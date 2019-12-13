 Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Правоохоронець у змові зі своїм рідним братом вимагали від студентів-учасників бійки сплатити $4 тис. неправомірної вигоди за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за хуліганство. У разі відмови надати гроші, правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув'язненням.
Зловмисників затримали під час одержання хабаря.
Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінальний кодекс України).
У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
авакову на рюкзачки?)))