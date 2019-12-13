EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Фоторепортаж
  1356  12
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5401) бійка (480) Богданець Андрій (9) Кайда Олексій (1)

 Суд відпустив підозрюваного в побитті "слуги народу" Богданця екснардепа Кайду на поруки. ФОТО

Печерський районний суд Києва відпустив на поруки колишнього народного депутата 7 скликання Олексія Кайду, затриманого у справі про бійку в приміщенні комітетів Верховної Ради.

"12 грудня 2019 року, в день затримання народного депутата VII скликання від ВО "Свобода" Олексія Кайди, Феміда Печерського районного суду обрала запобіжний захід націоналісту. "Свободівця" відпустили завдяки втручанню деяких парламентаріїв, які взяли його на поруки", - пише пресслужба ВО "Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний народним депутатам та депутатам Київради, які взяли мене на поруки, а також побратимам зі "Свободи", "Правого Сектору", ОУН та "Національного Корпусу". Особливо вдячний представникам ЗМІ, які об’єктивно висвітили цю подію. Ми можемо впливати і тиснути на владу – це право гарантоване нам Конституцією України. Коли українці проти продажу землі чи стратегічних підприємств, то політики мають на це зважати, а не усувати активних патріотів, зокрема саджаючи їх за ґрати", - прокоментував ситуацію Олексій Кайда після вироку суду.

Читайте також: Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок. ВIДЕО

Суд відпустив підозрюваного в побитті слуги народу Богданця екснардепа Кайду на поруки 01
Суд відпустив підозрюваного в побитті слуги народу Богданця екснардепа Кайду на поруки 02

Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексія Кайди та затримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165155
 
 
 Топ коментарі
 
Я он тоже своїх двох рабів періодично лупцюю.
 показати весь коментар
 
Я б Кайді ще премію в залі суду виписав.Молодець Свободівець!
 показати весь коментар
 
Значить мало відвалив своєму слузі Суд отпустил подозреваемого в избиении "слуги народа" Богданца экс-нардепа Кайду на поруки - Цензор.НЕТ 6797
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я он тоже своїх двох рабів періодично лупцюю.
 показати весь коментар
 
 
Я б Кайді ще премію в залі суду виписав.Молодець Свободівець!
 показати весь коментар
 
 
премію, що підкинув козломордим нову тему для обговорення і поливання брудом нашої країна?
 показати весь коментар
 
Значить мало відвалив своєму слузі Суд отпустил подозреваемого в избиении "слуги народа" Богданца экс-нардепа Кайду на поруки - Цензор.НЕТ 6797
 показати весь коментар
 
 
этим депутатикам и прочей мажёрной элите построил отдельный город вдали от людей и пусть себе друг по другу стреляют, сбивают на переходах, бьют морды и мером назначил бы Кличка, министром культуры Киву... город огородить колючкой в три ряда, что бы не разбрелись по всей стране.
 показати весь коментар
 
 
А зря. За сотрясение мозга вполне можно было как за средние телесные ответить
 показати весь коментар
 
Хто ж знав, що у богданця такі слабенькі мізки.
 показати весь коментар
 
 
Середні тілесні укодження - це втрата працездатності МІНІМУМ на 3 тижні!

Струс мозку - легке ушкодження у нас
 показати весь коментар
 
страна дураков и беспредела...жалко, что в бытность его депутатства ему не сломали шею, под предлогом "давления на власть"!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору