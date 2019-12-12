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Все про:СІЗО (450) в'язниця (210) пенітенціарна служба (78) Олег Богачук (940)

 Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО. ФОТОрепортаж

Життя Київського слідчого ізолятора, керівництво якого дозволило журналістам провести зйомку всередині установи пенітенціарної системи.

Київський СІЗО зсередини в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 01

СІЗО зсередини

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 02
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 03

В корпусі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 04

Камери

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 05

Творчість ув'язнених на вимикачі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 06

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 07

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 08

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 09

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 10

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 11

У камері

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 12

Картинка у камері

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 13

Кіт у тюремному коридорі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 14

Церква у внутрішньому дворику

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 15
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 16

Приміщення для господарського персоналу, який відбирається з-поміж ув'язнених - умови утримання кращі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 17

Кімната для тривалих побачень

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 18

Спортзал

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 19

Корпус для неповнолітніх

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 20

Розпорядок дня для неповнолітніх

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 21
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 22
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 23

Кіт у тюремному коридорі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 24

Надбудова над дахом - дворик для прогулянок

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 25
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 26

Дворик для прогулянок

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 27

Стіна в жіночому корпусі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 28

Начальник СІЗО - Руслан Ромашков

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 29

Оголошення про набір на роботу

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 30

Пакет від крутого бренда на смітнику в СІЗО

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 31

ФОТО - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165033
 
 
 Топ коментарі
 
А Пэтруха, почему то, туда не хочет, почти Европа.
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Ну и что хоть один коррупционер попал в объектив?
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Зебилы, а вы ждете? Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО - Цензор.НЕТ 8146 Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО - Цензор.НЕТ 3484
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со знатных помоек черпаешь свои знания, любителей ВКарцере и Одноглазников.
Вот маленькая цитатка с того места, где ты питаешься говном
Украинская пропаганда работает на всех парах и не собирается сбавлять обороты даже спустя столько лет после пресловутой «Революции достоинства». И это не лишено смысла: покрывать коррупцию, спад экономики, отсутствие социальных программ, провалы на Донбассе и вопиющей беспредел чиновников «на местах» от пристального взгляда населения «Незалежной» с каждым днём становится всё сложнее и сложнее.
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тут мало хто в темі, ім би просто сособачитись, за базар треба відповідати
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А Пэтруха, почему то, туда не хочет, почти Европа.
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Они в рабстве у ПАНОВ. Какой смысл их садить.
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Ну и что хоть один коррупционер попал в объектив?
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А за что коты там сидят ? За убийство мышей первой степени ?
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Серийные убийцы. Не только мышей, но и птичек.
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Енто они хвастают и гордятца, не??
🤔
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Ну так в общем и целом совсем не плохо. Опять же котики.
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Третий кот сверху- не совсем кот. Это- кошка, очень похоже, на сносях. Ну, или- неплохо кормят.
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Ну да, присмотрелся, точно кошка. Сегодня ездил на дачу, накормил восьмерых кисок.
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Отправте кудряшкепью, пусть посмотрит, где скоро будет проживать
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А еще оттуда звонят доверчивым и на мобилу, и на городской и говорят: "Мама, мама, я попал в аварию, вези срочно деньги, а то меня заметут". И при этом голос по возрасту соответствует голосу моего дедушки. И многие покупались на этот развод.
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Без ЛОХА, і жизнь плоха!!!😂😂😂😂 І в цьому мене ніхто по-другому не переконає...
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Поставили бы там глушилки сигнала сотовой связи, пропала бы эта проблема.
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Коти на терміні, а собаки,якщо породисті,то вертухаї...
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А на кладбище всё спокойненько: не друзей, ни врагов не видать, всё культурненько и пристойненько - исключительная благодать! (В.Высоцкий)
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Це - каточна для бідних. Багаті там не сидять. А коти там щоб ловити мишів, хто не здогадався.
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его же должны были реформировать..да люкс и качалка для паханов а помойка для шнырей по кличке карл лагерфельд
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Жах який! А дехто там працює добровільно: синку, я люблю свою роботу!
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Это образцово-показательное СИЗО. В других городах намного хуже. ЕВРОПА!!!
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