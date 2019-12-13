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 Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та його близького родича під час одержання ними $4 тис. неправомірної вигоди від студентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронець у змові зі своїм рідним братом вимагали від студентів-учасників бійки сплатити $4 тис. неправомірної вигоди за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за хуліганство. У разі відмови надати гроші, правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув'язненням.

Зловмисників затримали під час одержання хабаря.

Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінальний кодекс України).

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР 01
Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР 02
Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165173
 
 
 Топ коментарі
 
На такие деньги учитель может жить целый месяц
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А "Чо ты хотела?"... Ты "Юзиков" к власти привела, "Юзики", за "крышу", с ментов, стал "бабосы" требовать... Вот они и "выкручиваются"...
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Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж
авакову на рюкзачки?)))
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Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж
авакову на рюкзачки?)))
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Вот чем занимаются аваковские полицейские - охраняют власть, бандитов, крышуют их и занимаются сами бандитизмом и поборами с простых граждан. За это им из бюджета платят зарплаты и не маленькие.
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А "Чо ты хотела?"... Ты "Юзиков" к власти привела, "Юзики", за "крышу", с ментов, стал "бабосы" требовать... Вот они и "выкручиваются"...
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ну то його можна зараз звільнити? чи не так?
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ну, а шо? брат мытька помырает, грошей просит...
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Во всех госструктурах таких немерянно служит и работает . Работы на десятилетия .
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На такие деньги учитель может жить целый месяц
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Сколько тролля не корми , -все равно сдохнет. Пусть голодают .
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І знову ж таки- не так страшні рашистські гниди, як місцеві воші...
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