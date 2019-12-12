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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:порт (191) СБУ (4900) Херсон (287)

 СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила та припинила функціонування багатомільйонної схеми ухилення від сплати податків, яка протягом року діяла в Херсоні.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники СБУ встановили, що комерційна структура, яка займається експортом сільськогосподарської продукції, організувала протиправний механізм мінімізації платежів до держбюджету. Оборудки зловмисники проводили у два етапи.

Спочатку у місцевих представників реального сектору економіки ділки закуповували за готівку гуртові партії сільгосппродукції. Після цього продукцію експортували до інших країн за підробленими документами про походження і заниженою вартістю. Прибутки від реалізації товару за кордоном накопичувалися на рахунках афілійованих із ділками фірм-нерезидентів.

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона 01
СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона 02
СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона 03
СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона 04
СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона 05

Також дивіться: Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Лише протягом 2019 року зловмисники провели експортних операцій на суму понад мільярд гривень. Наразі точна сума завданих державному бюджету збитків встановлюється.

Під час обшуків за адресами фірм-учасників оборудки, місцями проживання фігурантів справи, а також на території Херсонського морського торговельного порту було вилучено документацію, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюється причетність посадових осіб контролюючих органів до протиправної схеми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164976
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно. И все отдадут учителям. Конечно сверху тех 4000 долларов в месяц, что уже дали СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона - Цензор.НЕТ 4137
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О! Сбу... это которыми командует очень старый молодой лейтенант??? Ну вот вам ложечка уксуса в бочку с сбу...
https://site.ua/skitalec/24544-zelen...f-na-donbasse/
Зеленский и Баканов решили выдать России сдавшихся свидетелей военного присутствия РФ на Донбассе
Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд
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по сообщению агенства укринформ коррупционные личности ввели в херсоне в оборот региональную валюту, основой названия которой стал корень названия великого города, в коем они промышляют, сбу не дремало и предъявило дельца посягательство на территориальную целостность украины
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Ось так і грабують Украну. Все питання, чи повернуться награбовані кошти..
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Конечно. И все отдадут учителям. Конечно сверху тех 4000 долларов в месяц, что уже дали СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона - Цензор.НЕТ 4137
 показати весь коментар
 
 
О! Сбу... это которыми командует очень старый молодой лейтенант??? Ну вот вам ложечка уксуса в бочку с сбу...
https://site.ua/skitalec/24544-zelen...f-na-donbasse/
Зеленский и Баканов решили выдать России сдавшихся свидетелей военного присутствия РФ на Донбассе
Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд
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Если всё действительно так, как вы изложили, то это- мерзкое вероломство! Я не представляю себе подобного. Неужто рискнут?!
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🤣начитаются люди бреда и давай всем баранам его впаривать
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73% з'їли і ще з'їдять будь яке лайно. СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона - Цензор.НЕТ 3776

Але Ви так і не спростували інформацію Доника.
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какого доника это ещё что за херой?🤣
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У нас уже были такие, выявляли, выявляли и шо? Может пора уже наказывать ВЫЯВЛЕННЫХ.
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Хермани? Может быть- Хербабло? Хербабки? Уточните, плиз.
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Не заплатили СБУ долю малую? Фото амбара с зерном напомнило 1933ий год - "раскулачивание кулака"
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