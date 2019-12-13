 3 тис. євро за ухилення від призову: СБУ затримала львівського поліцейського на хабарі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Інспектор з особливих доручень відділу професійного навчання спільно з посадовою особою районного військового комісаріату налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від призовників. За кілька тисяч євро вони "визнавали" чоловіків непридатними до служби.
Затримали інспектора поліції в центрі Львова під час одержання чергового хабаря.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності його спільника.
"Ухвалу на обшук у Юлі Кузьменко суддя Вовк видав 4 грудня 2019, а психо-фізиологічна експертиза, яка служила підставою ухвали, датується 11 грудня."
решта - димова завіса і хайп
Старшина Запаса @StarshinaZapasa 6 часов назад
Ну то есть и формулу Штайнмаера привез, и группу телеканала "Звезда" пригласил, и интервью "России-24" дал и Путину ручку-таки пожал.
Если еще пару дней подождать, какие новые подробности вскроются, интересно.
Газовый контракт подписал? Доброе утро.
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!"Б.Окуджава