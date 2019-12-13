 Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У двох з трьох випадків туди також у той же час приїжджали перший помічник президента Сергій Шефір та помічник президента Андрій Єрмак.

Журналісти зафіксували, як пізно ввечері​ 31 жовтня із офіса Ігоря Коломойського виїхав мікроавтобус "Мерседес" та заїхав у підземний паркінг будинку на Грушевського, де мешкає президент.





На території будинку "Схеми" також помітили автівки, якими користуються перший помічник Зеленського Сергій Шефір та його ж помічник Андрій Єрмак. Журналісти звернули увагу, як довкола будівлі чатували співробітники управління державної охорони.

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Згодом знімальна група зафільмувала, як "Тойота кемрі" Андрія Єрмака заїхала до паркінгу, та покинула територію будинку. Втім, вже за декілька хвилин автівка повернулася на територію будинку. А за півтори години звідти майже одночасно виїхали автівки, якими користуються Андрій Єрмак та Сергій Шефір. Машина першого помічника президента, за спостереженнями журналістів, заїхала тоді до котеджного містечка, де мешкає Шефір.

Цю ж його автівку раніше "Схеми" бачили біля офісу Ігоря Коломойського. Тоді Шефір підтвердив, що приїжджав до олігарха, а Коломойський – спростував.

Два тижні потому, 15 листопада журналісти зафіксували, як територію будинку, де мешкає президент України, одночасно залишили автівки Єрмака та Шефіра. Згодом з паркінгу будинку виїхав мікроавтобус "Мерседес Віано", який знімальна група раніше постійно бачила біля офісу Коломойського. Цією автівкою, в тому числі, користувався співвласник "Кварталу 95" Тімур Міндіч, який також мешкає в будинку на Грушевського.

"Однак Міндіч завжди виходить з авто на вулиці, а не у паркінгу", – йдеться у розслідуванні.

Знімальній групі вдалось зафіксувати, як автобус заїхав на закриту територію будинку, де мешкає Ігор Коломойський.

Світло у вікнах будинку спочатку не горіло, але вже за 5 хвилин з‘явилось в одному з них.

Знімальній групі також вдалося помітити, як це авто, в тому числі, возить охоронця Коломойського після робочого дня.

Крім того, журналістам також вдалось зафіксувати ще одну можливу зустріч олігарха у будинку на Грушевського, де проживає президент Зеленський. В ніч на 19 жовтня із закритої території цього будинку виїхала "Шкода суперб".

Автівка повернула у напрямку будинку, де мешкає Ігор Коломойський. Знімальна група "Схем" змогла зафіксувати лише закриті ворота і охоронця. За 5 хвилин журналісти побачили, як та сама "Шкода" разом з кортежем олігарха попрямувала у бік офісу Коломойського. Автомобіль заїхав на підземний паркінг.

Це авто "Схеми" неодноразово фіксували і біля офісу Ігоря Коломойського, і біля будинку, де він мешкає. Як з‘ясували журналісти, у одній із квартир зареєстрований його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а в іншій – компанія Дмитра Дубілета, ІТ-директора "ПриватБанку" до його націоналізації.

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"Схеми" відправили запит в Офіс президента із запитаннями до Володимира Зеленського, відповіді поки не отримали.

Сергій Шефір та Андрій Єрмак заперечили наведену інформацію щодо зустрічей із Коломойським у будинку на Грушевського. Сам Коломойський заявив у коментарі "Схемам", що з моменту обрання Зеленського президентом бачився з ним "один раз": "Нічого не змінилося. Так, рідко, іноді може смс-ку якусь, комікс якийсь відправлю".

На запитання, чи є якісь люди, які виконують функцію комунікаторів між ним та президентом, відповів: "У нас немає з президентом Зеленським ніяких інтересів, які перетинаються. Ми ніяк не пов'язані".