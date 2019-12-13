 Загиблого на Донбасі воїна 14-ї ОМБ Сергія Сироту поховали на Волині. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання Район.Рожище

Сергій Сирота 1997 року народження, старший солдат, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 9 грудня ввечері від множинних вогнепальних осколкових поранень, яких зазнав унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

"13 грудня попрощатися з 22-річним захисником прийшли односельці, бойові побратими, представники влади, волонтери і просто небайдужі громадяни.

Військовослужбовця проводжали в останню путь під звуки похоронного маршу і залпи рушниць. Священнослужителі відправили заупокійне богослужіння.

Поховали хлопця на місцевому кладовищі під крики "Герої не вмирають!" - наголошується в матеріалі видання.

Увечері 12 грудня в Луцьку, біля пам'ятного Фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загиблим за Єдність України" відбулося урочисте прощання із загиблими волинянами: Андрієм Войтовичем і Сергієм Сиротою, про що повідомляє Луцька міська рада.

У Героя залишилися мати і двоє братів.

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