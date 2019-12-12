 Продовження закону про особливий статус Донбасу, "Коротка історія людства" в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР 12 грудня - біля трибуни встановлено новорічні ялинки
Д.Гурін зі "СН"
В. Івченко і Н.Шуфрич
С.Бабак у президії ВР
В.Новинський з нардепом від "СН" Культенком
А.Герус і А.Іванчук
Діалог П.Порошенка і С.Вакарчука
Д. Гетманцев із "СН"
Результати голосування за продовження особливого статусу Донбасу
Анна Скороход, що вийшла зі "СН"
Президія ВР
Співголова фракції СН Д.Арахамія, М. Бужанський навчають самообороні колегу Ю.Яцків
А.Загоруйко з колегою
Скандальний Б.Яременко
А.Гончаренко і В.Сюмар
Депутатські типажі
Арахамія, Гетманцев і Дубінський
У руках нардепа Ю.Шаповалова "Коротка історія людства" Ю.Н Харари
Переписка самовисуванця П.Люшняка (Член аграрного комітету ВР 8-го скликання. Родині належить фермерське господарство "Синевир" і частка в "Галич Агро-Стек"
"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".
Вакарчук і Рахманін голосують
А теперь следите за руками.
Такой предложение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Что должны были вечером обсуждать все СМИ? Как З00 холуев в Раде, выпучив глаза, бежали голосовать за продление особого статуса Донбасса. Поскольку Путин так приказал в Париже Зеленскому всего пару дней назад.
Но такое обсуждать нельзя, дабы не смущать умы украинцев. Поэтому на помощь Коломойскому пришёл Аваков, устроив шоу с якобы раскрытием убийства журналиста Шеремета.
И это стало топ-темой всех СМИ.
В тему:
Взрывчатку под машину Шеремета закладывала Кузьменко, помогал Антоненко - версия следствия
Вот так работают политтехнологии по отвлечению внимания людей от ключевых зрад…
…
Кстати, помните, когда все возмущались, почему Аваков остался в Кабмине (ну, мы это знаем), Зеленский мямлил какой-то бред про «испытательный срок»?
В тему:
Авакова временно оставляют, поскольку Порошенко готовит путч на декабрь - Богуцкая
Так вот, устроив балаган с якобы раскрытым убийством Шеремета, Аваков успешно прошёл «испытательный срок». Как «эффективный министр».
И нам об этом ещё расскажут у Зеленского.
Запомните этот твит ))))