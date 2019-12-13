 Зеленський зустрівся з прем'єром Грузії Гахарією: обговорили євроатлантичну інтеграцію. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський і Гахарія підписали Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, яка має стати ключовим механізмом двостороннього діалогу.
Під час зустрічі було обговорено можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Ради Європи.
Зеленський високо оцінив потенціал розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами, зазначивши, що Грузія є важливим перспективним ринком для українського експорту. Він також відзначив наявні можливості для активізації інвестиційної сфери.
У цьому контексті сторони домовилися про проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва вже у І кварталі 2020 року в Тбілісі.
Ёшкин Крот
@yoshkinkrot
·2 ч
Очередной «прорыв» и «рекорд»: естественная убыль населения только за 9 месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек. Это максимум за 11 лет (Росстат). А 25 миллионов россиян просто не могут покинуть страну из-за долгов, кредитов, алиментов, штрафов и неоплаченных счетов ЖКХ.
пам'ятаю, як одне кацапля в моєму кошику м'ясце та ковбаски пасхальні винюхувало
Тех грузин во всей Грузии меньше, чем в Киеве народу....
Боишься в одном месте свои шыдевры мысли оставлять?\
Милости просим на мою тему https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/221#comment_72324387
Можешь предстать во всей красе.
У тіє такі ж самі "євроінтеграційні перспективи", що й в України - ніякі, тобто.
Франція, он, заблокувала "початок переговорів про процес приєднання" з Албанією та Північною Македонією. Остання навіть назву змінила заради тієї "євроінтеграції" та вступу до NATO, членом якого Албаніє є вже десять років. За оцінками експертів, процес розширення ЄС "призупинено" років на десять, а з огляду на результати вчорашніх виборів у Брекситанії, цілком можливо, що й надовше...
Вот финиш это то, что ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
Его обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Ещё раз.
Москва. Кремль. Путин!!!