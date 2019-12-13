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 Ветеран АТО Олександр Завитайло помер у лікарні від розриву тромбу. Прощання з ним відбудеться сьогодні в Дніпрі. ФОТО

Ветеран АТО, ексвійськовослужбовець 43-го окремого мотопіхотного батальйону "Патріот" Олександр Завитайло помер 11 грудня в лікарні від розриву тромбу.

Про це повідомила волонтерка з Дніпра Дарина Андрусенко-Якотюк, передає Цензор.НЕТ.

"Завитайло Олександр Миколайович боєць 43_Патріот помер сьогодні (11 грудня. - Ред.) у лікарні від розриву тромбу. Я не знаю, що писати... Сцукааа, як? Ну як? Ми тільки з поховання і знову немає нашого брата. Залишилася дружина та мати. Допомога родині: 4149 6293 8029 0361 Дубина Жанна Володимирівна. Біль", - повідомила волонтерка.

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"Прощання відбудеться за адресою: м.Дніпро, Лівобережнмй 3, провулок Фестивальний 2, перший під'їзд о 12:00 годині, поховання Лівобережний цвинтар приблизно о 12:40 (13.12.2019)", - додала вона.

Ветеран АТО Олександр Завитайло помер у лікарні від розриву тромбу. Прощання з ним відбудеться сьогодні в Дніпрі 01
Ветеран АТО Олександр Завитайло помер у лікарні від розриву тромбу. Прощання з ним відбудеться сьогодні в Дніпрі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165160
 
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