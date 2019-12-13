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 З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 грудня, в селі Квітневе Рожищенського району Волинської області відбулося прощання з Андрієм Володимировичем Войтовичем, 1990 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 9 грудня ввечері від множинних вогнепальних осколкових поранень, зазнаних унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Район.Рожище, повідомляє Цензор.НЕТ.

"13 грудня попрощатися із захисником прийшли бойові побратими, волонтери, односельці, посадовці та інші небайдужі громадяни. Військовослужбовця проводжали в останню путь під звуки поховального маршу та залпи рушниць. Священнослужителі відправили панахиду. Поховали чоловіка на місцевому кладовищі", - наголошується в матеріалі видання.

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Учора ввечері в Луцьку, біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України", відбулося прощання із загиблими Андрієм Войтовичем і Сергієм Сиротою, повідомляє Луцька міська рада.

У Героя залишилися дружина-волонтерка і двоє синів.

З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 01

З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 02
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 03
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 04
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 05
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 06
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 07
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 08
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 09
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 10
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 11
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 12
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 13
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 14
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 15
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 16
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 17
З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині 18

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165233
 
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