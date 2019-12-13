 Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У двох з трьох випадків туди також у той же час приїжджали перший помічник президента Сергій Шефір та помічник президента Андрій Єрмак.
Журналісти зафіксували, як пізно ввечері 31 жовтня із офіса Ігоря Коломойського виїхав мікроавтобус "Мерседес" та заїхав у підземний паркінг будинку на Грушевського, де мешкає президент.
На території будинку "Схеми" також помітили автівки, якими користуються перший помічник Зеленського Сергій Шефір та його ж помічник Андрій Єрмак. Журналісти звернули увагу, як довкола будівлі чатували співробітники управління державної охорони.
Згодом знімальна група зафільмувала, як "Тойота кемрі" Андрія Єрмака заїхала до паркінгу, та покинула територію будинку. Втім, вже за декілька хвилин автівка повернулася на територію будинку. А за півтори години звідти майже одночасно виїхали автівки, якими користуються Андрій Єрмак та Сергій Шефір. Машина першого помічника президента, за спостереженнями журналістів, заїхала тоді до котеджного містечка, де мешкає Шефір.
Цю ж його автівку раніше "Схеми" бачили біля офісу Ігоря Коломойського. Тоді Шефір підтвердив, що приїжджав до олігарха, а Коломойський – спростував.
Два тижні потому, 15 листопада журналісти зафіксували, як територію будинку, де мешкає президент України, одночасно залишили автівки Єрмака та Шефіра. Згодом з паркінгу будинку виїхав мікроавтобус "Мерседес Віано", який знімальна група раніше постійно бачила біля офісу Коломойського. Цією автівкою, в тому числі, користувався співвласник "Кварталу 95" Тімур Міндіч, який також мешкає в будинку на Грушевського.
"Однак Міндіч завжди виходить з авто на вулиці, а не у паркінгу", – йдеться у розслідуванні.
Знімальній групі вдалось зафіксувати, як автобус заїхав на закриту територію будинку, де мешкає Ігор Коломойський.
Світло у вікнах будинку спочатку не горіло, але вже за 5 хвилин з‘явилось в одному з них.
Знімальній групі також вдалося помітити, як це авто, в тому числі, возить охоронця Коломойського після робочого дня.
Крім того, журналістам також вдалось зафіксувати ще одну можливу зустріч олігарха у будинку на Грушевського, де проживає президент Зеленський. В ніч на 19 жовтня із закритої території цього будинку виїхала "Шкода суперб".
Автівка повернула у напрямку будинку, де мешкає Ігор Коломойський. Знімальна група "Схем" змогла зафіксувати лише закриті ворота і охоронця. За 5 хвилин журналісти побачили, як та сама "Шкода" разом з кортежем олігарха попрямувала у бік офісу Коломойського. Автомобіль заїхав на підземний паркінг.
Це авто "Схеми" неодноразово фіксували і біля офісу Ігоря Коломойського, і біля будинку, де він мешкає. Як з‘ясували журналісти, у одній із квартир зареєстрований його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а в іншій – компанія Дмитра Дубілета, ІТ-директора "ПриватБанку" до його націоналізації.
"Схеми" відправили запит в Офіс президента із запитаннями до Володимира Зеленського, відповіді поки не отримали.
Сергій Шефір та Андрій Єрмак заперечили наведену інформацію щодо зустрічей із Коломойським у будинку на Грушевського. Сам Коломойський заявив у коментарі "Схемам", що з моменту обрання Зеленського президентом бачився з ним "один раз": "Нічого не змінилося. Так, рідко, іноді може смс-ку якусь, комікс якийсь відправлю".
На запитання, чи є якісь люди, які виконують функцію комунікаторів між ним та президентом, відповів: "У нас немає з президентом Зеленським ніяких інтересів, які перетинаються. Ми ніяк не пов'язані".
- это разве не порохоботский слив по-определению?
Бриллиантовая рука
или С легким паром-2, Вавочка
Жги ещё у тебя так смешно получается 😂
Країна дурнів!
Ви зробили себе разом! Зє! Вадійте! Пишайтеся!
Вам про це постійно казали, а що у відповідь?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не барига!
26.09.2018, 10:56
...
Отмечается, что в 2013 году состояние Ахметова сократилось с $22 млрд до около $4 млрд в 2015-ом. Однако теперь его капитал оценивается в $5,93 млрд.https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ahmetov-snova-bogateet---smi
Двум евреям уже нельзя встретится и поговорить...?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не барига!
І що? Ти задоволений результатом?
І що?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не кандітєр!
любовники хреновы,
по гостиницам ныкаются.
но счастие в личнойжизни ни перед чем не остановит
1) моника олигархом управляется
2) никакой диджитализации! А как же "президент в смартфоне"?
если БЫ!...блаблаабла
Теперь ничего не получится и это вы виноваты!
"Данное дело снимается с рассмотрения. Данное заявление направляется на автораспределение и другой судья будут решать этот вопрос", - заявил судья на заседании в пятницу.
До этого, после начала заседания, защита заявила об отводе судьи, в связи с недоверием к нему, обоснованном его действиями во время задержания Кузьменко и обысков по месту ее жительства.
Ранее в пятницу судья Вовк зачитал решение Печерского суда об избрании для другой подозреваемой в деле убийства Шеремета медсестры Яны Дугарь меры пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.
Заседание по избрании меры пресечения Кузьменко проходило в открытом режиме. В начале заседания судья удовлетворил прошение защиты, чтобы Кузьменко во время заседания находилась возле адвоката.
В зале находились депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич, которая заявила о намерениях взять Кузьменко на поруки. Также на поруки подозреваемую готовы взять депутаты 8-го созыва Натальи Веселова, Оксана Корчинская и Николай Величкович, а также еще ряд других лиц, в частности, сотрудников и руководителей медицинских учреждений.
Согласно тексту подозрения, Кузьменко была непосредственным исполнителем убийства, а именно прикрепила взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Следствие просит взять Кузьменко под стражу.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346474-sudjja_izbiravshij_meru_presechenija_po_delu_sheremeta_vzjal_samootvod
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Тут же по поводу ""убийц Шеремета" срочно сляпали грандиозную пресс-конференцию с поздравлениями, восторгами и президентом Зеленским во главе. Ему-то что здесь делать? И конечно, лицемерный предатель Аваков тут как тут, как это Билецкого не позвали? Вы хоть тресните, а раньше Украиной восторгались, в 2014, а сейчас вежливые пожимают плечами, а менее воспитанные смеются. Променять патриота страны на марионетку?
зараз фактично відбувається все, що він наговорив раніше.
Були такі слова у присязі?
Вот финиш это то, что ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
Его обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Ещё раз.
Москва. Кремль. Путин!!!
- Вообще-то, Бенцион.
Но в случае с Коломойским - Бенефициар!