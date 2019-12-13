EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Фоторепортаж
  2137  28
Матеріали за темою:
Все про:контрабанда (1058) Правоохоронні органи (523) СБУ (4906) звільнення (742) Баканов Іван (92)

 Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

Служба безпеки України успішно виконує завдання Президента щодо викорінення корупції та боротьби з контрабандою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив Голова СБУ Іван Баканов, звітуючи про 100 днів перебування на посаді.

"Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопосадовців, а 134 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за 117 кримінальними провадженнями. До різних термінів засуджено 50 осіб", - повідомив Іван Баканов.

Зазначається, що яскравий приклад оперативної роботи – затримання на гарячому ексзаступника директора ПАТ "Завод Маяк", який отримав $200 тисяч за сприяння у продажі майнового комплексу заводу за заниженою ціною. Крім того, Служба посилила боротьбу з контрабандою.

"Завдяки спільним діям із британськими та польськими колегами в Україні була вилучена найбільша за історію незалежності партія тютюнових виробів на 120 млн гривень", ‒ додав очільник СБУ.

Серед справ, які отримали широкий розголос, ‒ припинення діяльності транснаціональної злочинної наркокорпорації "Хімпром".

Служба також викрила організовану злочинну групу, яка за 1,5 млн євро намагалася продати "місця" у Верховній Раді.

"Це не єдиний випадок, коли шахраї намагаються торгувати керівними посадами у державних структурах. Ще раніше нам вдалося викрити двох ділків, які пропонували місця у держорганах за винагороду", – додав Баканов

Також читайте: 101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи. ІНФОГРАФІКА

Також СБУ продесонструвала результати роботи за останні 100 днів у формі інфографіки:

Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 01
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 02
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 03
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 04
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 05
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 06
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 07
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 08
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 09

Нагадаємо, що Баканова призначено на посаду Голови СБУ 29 серпня 2019 року. Своїм основним завданням він бачить реформування Служби, її осучаснення за найкращими світовими стандартами. За словами Баканова, замість обслуговування політичних еліт і тиску на бізнес СБУ має стати мобільною та високотехнологічною службою, запобігати ризикам, а не констатувати їх.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165194
 
 
 Топ коментарі
 
Уволили 39 патриотов и на их места поставили зелебобиков сепаров
 показати весь коментар
 
есть ложь, наглая ложь и статистика... так вот, если господин Баканов перешел к статистике, то, значит, не все в порядке в Датском Королевстве...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Уволили 39 патриотов и на их места поставили зелебобиков сепаров
 показати весь коментар
 
 
точно. а сівоха прафесіанал в чому? а зелена шмаркля? і вся остальна погань
 показати весь коментар
 
 
А ты что суперпрахфесианал,что оцениваешь прахфесианализм других людей?
 показати весь коментар
 
 
да нєт канєчна я ніразу нє сагрєшил аценівать праффєссіаналізм зєльоньіх саплєй іба ета как ковьірять палкой гавно - дело безпалезноє безсмьісленноє і зловонноє
 показати весь коментар
 
 
В колишньому совку патріот - це посада на яку призначають.
 показати весь коментар
 
точно. в снбо тепер вялікі пацреготи - сівоха і каралєвска зато без Кривоноса
 показати весь коментар
 
 
Благодаря работе Баканова уволены 39 чертей
 показати весь коментар
 
 
И на их место посажено 39 ещё щелёных чертёнков.
 показати весь коментар
 
 
проверкой на вшивость СБУ, будет отдача под суд, чёрта-полковника,который в интервью сказал, что ВСУ легче интегрироваться с российской армией,чем с националистами Украины
 показати весь коментар
 
есть ложь, наглая ложь и статистика... так вот, если господин Баканов перешел к статистике, то, значит, не все в порядке в Датском Королевстве...
 показати весь коментар
 
 
все ции заслуги меркнут по сравнению со спектаклем по спасению ефрейтора бабченко васей грицаком
 показати весь коментар
 
 
Слово то какое подобрал! "Благодаря"!
Та, пля, скажи прямо: вместо этих поставили своих людей.
И кто из них куёвей это ещё вопрос.
 показати весь коментар
 
 
Це мабуть такі як О. Зеркаль наприклад?! Якщо ці чиновники були злочинцями у владі, то чому вони не відбувають покарання у місціях позбавлення волі, а майно їхнє не конфісковане? Їх просто звільнили. Як зайця, який просив не кидати його у тереновий кущ. А якщо це були патріотично налаштовані грамотні професійні люди, то чому ти не відбуваєш покарання у місцях позбавлення волі?!
 показати весь коментар
 
 
Сам себя не похввалишь никто не похвалит
 показати весь коментар
 
 
Когось звільнили,а когось на їх місце поставили...Поставили зелених,недозрілих і недосвідчених,але зате чесних і з світлими очима...І це найважливіші критеріі...Нехай педофіл,*********,насильник чи бандит - світлі очі...це головне...
 показати весь коментар
 
У нас в місті на одному оборонному підприємстві директори мінялись як рукавички за останні роки. Тепер їм прислали "новоє ліцо" - майже діда, який зібрав колектив і заявив, що "треба взяти все хороше, що було в радянському союзі, і впроваджувати". А заборгованість по зарплаті вже 2 місяці... Якось так
 показати весь коментар
 
как в Росиюшке....
Приватные секреты и тайна личной жизни? - нет, не слышали....




Mikhail Golub

@golub

·1 мин

И раньше ходили слухи, что операторы пишут все наши разговоры. Теперь мы знаем точно, что так оно и есть.

Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов - Цензор.НЕТ 5952
 показати весь коментар
 
 
Береза тепер обурюється. Зате на виборах був латентним зебобіком. Чому вони всі раніше не думали?
 показати весь коментар
 
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников Источник: https://censor.net.ua/p3165194
це неосвічене в курсі, що звільнення посадовців не є завданням СБУ? відділ кадрів, бляха.
 показати весь коментар
 
 
СБУ должно уничтожать сепаратизм во всех его проявлениях и пресекать деятельность ************* спецслужб! Это его задача, а то что профан Баканов дал команду по стопам Кучмы потрошить коррумпированных директоров заводов, так для этого существуют совсем другие министерства и ведомства. Это мен одному мерещится что чем больше служб борется с коррупцией, тем больше коррупции? Уже третье место в мире! Достижение однако... Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов - Цензор.НЕТ 5318
 показати весь коментар
 
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов. А на их место были назначены родственники и знакомые актеров студии 95 квартал, а также друзья и знакомые депутатов фракции "слуга народа".
 показати весь коментар
 
..скорее всего это черти из списка Вошьдя зебилов
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору