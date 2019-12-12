 Громадянин Киргизстану зістрибнув з поїзда під Києвом, щоб уникнути прикордонного контролю. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Три дні тому чоловік 1977 року народження прямував потягом з Білорусі в Україну. Оскільки пасажири вказаного потяга проходять процедуру прикордонного контролю на залізничній станції "Київ-Пасажирський", іноземець вирішив не чекати прибуття до залізничного вокзалу і на ходу вистрибнув з вагона на під’їзді до Києва. Відсутність одного з пасажирів прикордонники виявили під час заходів контролю та перевірки списку пасажирів потяга. Провідник повідомив, що іноземець, можливо, втік через неробочий тамбур між вагонами.

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Прикордонники щодо цього факту одразу сповістили компетентні правоохоронні органи та розпочали пошук втікача.

У результаті вжитих заходів прикордонникам вдалося знайти втікача у м. Переяславі Київської області.

Чоловік навмисне вистрибнув з потяга, адже знав, що в'їзд в Україну йому вже був заборонений терміном на 5 років. За вчинене правопорушення йому доведеться відповідати у суді.