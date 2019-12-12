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 Політика України, Фоторепортаж
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 Продовження закону про особливий статус Донбасу, "Коротка історія людства" в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня. ФОТОрепортаж

У робочий день 12 грудня депутати продовжили дію закону про особливий статус Донбасу, створили слідчу комісію за фактом вбивства Гандзюк та інших активістів, а також спростила видачу паспортів для жителів зони ООС і переселенців.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 01

Початок роботи ВР 12 грудня - біля трибуни встановлено новорічні ялинки

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 02

Д.Гурін зі "СН"

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 03

В. Івченко і Н.Шуфрич

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 04

С.Бабак у президії ВР

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 05

В.Новинський з нардепом від "СН" Культенком

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 06

А.Герус і А.Іванчук

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 07
Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 08

Діалог П.Порошенка і С.Вакарчука

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 09

Д. Гетманцев із "СН"

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 10

Результати голосування за продовження особливого статусу Донбасу

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 11

Анна Скороход, що вийшла зі "СН" 

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 12


Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 13

Президія ВР

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 14

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 15
Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 16

Співголова фракції СН Д.Арахамія, М. Бужанський навчають самообороні колегу Ю.Яцків

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 17

А.Загоруйко з колегою

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 18

Скандальний Б.Яременко

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 19

Л.Буймістер з колегою

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 20

А.Гончаренко і В.Сюмар

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 21

А.Дубінський з колегою

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 22

Депутатські типажі

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 23

Арахамія, Гетманцев і Дубінський 

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 24

У руках нардепа Ю.Шаповалова "Коротка історія людства" Ю.Н Харари

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 25

Переписка самовисуванця П.Люшняка (Член аграрного комітету ВР 8-го скликання. Родині належить фермерське господарство "Синевир" і частка в "Галич Агро-Стек"

"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".


Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 26

Вакарчук і Рахманін голосують

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165112
 
 
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А матрац? Тема матраца не раскрыта. И фото бы неплохо. Только без Третьяковой.
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Третя фотка не то.Тре не розтопирювати пальці з надією потриматися за сальну шию шуфрича,а міцно стиснувши правицю в кулак ,нанести різкий короткий удар йому в підпоріддя чи в щелепу Бо він вже за цим засумував трохи...Як і більшість українців.Рік минає,а шуфрич небитий.
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Загоруйко понравилась, не понравилось что тема этих самых не раскрыта. Урок самообороны тоже интересен.
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Зачем Аваков устроил балаган с якобы раскрытием убийства Шеремета - политолог Декабрь 12, 2019Без рубрикиКомментарии

А теперь следите за руками.
Такой предложение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Что должны были вечером обсуждать все СМИ? Как З00 холуев в Раде, выпучив глаза, бежали голосовать за продление особого статуса Донбасса. Поскольку Путин так приказал в Париже Зеленскому всего пару дней назад.
Но такое обсуждать нельзя, дабы не смущать умы украинцев. Поэтому на помощь Коломойскому пришёл Аваков, устроив шоу с якобы раскрытием убийства журналиста Шеремета.
И это стало топ-темой всех СМИ.
В тему:
Взрывчатку под машину Шеремета закладывала Кузьменко, помогал Антоненко - версия следствия
Вот так работают политтехнологии по отвлечению внимания людей от ключевых зрад…

Кстати, помните, когда все возмущались, почему Аваков остался в Кабмине (ну, мы это знаем), Зеленский мямлил какой-то бред про «испытательный срок»?
В тему:
Авакова временно оставляют, поскольку Порошенко готовит путч на декабрь - Богуцкая

Так вот, устроив балаган с якобы раскрытым убийством Шеремета, Аваков успешно прошёл «испытательный срок». Как «эффективный министр».
И нам об этом ещё расскажут у Зеленского.
Запомните этот твит ))))

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Не верховна рада, а зборисько торгашів, кидал, збоченців і просто 3,14дарасів Продление закона об особом статусе Донбасса, "Краткая история человечества" в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря - Цензор.НЕТ 4448
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Мы каждый день рассказываем, что кацапы агрессор украинцам. В тоже время подтверждаем всему миру, что конфликт на Донбассе это война повстанцевмс центральным Правительством. Ну не решается особым статусом оккупация.....
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Яременко міг би пікапнути Ганну Схороход...Нічргкнька...А раптом дійде до сексу? нехай не за колонами Ради то бодай у туалеті...Та й в зйомній депутатській квартирі можна. Все-таки розумна освічена жінка завжди краще за прастітутку. Продовження закону про особливий статус Донбасу, "Коротка історія людства" в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня - Цензор.НЕТ 3371
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одна надія на бога..аби за рік здохло пуйло...
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Все-таки во времена СТАЛИНА было интересней.Оно того стоило.\ Конечно пострадало много невинных, но судя о том , что сейчас творится - сейчас больше виноватых , чем невиновных. Хочется убрать всю эту мразь /которая считает, что она такая умная и у которой дети учатся за границей и они сами лечатся за границей\ . Мне стыдно, что у меня министр юстиции сидя на столе в обуви разглагольствует что ему мало платят за то, что он сидит на столе.Ни в одной стране МИРА вы не найдете такого отношения до людей .Стыдно СЛУГИ
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