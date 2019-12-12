 Громадянин Киргизстану зістрибнув з поїзда під Києвом, щоб уникнути прикордонного контролю. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Три дні тому чоловік 1977 року народження прямував потягом з Білорусі в Україну. Оскільки пасажири вказаного потяга проходять процедуру прикордонного контролю на залізничній станції "Київ-Пасажирський", іноземець вирішив не чекати прибуття до залізничного вокзалу і на ходу вистрибнув з вагона на під’їзді до Києва. Відсутність одного з пасажирів прикордонники виявили під час заходів контролю та перевірки списку пасажирів потяга. Провідник повідомив, що іноземець, можливо, втік через неробочий тамбур між вагонами.
Прикордонники щодо цього факту одразу сповістили компетентні правоохоронні органи та розпочали пошук втікача.
У результаті вжитих заходів прикордонникам вдалося знайти втікача у м. Переяславі Київської області.
Чоловік навмисне вистрибнув з потяга, адже знав, що в'їзд в Україну йому вже був заборонений терміном на 5 років. За вчинене правопорушення йому доведеться відповідати у суді.