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Все про:Держприкордонслужба (2338) Киргизстан (43) потяг (336)

 Громадянин Киргизстану зістрибнув з поїзда під Києвом, щоб уникнути прикордонного контролю. ФОТО

Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" розшукали і затримали громадянина Киргизстану, який днями вистрибнув з потяга "Мінськ-Київ", щоб уникнути процедури прикордонного контролю.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Три дні тому чоловік 1977 року народження прямував потягом з Білорусі в Україну. Оскільки пасажири вказаного потяга проходять процедуру прикордонного контролю на залізничній станції "Київ-Пасажирський", іноземець вирішив не чекати прибуття до залізничного вокзалу і на ходу вистрибнув з вагона на під’їзді до Києва. Відсутність одного з пасажирів прикордонники виявили під час заходів контролю та перевірки списку пасажирів потяга. Провідник повідомив, що іноземець, можливо, втік через неробочий тамбур між вагонами.

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Прикордонники щодо цього факту одразу сповістили компетентні правоохоронні органи та розпочали пошук втікача.

У результаті вжитих заходів прикордонникам вдалося знайти втікача у м. Переяславі Київської області.

Чоловік навмисне вистрибнув з потяга, адже знав, що в'їзд в Україну йому вже був заборонений терміном на 5 років. За вчинене правопорушення йому доведеться відповідати у суді.

Громадянин Киргизстану зістрибнув з поїзда під Києвом, щоб уникнути прикордонного контролю 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164998
 
 
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и только кацап крепостной холоп под скрепой несет свой крест
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- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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не дожил до зимы)))) а ваще...супер созвучные сочетания встречаются )))
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Який файний герб. Ще й оселедець з оселедцем (рекурсія)...
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*Поезд отходит *Москва---Геленджик*---голову дверью зажал проводник. Поезд помчался---мужик побежал. Долго его мой взгляд провожал*. Из раннего. Избранное.
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А что так можно было? На границе контроль никак. Меня терзают смутные сомнения, а с московского поезда с 14 года сколько спрыгнуло народу, и точно не киргизов.
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