни граждан.
Карма она такая
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Красотища вообще! А мои дети недавно ходили на экскурсию в наш одесский оперный, так оказалось, что в нем минимум 14 этажей! Пять из которых подземных. Оперный хотели взорвать во время во фашисты, люстру оригинальную украли румыны-фашисты. Люстра, кстати, весит более 12 тонн и имеет высоту более 12 метров.
Кто будет в Одессе , не забывайте: что кроме моря и ресторанов есть у нас оперный.
В Украине тоже должны строиться прекрасные объекты. Мы ждём инвесторов , мы достойны всего самого лучшего.
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Какие вы ждете инвестиции, если почти вся Одесса во время войны проголосовала за клоуна в президенты. И этот клоун блестяще доказывает своей деятельностью, что он клоун!! Вы бы вложили свои деньги сейчас в Украину?? Пятиэтажный стадион открыли в Токио к Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 6594
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А "ростислав", напевно, щось недоговорює. Забув втулити фразу про сонцесяйного кандидата, непереможного полководця, Гівнокомандуючого з #мирнимпланом, Свинобаригу Першого.
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Проголосовали, чтобы избавиться от котловодца и мародера, и правильно сделали .В Одессе и так все строится, только вот где заканчивается частный бизнес и начинается государство- сплошная коррупция. У жены мера нашли налом триста тысяч долларов набушники. А в то же время нет у города батутов, чтобы люди выпрыгивали из окон при пожаре. Во внутреннем дворе стлали на последнем пожаре солому!!! Чтобы смягчить падение. Это позорище.Это вырок всему пэтиному коррупционномк режиму и его кадрам, которые все ещё работают на местах.
Украина обязательно станет самой лучшей страной для проживания в мире. На примере Грузии мы видим, что рашка под боком не есть приговор.
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Лимпиады они там у себя устраивают, одним словом буржуи, тьфу...
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Одна із найбагатших країн світу, у якої немає ані нафти, ані газу і 150+ мільйонів населення на маленькій території! А чому? Бо там красти не прийнято від слова взагалі і ще в Японії вважається честю служити народу та імператору.
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Рано японцев списывать в архив, как делают многие аналитики.
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Японці, до речі, заявили, що на відкритті Олімпіади в Токіо покажуть перший у світі серійний літаючий автомобіль. Оце прогрес! А хтось досі валєжнік збирає)))
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Фу как нескрепно, недуховно и непатриотично

Вот нормальный стадион

П'ятиповерховий стадіон відкрили в Токіо до Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 919
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Хтось взагалі читав текст повідомлення перед тим як коментувати НЕучасть Росії?! А там видано прогноз: "Также в пятерку сильнейших команд попадут Китай, Япония, РОССИЯ и Великобритания". Чи можна вірити таким публікаціям?!
А про Рососісію (якщо пам'ятаєте, як виглядає напис на розпахнутій куртці+футболці на відомій світлині) - все ви правильно пишете...
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Также в пятерку сильнейших команд попадут Китай, Япония, Россия и Великобритания. --- КАКАЯ РОССИЯ - ИНТЕРЕСУЕТСЯ WADA? П'ятиповерховий стадіон відкрили в Токіо до Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 9629
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