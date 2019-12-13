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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:виставка (158) Грузія (612) Окуєва Аміна (106)

 У парламентській бібліотеці Грузії відкрилася фотовиставка, присвячена Аміні Окуєвій. ФОТОрепортаж

У Національній бібліотеці парламенту Грузії відкрилася виставка в пам'ять про Аміну Окуєву.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, експозиція відкрилася 12 грудня і діятиме ​​протягом 10 днів.

Колекцію фотографій "Аміна: життя" представили її мати Ірина Камінська, товариш по службі Сергій Шаповал, а також авторка фотографій Олександра Лісницький.

Раніше виставка експонувалася в Українському домі в Києві, у Верховній Раді, в Дніпрі, у Львові. Що стосується інших країн, то вона раніше була виставлена ​​лише в Сеймі Республіки Польща.

У парламентській бібліотеці Грузії відкрилася фотовиставка, присвячена Аміні Окуєвій 01

Таким чином, Тбілісі став другим містом, яке знайомить своїх жителів із життям Аміни Окуєвої, яка загинула за свободу України та Ічкерії.

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"Україні та Грузії потрібно разом вийти з російських імперських лап", - сказала на відкритті Ірина Камінська, зазначивши, що її донька була втіленням свободи.

У парламентській бібліотеці Грузії відкрилася фотовиставка, присвячена Аміні Окуєвій 02
Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165180
 
 
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сонька-золотая ручка тож героиня
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Грузины молодцы ,наши настоящие братья ,не то что ватная падаль .
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Порохнявым эта тема не интересна. Грузия, а значит Саакашвилли...не будет беснования в комментах.
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