 Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО. ФОТОрепортаж

Київський СІЗО зсередини в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

СІЗО зсередини





В корпусі

Камери

Творчість ув'язнених на вимикачі

У камері

Картинка у камері

Кіт у тюремному коридорі

Церква у внутрішньому дворику





Приміщення для господарського персоналу, який відбирається з-поміж ув'язнених - умови утримання кращі

Кімната для тривалих побачень

Спортзал

Корпус для неповнолітніх

Розпорядок дня для неповнолітніх







Кіт у тюремному коридорі

Надбудова над дахом - дворик для прогулянок





Дворик для прогулянок





Стіна в жіночому корпусі

Начальник СІЗО - Руслан Ромашков

Оголошення про набір на роботу

Пакет від крутого бренда на смітнику в СІЗО





ФОТО - Олег Богачук