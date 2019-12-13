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 Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, "йолка" і каток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Он воно що

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

...а вертоліт просто так упав

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі. ВІДЕО+ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підводний човен РФ "Чита" затонув під час буксирування в Тихому океані

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий вертоліт розбився в Росії

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

А те, что ціни ростуть - не наша проблема

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Жорсткі умови

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу"

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Без цензури

Читайте на "Цензор.НЕТ": З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло". ВIДЕО

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

- Це перебір!

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Каток, так каток!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Офісом Президента встановлюють ковзанку. ФОТО

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

ШО, апять ЙОлка?! Нє, каток!

Читайте на "Цензор.НЕТ": КМДА не давала дозволу на ковзанку перед Офісом Президента, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Зачекались...

Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, йолка і каток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Олімпіада по-російськи

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165332
 
   
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