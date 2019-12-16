 П'ятиповерховий стадіон відкрили в Токіо до Олімпіади-2020. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
Будівництво стадіону завершилося 30 листопада 2019 року, воно тривало три роки.
Споруда має п'ять поверхів над землею і два поверхи під землею. Її площа - близько 69,6 тис. М².
Стадіон розрахований на 68 000 глядачів. Будівництво обійшлося в 1,44 мільярди доларів.
Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри розпочнуться в Токіо 24 липня 2020 року. В Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту (50 дисциплінах). Українські спортсмени до липня 2019 року одержали 32 ліцензії у кульовій стрільбі, артистичному плаванні, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука і стрибках у воду.
Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує збірній України 16 нагород: 7 золотих, 6 срібних і 3 бронзові. Очолять неофіційний залік кількості медалей США - 126 нагород, з яких 51 золота. Також до п'ятірки найсильніших команд потраплять Китай, Японія, Росія і Велика Британія.
А вдвійні приємно, що він не побачить російського прапору та російських спортсменів.
Будуть якісь "іхтамнєти" в нейтральній формі.
Тим паче, нащо їм взагалі, те зачате під бояришніком, алкоголічне біосміття.
А стадіони там не пустують.
Там у людей інші уподобання для проведення вільного часу, ніж нажертися шашликів під бухло.
То ли дело на рассее, что зимняя в Сочи, что Чемпионат мира по футбюолу. Ну да, японцьі же не воруют 70% от вьіделеньіх денег.
А буде чистенько )))
А на картинке написано хэллоу ))
Старый анекдот чё-то вспомнился, советских ещё времён. Ныне даже неожиданно заигравший некими политическими красками.
Как-то интуристы - белый и негр - решили забухать, начали искать где, а уже поздно, всё закрыто. Им кто-то советует, мол, вы на стройку идите, там в вагончике поспрашайте. Те так и сделали: нашли, сели, конкретно посидели с мужиками, до состояния нестояния. Белый ещё на ногах как-то через раз держится, негр воще никак. В общем, потащил он негра на себе. А на страже у врат дедушка, как положено слепенький, глухенький, с берданкой. Интурист дедка завидел и рукой машет:
- Хелло, рашен!
Дедок:
- У кого ***** покрашен?!
Интурист не унимается:
- Хелло!
Дедок затвором клац:
- Ху*ло так ху*ло, а рубероид положи.
Сами назвались, ихтамнетами без флага. Теперь на Олимпиаде ихтамнет.
Будущее параши тоже: ихтамнет... ни страны, ни граждан.
Карма она такая
Кто будет в Одессе , не забывайте: что кроме моря и ресторанов есть у нас оперный.
В Украине тоже должны строиться прекрасные объекты. Мы ждём инвесторов , мы достойны всего самого лучшего.
Украина обязательно станет самой лучшей страной для проживания в мире. На примере Грузии мы видим, что рашка под боком не есть приговор.
Вот нормальный стадион
А про Рососісію (якщо пам'ятаєте, як виглядає напис на розпахнутій куртці+футболці на відомій світлині) - все ви правильно пишете...