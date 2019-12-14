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 Церемонія прощання з ветераном АТО Юрієм Яценом відбудеться 16 грудня на Київщині. ФОТО

У понеділок, 16 грудня, в Храмі Вознесіння Господнього в селі Вишневе Київської області відбудеться церемонія прощання з бійцем Юрієм Яценом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, церемонія розпочнеться о 12:30.

Юрій Петрович Яцен (позивний Хаскі) народився 5 червня 1981 року в Києві. До війни на Донбасі довгий час жив у селі Рогізки Сновського району Чернігівської області, звідки і пішов у червні 2014 року в батальйон спеціального призначення "Чернігів" (на той час - батальйон спеціального призначення "Чернігів" Міністерства внутрішніх справ), в липні вже був у зоні проведення антитерористичної операції. Служив військовим кінологом.

Пройшов кілька ротацій на фронті, був поранений. Брав участь у спецоперації із затримання так званого "медового терориста", який приніс на блокпост українських захисників мед із вибухівкою. Після демобілізації жив у Києві, займався проблемою реабілітації ветеранів. Учасник проєкту "Друг Героя".

Юрій Яцен загинув 10 січня в ДТП. У нього залишилася дружина.

Церемонія прощання з ветераном АТО Юрієм Яценом відбудеться 16 грудня на Київщині 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165412
 
 
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Вечная и светлая память Юрию.........Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования........
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какого, блин 10 января, 10 декабря он погиб....
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ушел в июне 2014 году в батальон специального назначения "Чернигов" (в то время - батальон специального назначения "Чернигов" Министерства внутренних дел), в июле уже был в зоне проведения Антитеррористической операции.

Слава Герою !
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