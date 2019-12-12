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 Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці. ФОТО

Російський бойовий ударний вертоліт Мі-28H "Нічний мисливець" розбився вчора увечері, 11 грудня, в Краснодарському краї. Обидва пілоти загинули. Вертоліт належав 55-му полку ВПС РФ (в/ч 35666, місце дислокації - Кореневський, Краснодарський край).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, волонтери InformNapalm встановили, що бойові вертольоти цього полку в 2018 році брали участь в агресії проти України, коли в нейтральних водах атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Рік тому, 3 грудня 2018 року, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm зібрала й оприлюднила особисті дані офіцерів 55-го вертолітного полку, який брав участь у нападі на українські катери. Серед зазначених осіб були і заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки Олексій Склянкін і командир ескадрильї Мі-28H Руслан Кушніренко, загиблі вчора за доволі дивних обставин - за попередніми повідомленнями Міністерства оборони РФ, причиною катастрофи став сильний туман.

Однак, фахівці зазначають, що вертоліт Мі-28H "Нічний мисливець" (за кодифікацією НАТО: Havoc) створений для виконання бойових завдань, в тому числі і в поганих погодних умовах. Тому версія про катастрофу через туман видається недостатньо обґрунтованою.

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На цей момент слідство також розглядає дві попередні причини катастрофи: технічна несправність або помилка в пілотуванні бойової машини. Але зазначені пілоти мали великий досвід і навряд чи могли помилитися в пілотуванні. Тому ймовірною залишається версія про технічну несправність Мі-28H.

Деякі фахівці, яких опитали волонтери InformNapalm, не виключають, що справжньою причиною загибелі офіцерів, які займали високі керівні посади в 55-му вертолітному полку, є замовлене вбивство з метою "зачистки свідків і виконавців військових злочинів". Російські джерела зазначають, що заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки Олексій Склянкін мав значний бойовий досвід і брав участь у бойових операціях у Сирії.

Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164982
 
   
 Топ коментарі
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День сухопутних військ України , а вітають морські та повітряні сили ворога ))
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от нафик размещаешь изображение там, где его отключаю просмотр, тут же на Цензоре есть возможность картинку вставить, или ты специально так ?
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Сделал скрин и просто вставил ссылку на него... Всё.
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Дайте отдохнуть животине !!! Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 6907
Сейчас на вахте Карабас.

Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3092
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А йа скорбйу о про том русскам парнж с русскчй фамілійой Склянкін. Не опрокідівать большє Склянкіну склянкі, прості є за каламбур. Допілся, ізвінітє, долєтался.
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Сейчас совсем глаза затуманит. В 10 утра сегодня, в который раз загорелся и крепко Адмирал Кузнецов в ремонте. А вчера сгорел в самолёте лётчик РФ по фамилии Власов(правда) который летел служить на Кузнецов лётчиком. А теперь вишенка на тортик. Этот Власов служил в Крыму в ВСУ! Тоже правда. Ходите люди хоть раз в год в церковь.
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Жернова господни мелют медленно, но неумолимо (с)
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Бумеранг оказывается везде успевает..)))
радует...
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сегодня праздник там у вдов
ашот устроит танцы...
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участие в агрессии против Украины - ето приговор.
так и должно быть.
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Це навіть не вирок, бо суду не було. Це - карма. Чорна мітка.
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У них бояра кончилася, лететь была
невазможна...
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а за носія призвища радісно! він раніше потрапить туди куди заслужив!
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Ото ж бо й воно, що в нього від "українця" лише прізвище залишилось... Нагадую - Захарченко і Плотніцький - "теж українці"... Останній взагалі, з Прикарпаття...
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О , ватна істота рохкае. Ще один зубожілий бот🤢🤢🤢, якому Порох сраку добряче підсмалив ☝️☝️☝️. Як приємно бачити , хоч руці грій😁😁😁. Палай, палай ясніше лахта
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Ватные петушары превратились в коровьи лепёшки😂
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Ударный вертолет разбился из-за тумана?! Это шож за ударный вертолет такой, шо ему туман помеха?
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это типа ночной с приборами и прочим Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 6547
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Он был перегружен ворованными унитазами.
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Все норм. Пілоти "Тумана" Зорян і Шкіряк вже отримали державні нагороди.
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а я то думаю что с кузей а он пригорель Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 2936Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 2272
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100% ктото с экипажа читал новости про санкции США ...
Вот и полыхнуло...
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Карма . Млять она злопамятная *****. Все помнит и всем все воздаст.
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Считаю версию последнего абзаца- весьма вероятной и состоятельной! С этой всей историей- много неясностей. В смысле- она вся- воняет. Потому, дабы ничего нового и интересного более не всплывало- вполне вероятна зачистка причастных лиц.
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пля так эти олени ещё и пл Читу на попа поставили теперь торчит мля в заливе восток носом к верху Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 8637
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пля так эти олени ещё и пл Читу на попа поставили
...
Мабуть, з того попа аж кишки шваркнули. Підводного човна на батюшку - це жорстоко...
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батюшка её отпеваль её в утиль волокли Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 8955 теперь помеха для судоходства Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 1928
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яка зачистка, по твоєму тепер треба всі корита втопити ?
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А при чем тут кораблики? Они- молчат, как известно. А у кого-то языки имеются. А эти кто-то получали какие-то команды... и- выполняли их. От кого получали? Какие именно команды? Это, на самом деле- очень интересно!
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Якщо вже при владі зрадники та колаборанти, так хай хоч Бог за нас воює.
Vedana.
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То шо имели большой опыт, не исключает ошибку. Молодые лётчики летают по приборам, по правилам, а опытные часто на ,,авось". Во время моей службы, в 1986 году, разбился СУ-24 с авиабазы возле Кутаиси, врезался в гору, ошибка пилота. Самолёт пилотировали комполка и главный штурман полка. Вот и опыт. Хотя результат с вертолётом радует, несмотря на причины.
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не сухарь сложный борт да и где в горах Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 8169 а тут на равнине херяк тот который в тумане как днём летать может - ну если верить звезде Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3851 А факт на лице то есть на земле Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3851 ПВО вейшнории в действии Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3851
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У склянкина типичная мокшанская рожа. Была. Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3044
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фортуна нон пеніс ін манус нон реціпе-казали древні латиняни.удача не прутень у руці не втримаєш!
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какая все таки у этого свинособачьего удмурта отвратительная рожа.
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по предварительным сообщениям Министерства обороны РФ, причиной катастрофы стал сильный туман.
...
Пілотами "Тумана" були Зорян і Шкіряк, що вже отримали чергові нагороди за успішну операцію.
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сіяв москапль вітер а пожав собі бурю, це тільки початок. амєн!!!
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Відпрацьований матеріал повинен годувати хробаків, а у всьому іншому "прєкрасная Маркіза", всьо хорошо,всьо хорошо
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Сьогодні новини "шо там у мьішебратьев" напрочуд єнотогенеруючі
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От вам і прилетіло: «Даві їх, глядь».
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Ну что же... Каждый офицер России должен быть готов к зачистке. Или он или его.
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