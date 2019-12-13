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 Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Знімальна група програми "Схеми" зафіксувала низку фактів, які можуть свідчити про те, що Володимир Зеленський міг зустрічатись з олігархом Ігорем Коломойським щонайменше тричі впродовж двох місяців – на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де мешкає президент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У двох з трьох випадків туди також у той же час приїжджали перший помічник президента Сергій Шефір та помічник президента Андрій Єрмак.

Журналісти зафіксували, як пізно ввечері​ 31 жовтня із офіса Ігоря Коломойського виїхав мікроавтобус "Мерседес" та заїхав у підземний паркінг будинку на Грушевського, де мешкає президент.

Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - Схеми 01
Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - Схеми 02

На території будинку "Схеми" також помітили автівки, якими користуються перший помічник Зеленського Сергій Шефір та його ж помічник Андрій Єрмак. Журналісти звернули увагу, як довкола будівлі чатували співробітники управління державної охорони.

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Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - Схеми 03

Згодом знімальна група зафільмувала, як "Тойота кемрі" Андрія Єрмака заїхала до паркінгу, та покинула територію будинку. Втім, вже за декілька хвилин автівка повернулася на територію будинку. А за півтори години звідти майже одночасно виїхали автівки, якими користуються Андрій Єрмак та Сергій Шефір. Машина першого помічника президента, за спостереженнями журналістів, заїхала тоді до котеджного містечка, де мешкає Шефір.

Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - Схеми 04

Цю ж його автівку раніше "Схеми" бачили біля офісу Ігоря Коломойського. Тоді Шефір підтвердив, що приїжджав до олігарха, а Коломойський – спростував.

Два тижні потому, 15 листопада журналісти зафіксували, як територію будинку, де мешкає президент України, одночасно залишили автівки Єрмака та Шефіра. Згодом з паркінгу будинку виїхав мікроавтобус "Мерседес Віано", який знімальна група раніше постійно бачила біля офісу Коломойського. Цією автівкою, в тому числі, користувався співвласник "Кварталу 95" Тімур Міндіч, який також мешкає в будинку на Грушевського.

"Однак Міндіч завжди виходить з авто на вулиці, а не у паркінгу", – йдеться у розслідуванні.

Знімальній групі вдалось зафіксувати, як автобус заїхав на закриту територію будинку, де мешкає Ігор Коломойський.

Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - Схеми 05

Світло у вікнах будинку спочатку не горіло, але вже за 5 хвилин з‘явилось в одному з них.

Знімальній групі також вдалося помітити, як це авто, в тому числі, возить охоронця Коломойського після робочого дня.

Крім того, журналістам також вдалось зафіксувати ще одну можливу зустріч олігарха у будинку на Грушевського, де проживає президент Зеленський. В ніч на 19 жовтня із закритої території цього будинку виїхала "Шкода суперб".

Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - Схеми 06

Автівка повернула у напрямку будинку, де мешкає Ігор Коломойський. Знімальна група "Схем" змогла зафіксувати лише закриті ворота і охоронця. За 5 хвилин журналісти побачили, як та сама "Шкода" разом з кортежем олігарха попрямувала у бік офісу Коломойського. Автомобіль заїхав на підземний паркінг.

Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - Схеми 07

Це авто "Схеми" неодноразово фіксували і біля офісу Ігоря Коломойського, і біля будинку, де він мешкає. Як з‘ясували журналісти, у одній із квартир зареєстрований його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а в іншій – компанія Дмитра Дубілета, ІТ-директора "ПриватБанку" до його націоналізації.

Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - Схеми 08

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"Схеми" відправили запит в Офіс президента із запитаннями до Володимира Зеленського, відповіді поки не отримали.

Сергій Шефір та Андрій Єрмак заперечили наведену інформацію щодо зустрічей із Коломойським у будинку на Грушевського. Сам Коломойський заявив у коментарі "Схемам", що з моменту обрання Зеленського президентом бачився з ним "один раз": "Нічого не змінилося. Так, рідко, іноді може смс-ку якусь, комікс якийсь відправлю".

На запитання, чи є якісь люди, які виконують функцію комунікаторів між ним та президентом, відповів: "У нас немає з президентом Зеленським ніяких інтересів, які перетинаються. Ми ніяк не пов'язані".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165239
 
   
 Топ коментарі
 
От так Зє!біли перемогли олігархів! Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9810
Країна дурнів!
Ви зробили себе разом! Зє! Вадійте! Пишайтеся!
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ща начнётся ваЗЕлиновый пердёж!)))))))))))
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"Схемы"
- это разве не порохоботский слив по-определению?
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А раньше порохоботы сами себя сливали? Ну почему зебилы настолько тупые?
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там вони всі "фунти" і зРада і кабмін і сам нелох ...ця фейкова "влада" поставлена тільки з однією метою ...допродати Україну ...а головне її ЗЕМЛЮ ...
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"И я не удивлюсь, Леночка, если завтра мы узнаем, что Ваш муж тайно посещает ...... старую бородатую любовницу !"
Бриллиантовая рука
или С легким паром-2, Вавочка Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9715
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А мог и четырежды!!! Схемы на службе у Свына!
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А до избрания зе , были у моники на службе присуя петю
Жги ещё у тебя так смешно получается 😂
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Смешно не смешно, а Свын платит не плохо!
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А когда схемы свыню топили , кто платил ? Наверное петя сам себя заказывал 😂😁😁
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Смішно... Схеми доклали до травлі Пороха не тільки руку, а руки й ноги разом взяті.
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Свын платит исключительно подлецам и негодяям. Хотя ты и сам себя знаешь!
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От так Зє!біли перемогли олігархів! Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9810
Країна дурнів!
Ви зробили себе разом! Зє! Вадійте! Пишайтеся!
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Ну ,хорошо. А все ли шло против олигархов, при прошлом ?
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Коломойшу розкуркулили, інших позбавили преференцій. Навіть приснослівний Ротердам+ як виявилося давав найнижчу вартість електроенергії і зачіпав лиш інтереси Коломойського.
Вам про це постійно казали, а що у відповідь?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не барига!
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Из пустого в порожнее. - Ахмет за время войны увеличил состояние ? - И это главный виновник войны.
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ЛуГАНДОНец!! Вину за каждый свой изъян вали на предков-обезьян! Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8331
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Зебизян, бреши соседям по ветке

26.09.2018, 10:56


...
Отмечается, что в 2013 году состояние Ахметова сократилось с $22 млрд до около $4 млрд в 2015-ом. Однако теперь его капитал оценивается в $5,93 млрд.https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ahmetov-snova-bogateet---smi
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Ахметов за час війни збільшив статки?А Forbs говорить протилежне.
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Главный виновник войны всё же *****. С нашей стороны главный виновник - овощ.
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С прошлым все понятно барыга и все такое...и он уже более полугода как не при власти. Речь про нынешнего, который пришел к власти, как раз на критике предыдущего вот тут и возникает куча вопросов, про то, что критиковал и как поступает сам!!!
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Я бы сильно удивился, если бы они НЕ встречались. Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2094
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а шо здесь такого?

Двум евреям уже нельзя встретится и поговорить...?
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Причем так считают даже израильтяне,многое из них искренне не понимают,как украинцы терпят над собой власть кучки жуликов-ашкенази.
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Президент олигархата. А рядился слугой народа....
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Та тобі ж про це криком кричали! Хіба забув?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не барига!
І що? Ти задоволений результатом? Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 543
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В слове ,барыга,мародер - много негатива. Не ?
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Ви обрали презиидентом найгіршого баригу, єврейського баригу Коломойсього! Він сам хвалився, що у 2014 продавав армії бронежилети за подвійною ціною. Вам про це криком кричали! Кричали що Зєля - зіц прєдсєдатєль Фунт, що улитиме всім Коломойський!
І що?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не кандітєр!
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Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж



любовники хреновы,
по гостиницам ныкаются.

но счастие в личнойжизни ни перед чем не остановит





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На каждой из встреч Зеля боролся с украинским олигархатом.
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кто им заказал такой бред??????
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Порошенко МОГ вырасти порядочным человеком!!! Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2085
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навряд - у него папа вор! яблоко от яблони не далеко катится.
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Так это Порошенко водит Зеленского за руку на встречи с Коломойским?Вот гад,и здесь подставил бубочку.
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Что значит мог? Конечно мог. И встречался. И будет встречаться. Кто хозяин скомороха? Беня. Сегодня идут переговоры по газу в Вене, вопросы земельной аферы. Это все в порядке приоритетов Коломойского, его это все чрезвычайно интересует. Но возникает множество вопросов по поводу финансирования компании Зеленского - там много темных пятен относительно того, кто и как ему переводил "пожертвования". Вот от этого нас хотят отвлечь, но вряд ли выйдет. Так что нас ожидает много "открытий чудных"...
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какая-то двойная зрада:
1) моника олигархом управляется
2) никакой диджитализации! А как же "президент в смартфоне"?
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А-а-а, не верю. Не хочу слышать. А-а-а... Зеленский не мог так поступить. А-а-а-а... Это всё порохоботы хотят замарать чистейшую репутацию президента и отобрать у нас конец, конец эпохи бедности. А-а-а..
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Ура! Слуга Бени "великого" продажа Украины оптом!
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Слуга народа - фейковая контора рогов и копыт с ЗЕ-председателем Фунтом, котор ничего не решает, под земельную аферу..Им плевать шо гибнут на Донбассе, шо уровень преступности зашкаливает, шо хубло с рюкзаковым навязал капитуляцию. Мародеров интересует только земля.
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Да нет, он заходил к его соседу. Ведь не один же Зеленский там живет.
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Время покажет кто врет, а кто правду режет.
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Каломойша -реальный президент Украины. С кем и когда считает нужным и встречается. Что кому не ясно? Это все было понятно еще за долго до выборов.Не понятно только зачем бегать за ним и подкарауливать.
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факты которые могут свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский мог



если БЫ!...блаблаабла
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Владимир разрабатывает секретный план спасения страны, а вы все это срываете!
Теперь ничего не получится и это вы виноваты! Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2423
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Ваня, мог и встречался - разные понятия!
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Зачем читать то, что автор в названии материала обозначил, как предположение? Это неинтересно изначально и напоминает сплетни бабушек на лавочке. Таким образом сам автор снимает с себя ответственность и перекладывает ее на читателя. Жаль, но к содалению - это самая настоящая желтая пресса. Какие бы там фамилии не присутствовали.
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Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что они вместе тайно посещают синагогу...
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...Судья, избиравший меру пресечения по делу Шеремета, взял самоотводПредставители защиты волонтера и детского медика Юлии Кузьменко заявили об отводе судьи Печерского районного суда Кеива Сергея Вовка на заседании по избранию меры пресечения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. В ответ судья взял самоотвод.
"Данное дело снимается с рассмотрения. Данное заявление направляется на автораспределение и другой судья будут решать этот вопрос", - заявил судья на заседании в пятницу.
До этого, после начала заседания, защита заявила об отводе судьи, в связи с недоверием к нему, обоснованном его действиями во время задержания Кузьменко и обысков по месту ее жительства.
Ранее в пятницу судья Вовк зачитал решение Печерского суда об избрании для другой подозреваемой в деле убийства Шеремета медсестры Яны Дугарь меры пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.
Заседание по избрании меры пресечения Кузьменко проходило в открытом режиме. В начале заседания судья удовлетворил прошение защиты, чтобы Кузьменко во время заседания находилась возле адвоката.
В зале находились депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич, которая заявила о намерениях взять Кузьменко на поруки. Также на поруки подозреваемую готовы взять депутаты 8-го созыва Натальи Веселова, Оксана Корчинская и Николай Величкович, а также еще ряд других лиц, в частности, сотрудников и руководителей медицинских учреждений.
Согласно тексту подозрения, Кузьменко была непосредственным исполнителем убийства, а именно прикрепила взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Следствие просит взять Кузьменко под стражу.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346474-sudjja_izbiravshij_meru_presechenija_po_delu_sheremeta_vzjal_samootvod
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Ни малейших сомнений в отъявленной лжи обвинителей. Цель всё та же: остановить стремительно падающий вниз рейтинг Зеленского плюс отвлечь от отвратительно-беспомощного поведения его же в Париже. Смотрите. Вдруг арестовали Гладковского (который до этого многократно ездил за рубеж). Одели браслет. Выпустили. В рот воды набрал "бигус инфо" - шайка мерзких дезинформаторов в тоге "журналистов". Где лицемерные стоны о коррупции в Оборонпроме? Где "зубожіння народу"?
Тут же по поводу ""убийц Шеремета" срочно сляпали грандиозную пресс-конференцию с поздравлениями, восторгами и президентом Зеленским во главе. Ему-то что здесь делать? И конечно, лицемерный предатель Аваков тут как тут, как это Билецкого не позвали? Вы хоть тресните, а раньше Украиной восторгались, в 2014, а сейчас вежливые пожимают плечами, а менее воспитанные смеются. Променять патриота страны на марионетку?
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За Україну... Навіщо їм банк, якщо є такий простір для діяльності.
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зеленський то бенін цуцик
зараз фактично відбувається все, що він наговорив раніше.
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А сколько раз он мог НЕ встречаться, аж страшно подумать.
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У него рука КО в одном месте, встреча не прекращается ни на минуту.
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Может проще было показать фото ромашки и посчитать,по лепесткам, мог или не мог встречаться? Было бы точнее...
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"Боронитиму честь зе і коломойші навіть ціною своєї честі!!!"
Були такі слова у присязі?
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С путиным шесть раз мог встречаться. Бабки с подъезда.
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"...мог трижды тайно встречаться с Коломойским" - именно этим отличается желтая пресса - она констатирует не свершившееся событие, как новостные издания, а создает скандал, или фейк.
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баригазєлєбєня впевнено сідає на енергетичні потоки(а фактично бєня!), що підтверджується нормандською зустріччю...тобто власне криворізьке х*йло поводить себе так саме, як і кремлівське...Вітаю з обранням диктатора, наркомана та шавки олігарха!!!
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Не має ніякого значення: зустрічався чи не зустрічався! Для будь якої досвідченої, здатній думати та знайомою з логікою людини ясно: Зеленський є маріонетка (як би він не відхрещувався) Коломойського, олігархів та московії. Факти уперта річ.
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И шо ВЫ хотели??? Ну не может же РОБОТОДАТЕЛЬ к работнику бегать
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Все правильные любовницы бегают на свидания тайно.
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ЗеЛя и БеНя обворовывают Украины!этих зеленых гнид скоро погоним на ростов!
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Если вы считали, что репортаж ТК Звезда с Майдана независимости это уже полный финиш, то нет.

Вот финиш это то, что ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
Его обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ещё раз.

Москва. Кремль. Путин!!!

Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9196
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Ти правий: Бєня і Зеля не могли не зустрічатися.
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я помню как порохоботы накинулись на журналиста Бигуса за свынарчуков и кругом волали что не может быть . Не ?
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Бєня зробив Зелю президентом. Єврейський хлопчик з гарної єврейської сім'ї пам'ятає хто його вистругав з деревяшки. Це він вам нічого не винен. Не ви ж його зробили президентом.
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Зеленский міг ТРИЧІ... Ваш ПЕСдун жодного разу... Співчуваємо....
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Зеленский міг ТРИЧІ... Ваш ПЕСдун жодного разу... Співчуваємо....
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- Изя, а как будет полное имя от Беня?
- Вообще-то, Бенцион.
Но в случае с Коломойским - Бенефициар!
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Вы. порохоботы, совсем охренели! Это не Зеленский был, а переодетый Порошенко, и не Коломойский, а тоже Переодетый Порошенко! Эпоха олигархов закончилась!!!
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