 Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласну поліцію.
"Після стрілянини чоловік відразу сховався у власному дворі за високим парканом. Потім він зі зброєю сів в автомобіль "Опель Віваро", непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку двору", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що пізніше цей автомобіль виявили на одній з вулиць міста, в салоні поліцейські виявили магазин, 30 патронів калібру 5,45 мм. Автомобіль і боєприпаси були вилучені як речові докази.
Крім того, під час обшуку в помешканні зловмисника працівники поліції вилучили два мобільні телефони, револьвер системи "Наган", 25 патронів різного калібру, ніж. У дворі знайдені гільзи 12-го калібру. Всі речові докази були направлені на проведення експертиз.
За фактами скоєних правопорушень поліція відкрила два кримінальні провадження у ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Для затримання зловмисника на території 5 районів Київської області за наказом глави Нацполіції Київщини введена спеціальна поліцейська операція "Сирена".
Поліція просить громадян не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Нагадаємо, вчора, 11 грудня, в Яготині Київської області була введена спецоперація "Грім" для затримання невідомого, який відкрив вогонь по екіпажу поліції. В результаті стрілянини пошкоджено автомобіль, поліцейські не постраждали.
О, мой мозг...
Дякую за лайк))
или жену попросить избить чтоб знали как без приглашения приходить....
-Полиция!
-А что вам надо?
-Поговорить
-А сколько вас?
-Двое
-Вас двое вот вы и разговаривайте!
Це-ж треба.... Його забарикадували, а воно........ Поїхало через інший вхід... "Злочинець"...
Ще одне "тупе" питання?)) Виявили "магазин з набоями 5,45мм. " Але, як я зрозумів, людина стриляла в поліцейських 12-м калібром. Це дюже погано, але.....????
Де має бути пристрій для відстрілу патронів 5,45мм??????????
Мешканець будинку дурний???
Якщо ні- де гільзи від "Нагану" і АК 5,45????????
Хай щастить тобі троле!!!
Ала-толерантно і грамотно))
а ведь и правда, можно было через черный ход, а оттуда на автомобиле.
никому ведь в голову никогда не придет, шо может быть черный ход.
- А хто пита ?
- Поліція ….
- Нема ...
- Хлопці пішли, кажуть нема його .
-Тук-тук, відкривайте.
- А хто там, комсомольці?
- Комсомольцi.
- Так-так відповів кулемет.