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 Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти. ФОТОрепортаж

У Дніпрі центри первинної медико-санітарної допомоги вже майже рік працюють у межах реформи закладів первинної медицини, зокрема і в нових умовах фінансування – від Національної служби здоров’я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Дніпра.

За словами заступника міського голови, директора департаменту охорони здоров’я населення Андрія Бабського, Дніпро всебічно готувався до згаданої реформи, у тому числі і до роботи лікарів у новій системі.

"Міський голова Борис Філатов серйозно ставиться до цього процесу, оскільки розуміє, що первинна медична ланка, сімейні лікарі – це передова частина галузі. Окрім того, що центри фінансуються із НСЗУ, місто додатково підтримує ці заклади, їхніх лікарів. Наприклад, цього року з міського бюджету було виділено понад 140 млн грн, у тому числі й на оплату комуналки, на автотранспортні послуги з надання невідкладної медичної допомоги, пільгове фінансування відповідно до міської програми здоров’я населення. Словом, без уваги міста первинна медицина не залишиться – підтримуватимемо галузь і надалі", – підкреслив представник мерії.

Центри первинної медико-санітарної допомоги є комунальними некомерційними підприємствами з автономним статусом. Розмір їхнього фінансування НСЗУ залежить від кількості підписаних декларацій з лікарями.

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Наприклад, у центрі № 9, який нині має 83 тис. підписаних декларацій із лікарями, у рамках згаданого фінансування капітально відремонтовано перший поверх будівлі. Його зробили доступним для маломобільних груп людей. З-поміж іншого, тут улаштували новий ґанок, поставили автоматичні двері, систему відеоспостереження, зробили двобічний пандус. У холі лікарні улаштовано вказівники зі штрифтом Брайля та тактильну плитку. Також відремонтовано санвузли, один із яких повністю пристосований для людей з особливими потребами. На ці цілі було виділено 3 млн 89 тис. грн.

"Попри те, що фінансуємося з НСЗУ, міська влада про нас не забуває. Лише за цей рік з муніципального бюджету наш центр отримав близько 15 млн грн. У тому числі з цих коштів відремонтували два ліфти із заміною кабін, також сплатили послуги автотранспорту для викликів лікарів до пацієнтів, комунальні послуги тощо", – додала генеральна директорка центру первинної медико-санітарної допомоги № 9 Галина Одінцова.

Зазначимо, в Дніпрі на сьогодні з лікарями центрів первинної медико-санітарної допомоги підписано понад 700 тис. декларацій (майже 70 % населення міста).

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Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти 01
Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти 02
Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти 03
Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти 04
Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти 05
Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165190
 
 
 Топ коментарі
 
Это пока не вступил в силу принятый плесенью бюджет.
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Хоть какие-то хорошие новости.
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Это пока не вступил в силу принятый плесенью бюджет.
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Филатов там сам хозяин. У него крыша международная есть.
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ток там сразу с пандуса - в клумбу... развернутся сложно для человека на коляске.
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Ну так пандус и не предусмотрен для разворотов. В любом случае, это громадная разница: может человек въехать в здание, или должен полагаться на чью-то помощь.
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так в том и дело - концовка пандуса упирается в клубку и в самом конце - поворот на 90градусов, да еще и ограничен с с трех сторон перилами..
в общем, делали те - кто ни разу детских колясок не возил, и думающие, что на инв.коляска выписывают пируэты на месте.
а так - да, стало удобнее
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вот про это.. странное решение - можно было легко сделать с плавными поворотами, а не ТРИ по 90%..

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Вообще-то ничего страшного в поворотах на 90 градусов нет. Пандус достаточно широкий.
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суть в том - что нет смысла делать такие зиззаги - когда нет необходимости. Вопрос банального удобства.. Вверху же въезд - нормальный. Тут сработала тупоголовость мышления проектировщиков - наделать поворотов там, где они нафик не нужны. Точно так же как заборов, тротуаров, разноуровневых переходов и т.д.: "пешеход должен страдать!" - лозунг таких проектировщиков.
Помнишь электричку "Киев => Борисполь-аэропорт"? тот же вариант.. Не только все переходы на вокзале банально вообще недоступны для маломобильных, так еще и в саму электричку фиг зайдешь
https://www.youtube.com/watch?v=e0FYqGxmYg8
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п.с. ступень на входе в электричку.. пля.. нафига??
https://www.youtube.com/watch?v=e0FYqGxmYg8
на 5:00
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В любом сделанном деле можно найти недостатки. Пандуса не было - теперь есть. Поезда в Борисполь не было - теперь есть, и уже перевёз почти миллион (!) пассажиров. А не ошибается только тот кто ничего не делает.
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ну это как у моники - делать всё через жо*у..
Недостатков НЕ должно быть - раз делают.
Тем более это не ноу-хау - достаточно взять любые (хотя бы!) фото пандусов на Западе.., не говоря уже о тех.требованиях.
Всё банальнее - делают те, кому на это нас*рать, на удобства пользования..
а то что из миллиона пассажиров - маломобильных было.. ЕДИНИЦЫ, кому помогли преодолеть - вот это беда
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Та ну. Финансирование программы "Доступные лекарства" в 2020 году увеличится вдвое - МЗ А как при Супрун инсулина на всех не хватало, папа не рассказывал? Как люди вставали в 4 утра и занимали очередь, и и всем не хватало. Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти - Цензор.НЕТ 109
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