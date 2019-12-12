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Все про:Київська область (1081) Нацполіція (8641) стрілянина (1091)

 Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

Чоловік, який відкрив учора вогонь по поліції в Яготині на Київщині, а потім сховався на території свого домоволодіння, зміг вислизнути на автомобілі через чорний вхід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласну поліцію.

"Після стрілянини чоловік відразу сховався у власному дворі за високим парканом. Потім він зі зброєю сів в автомобіль "Опель Віваро", непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку двору", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пізніше цей автомобіль виявили на одній з вулиць міста, в салоні поліцейські виявили магазин, 30 патронів калібру 5,45 мм. Автомобіль і боєприпаси були вилучені як речові докази.

Крім того, під час обшуку в помешканні зловмисника працівники поліції вилучили два мобільні телефони, револьвер системи "Наган", 25 патронів різного калібру, ніж. У дворі знайдені гільзи 12-го калібру. Всі речові докази були направлені на проведення експертиз.

Також дивіться: В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції. ФОТО

Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план Сирена 01
Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план Сирена 02

За фактами скоєних правопорушень поліція відкрила два кримінальні провадження у ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Для затримання зловмисника на території 5 районів Київської області за наказом глави Нацполіції Київщини введена спеціальна поліцейська операція "Сирена".

Поліція просить громадян не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, вчора, 11 грудня, в Яготині Київської області була введена спецоперація "Грім" для затримання невідомого, який відкрив вогонь по екіпажу поліції. В результаті стрілянини пошкоджено автомобіль, поліцейські не постраждали.

Також дивіться: П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3165020
 
 
 Топ коментарі
 
На автомобиле через чёрный ход?
О, мой мозг...
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Гестапо блокировало все выходы, но Штирлиц вышел через вход)
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Причем тут Аваков? Но другой фотки нет(((
Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена" - Цензор.НЕТ 2129
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Хотів запитати мешканців Яготину, ви впевнені, що це дорога "до Європи"? Мені щось нагадую гірську дорогу, по якій контрабандисти ліс возять...
Стрельба в Яготине: злоумышленник сбежал через черный вход, введен план "Сирена" - Цензор.НЕТ 3032
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Судя по "еврозаборам" по сторонам улицы, таки да, настоящая ЕС.
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Странно, был в Яготине летом, почти везде асфальт. Может где-то и нету. И вообще какая то странная улица или переулок.
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Просто с другой стороны не было забора. ОПГ она такая, все продумывает заранее
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и был секретный сектор забора на пульте Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена" - Цензор.НЕТ 8518
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Гестапо блокировало все выходы, но Штирлиц вышел через вход)
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Это гениально. Даже лучше реактивной кавалерии, конных арбалетчиков и штанов Арагорна.
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а мог просто послать
или жену попросить избить чтоб знали как без приглашения приходить....
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-Кто там?
-Полиция!
-А что вам надо?
-Поговорить
-А сколько вас?
-Двое
-Вас двое вот вы и разговаривайте!
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Бред на грани халатности. А проверить со всех сторон домовладение полицейским было слабо? Видать засаду сделали возле парадного входа.
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Автомобілі-вони, сукі, хитрі.........
Це-ж треба.... Його забарикадували, а воно........ Поїхало через інший вхід... "Злочинець"...
Ще одне "тупе" питання?)) Виявили "магазин з набоями 5,45мм. " Але, як я зрозумів, людина стриляла в поліцейських 12-м калібром. Це дюже погано, але.....????
Де має бути пристрій для відстрілу патронів 5,45мм??????????
Мешканець будинку дурний???
Якщо ні- де гільзи від "Нагану" і АК 5,45????????
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Причем тут Аваков? Но другой фотки нет(((
Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена" - Цензор.НЕТ 2129
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так если ему почти 42 ... то ясно что сбежал
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Переведіть мені, будьласка, на любу, доступну мені мову??? Злочин (і план "Сирена" і "Гром" ) були вчора....... Навіщо мені, пересічному громодянину, знати про це сьогодя, в другій половині дня???? Злочинців зловили??? Я можу чимось допомогти??? Що я маю робити????????
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Ніколи не читати дурниць і тим паче на них відповідати.
Хай щастить тобі троле!!!
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Ванья, не читай,краще подрочи....😁😁😁😁! Це тоби доступною мовою...
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Шановний))Не треба екстрополювати Ваши фантезії на мене. Співчуваю Вам, але, допомогти не зможу(((((((( Тримайтеся і спілкуйтеся доступною Вам мовою)))))))) Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена" - Цензор.НЕТ 8136
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Я тоби дило, а ты мени про свои фантазии...не переводь стрилкы..
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Шановний) Якщо хочете спілкуватися, перейдіть на Ви, попустіть свій "бичій" гонор і спілкуйтеся Державною, або іншою, зрозумілою для Вас мовою))
Ала-толерантно і грамотно))
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Я Вам співчуваю, лікуйтеся, і може, Вас ще й і вилікують! З повагою... Державною,толерантно і грамотно...😁😁😁
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хлопці приходьте завтра 5 годині ранку в чистих шкарпетках і альфу підтягніть !
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щас все сидящие чикагские бандюки призадумались,
а ведь и правда, можно было через черный ход, а оттуда на автомобиле.
никому ведь в голову никогда не придет, шо может быть черный ход.
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Оце, прохфэсионалы,пацык от лохов,выехал на авто черым ходом? Дэбилы, кто вас сейчас учит проведению спецопераций? Такие же дэбилы??? Я в шоке!!!
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Кому така влада треба,якщо злодій тікає через чорний хід?Може народу України треба перестати содержати поліцаїв,котрі не можуть справитися з злодіями?
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Сериал полицейская академия продолжение в Украине!
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Опель віваро це бус. "Непомітно" можна було вислизнути з двору лише у разі якщо поліцаям зав'язати вуха, очі та носа. Або ж вони зробили вигляд що їх там немає. Або ж шукати потрібно було поліцаїв а не бус віваро.
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Ай молодцы, полицаи! Мало того, что их безнаказанно обстреляли прямо среди бела дня, так еще и домовладение украинского Вильгельма Теля взяли в осаду по уму, наглухо окружив и заблокировав входную калитку. Въездные ворота, как и запасной (черный) выход неправоохранители брать под контроль не стали, ведь нормальный человек ими пользоваться не умеет! Шестой год МВД перестраивается, а на выходе 0 целых, шиш 10. Каков поп, таков приход! Продолжение следует?


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Мать их вйоб,може як застрелять пару штук довбойобив,то навчатьсч правильно дияты! Мени за них соромно!
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..Потрібно ...о 5-тій ранку приходити .
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Чего удивляться, полицейские попадали на дно и ждали подмогу. Все так просто. Просто подмога приехала с опозданием.
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Это еще ментам повезло, на этот раз! Лет 40 назад я был свидетелем такой истории - сбежавший Зэк скрылся в простом деревяном туалете... В результате весь ЛИЧНЫЙ СОСТАВ РОВД открыл перекрестную стрельбу по этому деревяному ящику! Так как Зэка был опытным, он просто лег там на пол и остался жив! А в результате перекресной стрельбы был смертельно ранен сотрудник милиции! Итог - ********* и сейчас и тогда хватало, не было профессиональных руководителей!
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Тому при СРСР мєнти їздили на мотіках з коляскою, по-троє. Один вмів писати, другий читати, а третьому було приємно в інтелігентній компанії
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Стрельба из оружия боевыми патронами по людям - это сейчас называется хулиганством?
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- Василь вдома ?
- А хто пита ?
- Поліція ….
- Нема ...
- Хлопці пішли, кажуть нема його .
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Мне больше нравится такой:
-Тук-тук, відкривайте.
- А хто там, комсомольці?
- Комсомольцi.
- Так-так відповів кулемет.
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