 "Відвези дітей. Ми йдемо, сука": Рожкова подала в правоохоронні органи заяву про погрози на її адресу. ФОТО

Про це Рожкова написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Тиск на мене та нашу команду посилюється. Три дні поспіль зранку "мітингувальники" біля дому намагаються перешкоджати моєму виїзду на роботу. Доводиться викликати поліцію та їхати на поліцейському авто. А вчора, о 17:19 з невідомого номера на свій мобільний я отримала СМС з погрозами. Після цього ввечері приїхала поліція із саперами, бо отримали повідомлення про замінування сусідського будинку. Воно виявилось хибним, але, здається, той, хто повідомляв про нього, просто помилився адресою. Ці погрози я сприймаю як реальні, пов’язані з виконанням мною службових обов’язків на посаді Першого заступника Голови НБУ. Враховуючи мітинги під стінами НБУ, під будинками, в яких проживаю я та Яків Смолій, постійні образливі виклики на нашу адресу та на адресу наших колег з боку "мітингувальників", вчора я звернулась з відповідною заявою до правоохоронних органів. Терор, на жаль, продовжується", - заявила вона.
"Але якщо хтось думає, що у такий спосіб можна змусити нас "відкатити" реформу фінансового сектору та зупинити налагоджену роботу НБУ, то він дуже помиляється. Попри тиск, позиція НБУ незмінна – колишні власники банків мають нести відповідальність за виведення коштів та доведення банків до банкрутства. І ось вам невеличкий тизер нашої роботи у цьому напрямку", - резюмувала вона, опублікувавши фото з надісланими погрозами, а також чернетки видання "Біла книга: справжня історія приватизації ПриватБанку".
Нагадаємо, Рожкова заявила про тиск на неї: "Невідомі на світанку прийшли до мого дому з гучномовцем і плакатами, розбудили і злякали дочку, поливаючи мене брудом: я не змогла відправити дитину в школу". На наступний день вона повідомила: "Знесли ворота, вигукували образливі речі, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні буде захищати конституційні права громадян?".
Раніше правління НБУ опублікувало відкриту заяву: "Коломойський тисне на Національний банк".
Галицький суд Львова зобов'язав СБУ у Львівській області з'ясувати, чи є в інтерв'ю Ігоря Коломойського, яке він дав The New York Times, ознаки державної зради.
Копію ухвали суду розмістив на своїй сторінці у соцмережі львівський активіст Іван Спринський. «Галицький районний суд міста Львова зобов'язав осіб СБУ у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і провести досудове розслідування за заявою громадської організації «Рабів до раю не пускають» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України (державна зрада).», - говориться в ухвалі.
Хатуль Мадан
@UA_CIbercat_
У Баканова окуляри запотіли.
которой при Порохе не было
*loading*
...в принципі, так.
(як відмити напис, зебобіки в душі не кохають)
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Так ото ж..
А теперь????
Это,быдло, приехало ко мне под дом???
Вааще безпредел........ Что они от меня хотят????????
Денюшкофф им дать???????? Облезут............
Как- будто слышишь , как заказчица говорит- 'Никаких жертв, без следов, за ценой не постою '
Так что это только начало балета. Звёзды те же. Очень богатые заезды