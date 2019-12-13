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 3 тис. євро за ухилення від призову: СБУ затримала львівського поліцейського на хабарі. ФОТО

Три тисячі євро вимагав інспектор управління кадрового забезпечення ГУ Нацполіції у Львівській області від призовника за сприяння в ухиленні від військової служби. Співробітники СБУ затримали поліцейського на гарячому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Інспектор з особливих доручень відділу професійного навчання спільно з посадовою особою районного військового комісаріату налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від призовників. За кілька тисяч євро вони "визнавали" чоловіків непридатними до служби.

Затримали інспектора поліції в центрі Львова під час одержання чергового хабаря.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності його спільника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

3 тис. євро за ухилення від призову: СБУ затримала львівського поліцейського на хабарі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165268
 
 
 Топ коментарі
 
цікаво, скільки шмаркля заплатила за 4 повістки?
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який дебіл дасть 3 косаря, якщо ЯНЕЛОХ чотири рази закосив взагалі задарма!?
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мама пресвята вовородіца 3 тыс. евро за уклонение от призыва: СБУ задержала львовского полицейского на взятке - Цензор.НЕТ 5317
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цікаво, скільки шмаркля заплатила за 4 повістки?
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ни сколько, т.к. их продолжали слать
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В нього золота мама. Врятувала солоденького мамчиного...
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а сколько вы думали заплатит член клуба G2?
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он прикидвался дебилом, а оказалось не прикидывался
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ты лучше посчитай сколько порохоскот за три года войны заплатил налогов в казну рф!!!патриот недоделанный.
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кацапня ты для начала мову изучи,а потом вопросы задавай
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не буду я вчити твою мову.... я - в своїй країні і ваша мова мені нах не потрібна
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ты лучше вспомни где мозги свои потерял, в Украине ты чужой!Пшел вон отсюда мразота соевая!
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тільки тупий москальський ідіот може писати таку х..ню..... ти хоч одне слово українське знаєш, свинорус?
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ты сначала мозги свои найди а потом о тупости пиши.Про украинский спроси у 25% .только спрашивай на русском на мови тебя не поймут
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Поліцейський зі Львова? А де він мешкає?
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Я сьогодні проізжав біля головного управління поліціі, де його в цей час пов'язали СБУшники. Бачив цю сцену.
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Прям у своего главка полисмены взятки берут и не прячутся? Охренели от безнаказанности?
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Щось таке. Видно вже не один раз таку операцію проробляв.
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Кардинал SoF‏ @sofnesk 24 минуты назад

"Ухвалу на обшук у Юлі Кузьменко суддя Вовк видав 4 грудня 2019, а психо-фізиологічна експертиза, яка служила підставою ухвали, датується 11 грудня."
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який дебіл дасть 3 косаря, якщо ЯНЕЛОХ чотири рази закосив взагалі задарма!?
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ТруЪльвовянин должен должен был избить того, кто принёс повестку на пару с соседом, как это было недавно?
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у Парижі янєлох бил іспользован по прямому назначєнію
решта - димова завіса і хайп

Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 6 часов назад

Ну то есть и формулу Штайнмаера привез, и группу телеканала "Звезда" пригласил, и интервью "России-24" дал и Путину ручку-таки пожал.
Если еще пару дней подождать, какие новые подробности вскроются, интересно.
Газовый контракт подписал? Доброе утро.
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"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!"Б.Окуджава
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якщо вже завзяті не хочуть служити--точно пора валить з цього лохотрону.
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хорош за молодежью гоняться долбики совково-ватные платите бабки и делайте контрактную профи армейку
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3 к евро это в какую армию..звездный десант космовойск на 10 лет..какой бред..?? 3 тыс. евро за уклонение от призыва: СБУ задержала львовского полицейского на взятке - Цензор.НЕТ 8958
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Максимум что слышал это во время мобилизации 1000$ ну 3к евро сейчас за что?
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Зеленский, огласи 3 тыс. евро за уклонение от призыва: СБУ задержала львовского полицейского на взятке - Цензор.НЕТ 6281 , скока забашлял за четыре отмазки!
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Приймайте закон - розстрілювати подібне бидло на місці при затриманні "на гарячому".
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