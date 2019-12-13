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 Унаслідок ДТП на Чернігівщині загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

Близько дев'ятої ранку 13 грудня на трасі "Чернігів-Мена" сталася ДТП, унаслідок якої загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

"ВАЗ-21099" та "Рено Логан" зіткнулися біля селища Березна. У результаті ДТП загинули троє чоловіків, двох жінок та ще одного чоловіка госпіталізовано.

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

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Унаслідок ДТП на Чернігівщині загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано, - Нацполіція 01
Унаслідок ДТП на Чернігівщині загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165243
 
 
 Топ коментарі
 
Ось де війна... А не те, що нам розповідають та чим лякають для маскування капітуляції та поглинанням рюсскім міром, то херня.
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Вот так едешь и никогда не уверен шо вернешься домой....

дорога вроде бы нормальная, может уснул кто-то?
че не написали сколько из ТАЗа умерло? че, закупать их хотят то и боятся пугать полицейских шо любое столкновение в этом говне - и вы клиент доктора, или даже совсем уж последнего в жизни доктора в морге?
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і так кожного дня, в кожній області. херої патріоти, вам не страшно? чи святий термос зі святим петром очі застяв на все, що відбувається навкруги? чи і тут пуйло винуватий?
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Ось де війна... А не те, що нам розповідають та чим лякають для маскування капітуляції та поглинанням рюсскім міром, то херня.
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В пожарах гибнет существенно больше.
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В путинском говне конечно же все погибли.
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Привет, придурок! Оцени фотки. Шо видишь? В макроновском гавне- кто-то такой же придурок, как и ты. Шо, не так? Опровергни, придурок.
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Я вижу,что путинский идиот стесняется своего власовского триколора и прячется как крыса.
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Фотографии, конечно - "не фонтан", но судя по размещению ТС после столкновения и характеру повреждений, светленький "металлолом", скорее всего, пошёл на обгон, не убедившись в том, что "встречка" свободна...
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Вот так едешь и никогда не уверен шо вернешься домой....

дорога вроде бы нормальная, может уснул кто-то?
че не написали сколько из ТАЗа умерло? че, закупать их хотят то и боятся пугать полицейских шо любое столкновение в этом говне - и вы клиент доктора, или даже совсем уж последнего в жизни доктора в морге?
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так как в Украине ездят - ето не отсюда туда доехать - ето спешилово на встречу с господом...
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і так кожного дня, в кожній області. херої патріоти, вам не страшно? чи святий термос зі святим петром очі застяв на все, що відбувається навкруги? чи і тут пуйло винуватий?
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а херої патріоти тут причем?
вы думаете зелебобики на своих лисапетах лучше ездят?
вы дурак, пихто?
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поставте уже 3,62 в свое паганяло, или нищеброд и требуется помощь? неужели порохоботы настолько тупые, что не понимают иронии, метафоры, ? складывется впечатление, что вы поголовно тупо-тупоголовые. (ничего личного к вам, я как всегда образно)
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спасибо за подтвердилово, хотя ето и не было обязательно...
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ох и да - (ничего личного к вам, я как всегда образно)
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не знаю где он, а от я точно работе
привык работать в режиме нон-стоп, а тут вроде и напряженки нет - чего не побубнеть
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