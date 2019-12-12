 "Відвези дітей. Ми йдемо, сука": Рожкова подала в правоохоронні органи заяву про погрози на її адресу. ФОТО

Про це Рожкова написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тиск на мене та нашу команду посилюється. Три дні поспіль зранку "мітингувальники" біля дому намагаються перешкоджати моєму виїзду на роботу. Доводиться викликати поліцію та їхати на поліцейському авто. А вчора, о 17:19 з невідомого номера на свій мобільний я отримала СМС з погрозами. Після цього ввечері приїхала поліція із саперами, бо отримали повідомлення про замінування сусідського будинку. Воно виявилось хибним, але, здається, той, хто повідомляв про нього, просто помилився адресою. Ці погрози я сприймаю як реальні, пов’язані з виконанням мною службових обов’язків на посаді Першого заступника Голови НБУ. Враховуючи мітинги під стінами НБУ, під будинками, в яких проживаю я та Яків Смолій, постійні образливі виклики на нашу адресу та на адресу наших колег з боку "мітингувальників", вчора я звернулась з відповідною заявою до правоохоронних органів. Терор, на жаль, продовжується", - заявила вона.

"Але якщо хтось думає, що у такий спосіб можна змусити нас "відкатити" реформу фінансового сектору та зупинити налагоджену роботу НБУ, то він дуже помиляється. Попри тиск, позиція НБУ незмінна – колишні власники банків мають нести відповідальність за виведення коштів та доведення банків до банкрутства. І ось вам невеличкий тизер нашої роботи у цьому напрямку", - резюмувала вона, опублікувавши фото з надісланими погрозами, а також чернетки видання "Біла книга: справжня історія приватизації ПриватБанку".

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Нагадаємо, Рожкова заявила про тиск на неї: "Невідомі на світанку прийшли до мого дому з гучномовцем і плакатами, розбудили і злякали дочку, поливаючи мене брудом: я не змогла відправити дитину в школу". На наступний день вона повідомила: "Знесли ворота, вигукували образливі речі, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні буде захищати конституційні права громадян?".

Раніше правління НБУ опублікувало відкриту заяву: "Коломойський тисне на Національний банк".



