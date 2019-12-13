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 Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк. ФОТО

Суддя Печерського суду Світлана Шапутько залишила без задоволення клопотання адвоката фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка про відвід судді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Суддя Світлана Шапутько відмовила в задоволенні клопотання адвоката Андрія Антоненка про відвід судді.

Питання визначення запобіжного заходу для Антоненка, який підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета розглядатиме суддя Вовк.


Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк 01
Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк 02

Фото - Олег Богачук 

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Читайте також: Боюся, щоб не постраждали невинні люди, - мати Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165330
 
 
 Топ коментарі
 
А не пора ли судить Вовка?
Скдом линча!
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Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк - Цензор.НЕТ 3343 Danis Nielsen
Зебили из этих 73% что голосовали за Монику Зеленски еще за вами не пришли ?

Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк - Цензор.НЕТ 1911
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Це той Вовк шо Луцика судив?Дякую Поця))
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Не тот вроде молодой был - этот автомайдановцев прессовал , так что тоже есть за ,что дякувать
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А не пора ли судить Вовка?
Скдом линча!
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Идёт охота на Вовков, идёт охота,
На серых хищников матёрых и щенков,
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу, и пятна красные флажков.
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Высоцкий пел не про подонков!
Ваша цитата великолепна, но не к месту.
Ой вру к месту, но это Вовки охотятся на ВОЛКОВ.
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Судью вовка надо с маленькой буквы писать
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Зебили из этих 73% что голосовали за Монику Зеленски еще за вами не пришли ? Готовьтесь , курей режут по осени
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Комуняки всі теж були впевнені що вертухаями на вишках сидітимуть. А в результаті тисячі їх отримали кулю в потилицю.
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Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк - Цензор.НЕТ 3343 Danis Nielsen
Зебили из этих 73% что голосовали за Монику Зеленски еще за вами не пришли ?

Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк - Цензор.НЕТ 1911
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птічкі палят мєтодічкі

Ростислав Терлецький

ПІЗНАЄТЕ?!
Тези новітньої російської пропаганди:

- патріот? Значить за Пороха.
- проти капітуляції? Значит за повернення Пороха до влади.
- Марченко, Звіробій, Федина - мають сидіти у тюрмі.
- війна іде, бо добровольці (патріоти, волонтери, праворадикали, бандерівці, Порошенко) не дають їй завершитися.
- НАТО та ЄС - погано, Росія - добре.
- треба посадити Порошенко (волонтерів та радикалів) і настане мир, а Росія дасть нам гроші.

Ці тези лежать також в основі нашої державної політики.
Випадково цю політику засвітив Ноздрачов.
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Євген Магда
15 ч. ·

Цікавий нюанс:
- у вересні на мосту Метро проявляє себе неадекватно Олексій Белько, екс-військовослужбовець ССО. Арсен Аваков поряд у всій красі.
- у грудні затримують дотичного до ССО Андрія Антоненка
- ССО створено вже в умовах гібридної війни з Росією, і це небезпечний для агресора рід військ
Правда ж цікаво, Алексей Никифоров
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Это быдло рассчитывало на подачки. Но уже сказано - что пенсии повышать будут только с 80 лет
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Да кто бы в этом сомневался . Тут и до бабки ходить не нужно.
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Я не уверен, как в их вине, так и в невиновности. Но, как говорил Глеб Жеглов Наказания без вины не бывает....
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Решение украинского вопроса.. В 1918-1933 не добили. Для этого Зеленский даже пригласил вражеский «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации "Звезда"» «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации. Всех кто сопротивлялся российской оккупации будут судить предатели а потом Лагеря в Сибири или расстрел. Думаю украинцы новый Геноцид уже не переживут а все потому что большинство украинцев уроки истории не усвоили и будут снова ждать своих детей как в 1933.
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Светлана Шапутько. Заинтересовала тётя, не только потому, что Светлана, а мои первые пять жен- все Светланы. Не только внешним видом, потому что я- столько не выпью, чтобы заинтересоваться. А своим решением заинтересовала. Пришлось ГУГЛить. И обнаружилось вот что:

1. В декабре 2014 г. переведена в Печерский районный суд Києва с Алчевского горсуда Луганской области.
28.05.1985 г.р. Прописка: АЛЧЕВСЬК ГМИРІ 4344 ( ничего не имею против жителей донецкой/луганской области. Тут карьера интересна) с Алчевска на Печерск )

2. "Сергею Цинаридзе, действующему сотруднику спецбатальона милиции, на днях объявили подозрение в эпизодах, касающихся нападения «Беркута» на активистов Автомайдана. 13 октября 2015 года Печерский районный суд Киева в лице судьи Шапутько постановил удовлетворить отвод следователя Артема Яблонского от участия в этом уголовном производстве. Сделано это было по ходатайству «беркутовского» адвоката Кваши.

3. Знаменитый Печерский суд Киева 10 июля 2015 года принял очередное скандальное решение. На сей раз отличилась судья Шапутько, которая умудрилась в отсутствии на заседании представителей прокуратуры, милиции и самого дела, снять аресты с ТРК «Метроград», ТРК «Метрополис» и гостиницы «Русь», захваченных в свое время рейдерами из России.

4. Судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько взяла самоотвод в судебном заседании по ходатайству о продлении срока содержания под стражей бывшего народного депутата Украины, члена партии «Свобода» Юрия Сиротюка

http://infokava.com/
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/88235-interesnye_fakty_iz_biografii_sudji_kotoraja_otpravila_v_sizo_patruljnogo_sergeja_olejnika

Интересно? Мне, как спецу по Светланам- да!
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Так ваша Моника ее и свернула. Суды низших инстанций должны были реформироваться с 2020.Учи мат часть тупень.
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список посаджених реформованими судами коррупціонерів та сепарів в студію,клован Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк - Цензор.НЕТ 1392
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Перечитай еще раз про реформу ты с первого раза смотрю не доганяешь. Могу тебе спикок сепаров и врагов выпущенных и вернувшихся при Янелохе хочешь?
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·2 ч

Антоненко в ніч вбивства Шеремета був у гостях і є купа свідків! Ну, блін, невдача! І МВС, і Зеленський ніколи нікого безпідставно не звинувачували, а тут знов! Не сидіть вдома! Більше спілкуйтеся і ходіть в гості! Бо кожен день без свідків підстава зеленим на вас щось повісити!
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Навіть, якщо Бригінець зі всіма свідками прийде в суд - суддя вовк йому не повірить, що тої ночі Антоненко пиячив в гостях.
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УВАГА! Отримана інформація щодо замовлення на підрив Медведчука, Бойка, Портнова, Шуфрича, Дубинського і решти шавок Москви. Можу назвати імена замовників, пане Аваков!
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Три года жирный лизоблюд Херащенко втирал о российском следе и руке мацквы. Сейчас эта падла, от котор воняет руснявым медведчуковским газом, несет ватный бред из лубянских методичек

Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк - Цензор.НЕТ 9256
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Почему-то вся эта катавасия с т.н. судьями и якобы "неопытными" горе-покушателями смахивает на ситуацию с неопытной девушкой, первоходкой по оралу, которая в работе шкурку себе на голову натянула!
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Вони під Коломойського копають, висуваючи версію про "дестабылызацыю"!
У дестабілізації на той час був зацікавлений лише КОЛОМОЙСЬКИЙ!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!

Мотив був лише у Коломойського!
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Карманный "судья" Коломойского, в карманном "суде" Коломойского.
Само "расследование" воняет быстро слепленнной на ровном месте заказухой: указано что они стрррашные национализды и расизды, и именно поэтому убили Шеремета.
Он что, негр что ли был ? Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк - Цензор.НЕТ 2068
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Смотрю выступление Авакова у Савика Шустера.Ну что вам сказать?После порции новых вещдоков по делу Павла Шеремета,Юра Бутусов совсем погрустнел.Ведь на форуме цезора диванные эксперты уже всех оправдали,Авакова с Зеленским заганьбылы,и новым майданом запужали.
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А что за вещдоки, и почему они не в суде, а на телешоу ?
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А говорил я таким как Вы - не смотрите продажного манипулятора шустрого... Вышинский и не такое вытворял... и что действительно плохо, ****, умер своей смертью...
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НБ говорил,но Юра Бутусов его не послушал.Сам к Шустрику поперся,теперь обтекает.А вот Гордон Авакова поблагодарил.Видно выступление и аргументы Авакова были обоснованы.
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ЗЕгенерати, яценюки, вальцманы, гордоны и прочая "шустрая мразь" из 0,1% известного этнического меньшинства больше всего боится именно украинских патриотов. Особенный ужас вызывают украинские националисты. Сама мысль о том что у 80% населения (этнические украинцы Украины) вдруг спадет пелена СМИ с глаз и все увидят перед собой жалких вороватых ублюдков-торгашей заставляет последних наносить "превентивные удары".
А почему бы яценюкам не заказать Шеремета? Судя по развитию событий это классический "превентивный удар" - кому выгодно? Помните? Они вполне подходят на роль заказчика, исполнителя и судьи... Они дети лжи и ложь их образ жизни...Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк - Цензор.НЕТ 6814
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Ну как можно бред твой комментировать?Просто промолчать.
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Попу с кресла,дуй в суд.там узнаешь.Юра пытается обвиняемых оправдать,но хорошо видно его замешательство.Юра просто в ауте.
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Наследник Портнова и Филатова: кто нагибает суды под Зеленского Декабрь 13, 2019Без рубрикиКомментарии

Несмотря на публичные обещания Владимира Зеленского и его команды кардинально изменить государственную систему, сняв коррупционный навес и отказавшись от ручных систем управления, похоже, что новая власть уверенно идет по стопам своих «попередников». В частности, показателем этого является тот факт, что за это время никуда не делась технология «телефонного права».
Сразу несколько источников во властных кабинетах рассказали Lenta.UA о том, что с сентября управлением судами занимается заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.
Об этом передает сегодня издание «ОРД».
«Ученик Портнова - беспринципный и готовый на всё. Собственно сейчас он и выполняет функции, которые во времена Януковича в Администрации президента выполнял Портнов, а во времена Порошенко - Алексей Филатов», - рассказали нам offrecords в ОП.
В тему - Как бандюкович Портнов «решает» дела Майдана
В целом Смирнов известен, как юрист с весьма подпорченной репутацией. Что уж говорить, если в 2012 году он был внештатным советником председателя Госагентства по инвестициям и национальных проектов Владислава Каськива. Тогда, напомним, из этой госструктуры «улетучилось» около двух миллиардов гривен.
Это не мешало Смирнову активно менять политический окрас. В 2012 году он был в команде с на тот момент главным юристом УДАРа Валерием Карпунцовым, в 2014 году был на Майдане, помогал Дмитрию Ярошу, после чего оказался в УКРОПе. Сначала стал помощником нардепа Андрея Денисенко, а в 2015 году стал депутатом Днепропетровского облсовета от этой политсилы и юридически помогал тогдашнему главе этой политсиле Геннадию Корбану и помощнику Бориса Филатова Михаилу Кошляку, которого обвиняли в участии в «организованной преступной группировке Корбана».
Однако наибольший удар по имиджу Смирнов получил после того, как принялся активно защищать в судах экс-регионалов - в том числе, бывшего министра юстиции Елену Лукаш, бывшего главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, экс-топ-чиновника НАК «Нафтогаза» Александра Кацубу, одиозного главреда «Страна.ua» Игоря Гужву и т.д. Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк - Цензор.НЕТ 8240
Смирнов (слева) защищает одиозного экс-министра юстиции Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк - Цензор.НЕТ 8240
Нынешний заместитель главы Офиса президента Зеленского с бывшим замом Администрации президента Януковича
После своего назначения Смирнов принялся утверждать, что в Офис президента пришел «по приглашению», но кто именно его пригласил - говорить отказывается.
Сам Смирнов говорит следующим образом: «Мне показалось, что с этой командой людей мы можем провести быстрые и эффективные изменения».
Стоит признать, что изменения и вправду начались. Проблема состоит только в том, что фактически все метаморфозы, инициированные Офисом президента, касаются того, чтобы максимально «нагнуть» под себя всю судебную систему Украины.
Для этого предпринимаются различные схемы. В частности, Смирнову очень быстро удалось поставить понятного себе главу Верховного совета правосудия (ВСП) - вместо Владимира Говорухи, у которого резко ухудшилось здоровье, это кресло занял Андрей Овсиенко - бывший судья апелляционного суда Волынской области.
Впрочем, похоже, Смирнов дружит не только с «приватовскими», но и с другим интересным персонажем, имеющим крайне неоднозначное реноме - экс-главой СБУ, олигархом Валерием Хорошковским.
В тему - Зеленский устал, а Хорошковский помогает таможне. Главное из интервью с Богданом
В ноябре журналистам удалось зафиксировать, как заместитель главы Офиса президента ездил в офис к экс-владельцу «Интера», который последние годы жил в Монако, и только сейчас, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, вернулся в Украину.
На этом похождения Смирнова не заканчиваются. В качестве посланника из Офиса Зеленского он ходит к директору Государственного бюро расследований Игорю Трубе, который несмотря на скорую отставку весьма лоялен к некоторым представителям нынешней власти.
Очевидно, что помимо контроля над ВСП, которым активно занимается Смирнов, также стоит ожидать экспансию и по другим направлениям. Понятно, что при этом ни о каких реформах в судебной системе говорить не стоит.
В частности, еще 7 ноября вступил в силу закон, который предусматривает создание инструментов для очистки и обновления органов судейского управления - Высшей квалификационной судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП). Однако в ВСП заблокировали возможность подчистить свои ряды.
Стоит ли говорить, что это происходит с молчаливого разрешения Офиса президента и лично Смирнова, который сейчас превращается в «смотрящего» за судебной системой, и повторяет путь своих предшественников - Портнова и Филатова.
О какой судебной реформе можно говорить, если Смирнов, по информации судей, постоянно дает указания, какие решения принимать, кого осудить, кого помиловать, и все зависит от его воли, а не от закона…
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