 Унаслідок ДТП на Чернігівщині загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.
"ВАЗ-21099" та "Рено Логан" зіткнулися біля селища Березна. У результаті ДТП загинули троє чоловіків, двох жінок та ще одного чоловіка госпіталізовано.
Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Триває досудове розслідування.
дорога вроде бы нормальная, может уснул кто-то?
че не написали сколько из ТАЗа умерло? че, закупать их хотят то и боятся пугать полицейских шо любое столкновение в этом говне - и вы клиент доктора, или даже совсем уж последнего в жизни доктора в морге?
вы думаете зелебобики на своих лисапетах лучше ездят?
вы дурак, пихто?
привык работать в режиме нон-стоп, а тут вроде и напряженки нет - чего не побубнеть