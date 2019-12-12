 СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники СБУ встановили, що комерційна структура, яка займається експортом сільськогосподарської продукції, організувала протиправний механізм мінімізації платежів до держбюджету. Оборудки зловмисники проводили у два етапи.
Спочатку у місцевих представників реального сектору економіки ділки закуповували за готівку гуртові партії сільгосппродукції. Після цього продукцію експортували до інших країн за підробленими документами про походження і заниженою вартістю. Прибутки від реалізації товару за кордоном накопичувалися на рахунках афілійованих із ділками фірм-нерезидентів.
Лише протягом 2019 року зловмисники провели експортних операцій на суму понад мільярд гривень. Наразі точна сума завданих державному бюджету збитків встановлюється.
Під час обшуків за адресами фірм-учасників оборудки, місцями проживання фігурантів справи, а також на території Херсонського морського торговельного порту було вилучено документацію, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію, що підтверджують протиправну діяльність.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюється причетність посадових осіб контролюючих органів до протиправної схеми.
https://site.ua/skitalec/24544-zelen...f-na-donbasse/
Зеленский и Баканов решили выдать России сдавшихся свидетелей военного присутствия РФ на Донбассе
Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд
Але Ви так і не спростували інформацію Доника.